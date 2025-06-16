Евросоюз на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма
Совет Европейского Союза продлил действие санкций, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, еще на год, до 23 июня 2026 года.
Об этом говорится на сайте Совета ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
Ограничительные меры включают:
- запрет на импорт продукции, происходящей из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, в ЕС;
- запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе;
- ограничения на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму - особенно в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, а также для разведки, добычи нефти, газа и полезных ископаемых.
"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией как нарушение международного права", - отметили в институции.
Санкции ЕС впервые были введены в июне 2014 года.
В заявлении Совета ЕС отмечается, что с 2022 года Россия еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, развязав неспровоцированную и неоправданную войну.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС принял уже 18 пакетов индивидуальных и секторальных экономических санкций против страны-агрессора.
Йому ж ******, стільки отих здєлок (ділів) наобіцяв, а вони, он, як, продовжили воєнному злочинцю прутіну, що торгує дітьми з ТОТ України, санкції ще продовжили!!!! Тут, одним старечим нетриманням сфінктера, не завершиться!!…
Дякуємо, Західних Партнерів, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни з 2014 року!!
Слава Україні! Смерть, московітам окупантам!
А що через рік кацапи повернуть Крим, чи раїся станеть цивілізованою країною..
Санкції продовжені на рік чи півроку надихають москалів на втручання у вибори ЄС, щоб поставити своїх маріонеток, як у США або Угорщини, або Словенії