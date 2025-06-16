РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4982 посетителя онлайн
Новости Оккупация Крыма Санкции ЕС против России
589 8

Евросоюз на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма

ЕС продлил еще на год санкции за оккупацию Россией Крыма

Совет Европейского Союза продлил действие санкций, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, еще на год, до 23 июня 2026 года.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничительные меры включают:

  • запрет на импорт продукции, происходящей из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, в ЕС;
  • запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе;
  • ограничения на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму - особенно в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, а также для разведки, добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией как нарушение международного права", - отметили в институции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На мероприятии ООН в Женеве показали карту с обозначением Крыма в составе РФ: ошибку уже исправили

Санкции ЕС впервые были введены в июне 2014 года.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что с 2022 года Россия еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, развязав неспровоцированную и неоправданную войну.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС принял уже 18 пакетов индивидуальных и секторальных экономических санкций против страны-агрессора.

Также читайте: Введение санкций против РФ - прерогатива 27 стран-членов, - Еврокомиссия

Автор: 

Крым (26472) россия (97292) санкции (11871) Евросоюз (17599)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за окупацію Криму, Карл!!
показать весь комментарий
16.06.2025 21:36 Ответить
У старого банкрота, тремпеля, діарея від такого кроку Нормальних Людей!!
Йому ж ******, стільки отих здєлок (ділів) наобіцяв, а вони, он, як, продовжили воєнному злочинцю прутіну, що торгує дітьми з ТОТ України, санкції ще продовжили!!!! Тут, одним старечим нетриманням сфінктера, не завершиться!!…
Дякуємо, Західних Партнерів, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни з 2014 року!!
Слава Україні! Смерть, московітам окупантам!
показать весь комментарий
16.06.2025 21:46 Ответить
Чому саме "на рік"?..
А що через рік кацапи повернуть Крим, чи раїся станеть цивілізованою країною..
показать весь комментарий
16.06.2025 21:48 Ответить
Вчитатись в суть "санкцій", так це просто курам на сміх.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:52 Ответить
Нет это ШАШЛЫК ЗЕЛЕНСКОГО
показать весь комментарий
17.06.2025 00:23 Ответить
И СКУМБРИЕЙ по 8гр от его СМОКТАЛКИ ЧУПАЧУПСА ПО 10ГР!!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 00:24 Ответить
а чому продовжено на рік, може пора припинити це шоу і накласти санкції до повної деокупації?
Санкції продовжені на рік чи півроку надихають москалів на втручання у вибори ЄС, щоб поставити своїх маріонеток, як у США або Угорщини, або Словенії
показать весь комментарий
16.06.2025 22:38 Ответить
США збивають частину того,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так ***** нападе((
показать весь комментарий
17.06.2025 00:00 Ответить
 
 