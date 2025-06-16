Евросоюз на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма

Совет Европейского Союза продлил действие санкций, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, еще на год, до 23 июня 2026 года.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничительные меры включают:

запрет на импорт продукции, происходящей из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, в ЕС;

запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе;

ограничения на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму - особенно в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, а также для разведки, добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией как нарушение международного права", - отметили в институции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На мероприятии ООН в Женеве показали карту с обозначением Крыма в составе РФ: ошибку уже исправили

Санкции ЕС впервые были введены в июне 2014 года.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что с 2022 года Россия еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, развязав неспровоцированную и неоправданную войну.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС принял уже 18 пакетов индивидуальных и секторальных экономических санкций против страны-агрессора.

Также читайте: Введение санкций против РФ - прерогатива 27 стран-членов, - Еврокомиссия