УКР
Новини Окупація Криму Санкції ЄС проти Росії
589 8

Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

ЄС продовжив ще на рік санкції за окупацію Росією Криму

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, ще на рік, до 23 червня 2026 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Обмежувальні заходи включають:

  • заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, до ЄС;
  • заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму й Севастополі;
  • обмеження на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму — особливо у сферах транспорту, телекомунікацій, енергетики, а також для розвідки, видобутку нафти, газу й корисних копалин.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією як порушення міжнародного права", - наголосили в інституції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На заході ООН в Женеві показали мапу з позначенням Криму у складі РФ: помилку вже виправили

Санкції ЄС вперше були введені у червні 2014 року. 

У заяві Ради ЄС наголошується, що з 2022 року Росія ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України, розв’язавши неспровоковану та невиправдану війну.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС ухвалив вже 18 пакетів індивідуальних та секторальних економічних санкцій проти країни-агресора.

Також читайте: Запровадження санкцій проти РФ - прерогатива 27 країн-членів, - Єврокомісія

Автор: 

Крим (14241) росія (67880) санкції (12748) Євросоюз (14167)
за окупацію Криму, Карл!!
16.06.2025 21:36 Відповісти
У старого банкрота, тремпеля, діарея від такого кроку Нормальних Людей!!
Йому ж ******, стільки отих здєлок (ділів) наобіцяв, а вони, он, як, продовжили воєнному злочинцю прутіну, що торгує дітьми з ТОТ України, санкції ще продовжили!!!! Тут, одним старечим нетриманням сфінктера, не завершиться!!…
Дякуємо, Західних Партнерів, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни з 2014 року!!
Слава Україні! Смерть, московітам окупантам!
16.06.2025 21:46 Відповісти
Чому саме "на рік"?..
А що через рік кацапи повернуть Крим, чи раїся станеть цивілізованою країною..
16.06.2025 21:48 Відповісти
Вчитатись в суть "санкцій", так це просто курам на сміх.
16.06.2025 21:52 Відповісти
Нет это ШАШЛЫК ЗЕЛЕНСКОГО
17.06.2025 00:23 Відповісти
И СКУМБРИЕЙ по 8гр от его СМОКТАЛКИ ЧУПАЧУПСА ПО 10ГР!!!!
17.06.2025 00:24 Відповісти
а чому продовжено на рік, може пора припинити це шоу і накласти санкції до повної деокупації?
Санкції продовжені на рік чи півроку надихають москалів на втручання у вибори ЄС, щоб поставити своїх маріонеток, як у США або Угорщини, або Словенії
16.06.2025 22:38 Відповісти
США збивають частину того,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так ***** нападе((
17.06.2025 00:00 Відповісти
 
 