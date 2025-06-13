Введение санкций против РФ – прерогатива 27 стран-членов, – Еврокомиссия

Решение о введении 500-процентных тарифов на товары из стран-покупателей российской нефти - прерогатива 27 стран-членов ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Он отметил, что сейчас следует понять, как будет выглядеть пакет антироссийских санкций, предложенный американским сенатором Линдси Грэмом и поддержанный другими конгрессменами.

"Непонятно, каким именно будет окончательное решение, ведь необходимо добро президента Трампа. Думаю, мы с интересом будем следить за любым решением, одобренным в Соединенных Штатах. Сделаем все возможное, чтобы всегда двигаться в одном направлении", - отметил чиновник Еврокомиссии.

О'Салливан также пока не может с уверенностью сказать, согласятся ли на введение санкций все члены Евросоюза

"Важно, чтобы ваша аудитория понимала: мы в Европе очень решительно настроены продолжать поддерживать Украину, продолжать давление, усиливать санкции. Однако на детали и мелкий шрифт этих санкций нам придется подождать и посмотреть, что произойдет в Америке", - резюмировал О'Салливан.

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