Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, ще на рік, до 23 червня 2026 року.

Обмежувальні заходи включають:

заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, до ЄС;

заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму й Севастополі;

обмеження на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму — особливо у сферах транспорту, телекомунікацій, енергетики, а також для розвідки, видобутку нафти, газу й корисних копалин.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією як порушення міжнародного права", - наголосили в інституції.

Санкції ЄС вперше були введені у червні 2014 року.

У заяві Ради ЄС наголошується, що з 2022 року Росія ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України, розв’язавши неспровоковану та невиправдану війну.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС ухвалив вже 18 пакетів індивідуальних та секторальних економічних санкцій проти країни-агресора.

