Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму
Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, ще на рік, до 23 червня 2026 року.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
Обмежувальні заходи включають:
- заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, до ЄС;
- заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму й Севастополі;
- обмеження на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму — особливо у сферах транспорту, телекомунікацій, енергетики, а також для розвідки, видобутку нафти, газу й корисних копалин.
"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією як порушення міжнародного права", - наголосили в інституції.
Санкції ЄС вперше були введені у червні 2014 року.
У заяві Ради ЄС наголошується, що з 2022 року Росія ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України, розв’язавши неспровоковану та невиправдану війну.
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС ухвалив вже 18 пакетів індивідуальних та секторальних економічних санкцій проти країни-агресора.
Йому ж ******, стільки отих здєлок (ділів) наобіцяв, а вони, он, як, продовжили воєнному злочинцю прутіну, що торгує дітьми з ТОТ України, санкції ще продовжили!!!! Тут, одним старечим нетриманням сфінктера, не завершиться!!…
Дякуємо, Західних Партнерів, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни з 2014 року!!
Слава Україні! Смерть, московітам окупантам!
А що через рік кацапи повернуть Крим, чи раїся станеть цивілізованою країною..
Санкції продовжені на рік чи півроку надихають москалів на втручання у вибори ЄС, щоб поставити своїх маріонеток, як у США або Угорщини, або Словенії