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Новости Санкции ЕС против России
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Введение санкций против РФ – прерогатива 27 стран-членов, – Еврокомиссия

Дэвид О’Салливан о санкциях против РФ

Решение о введении 500-процентных тарифов на товары из стран-покупателей российской нефти - прерогатива 27 стран-членов ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Он отметил, что сейчас следует понять, как будет выглядеть пакет антироссийских санкций, предложенный американским сенатором Линдси Грэмом и поддержанный другими конгрессменами.

"Непонятно, каким именно будет окончательное решение, ведь необходимо добро президента Трампа. Думаю, мы с интересом будем следить за любым решением, одобренным в Соединенных Штатах. Сделаем все возможное, чтобы всегда двигаться в одном направлении", - отметил чиновник Еврокомиссии.

О'Салливан также пока не может с уверенностью сказать, согласятся ли на введение санкций все члены Евросоюза

"Важно, чтобы ваша аудитория понимала: мы в Европе очень решительно настроены продолжать поддерживать Украину, продолжать давление, усиливать санкции. Однако на детали и мелкий шрифт этих санкций нам придется подождать и посмотреть, что произойдет в Америке", - резюмировал О'Салливан.

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Автор: 

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Вся надія на Трампа - з якої ноги встане /Меланії/
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13.06.2025 11:20 Ответить
Припливли...
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13.06.2025 11:27 Ответить
27 членов смотрят на Трампа.
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13.06.2025 11:46 Ответить
Трамп є причиною провалу переговорів.

Бо він об явив нейтральність, а росіяни розцінили нейтральність як байдужість до України, а значить треба тягнути час і надіятись, що Трамп кине Україну.

Якби Трамп в перший день сказав, що він на стороні України, то росіяни давно б зняли ноги з переговорного стола і перестали ставити ультиматуми.

Трамп і Уіткофф, Рубіо - дурачки, котрі все провалили, бо вибрали неправильну стратегію з першого дня.
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13.06.2025 11:50 Ответить
Байден каждый день говорил что он на стороне Украины. Помогло? Вы каждый день придумываете сказки.
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13.06.2025 12:05 Ответить
Ніяких переговорів при Байдені не було, про що ви пишите, я не розумію.
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13.06.2025 12:14 Ответить
500% тарифы. А смеялись с Трампа. Редакторы даже стыдятся рассказать про это пересичным.
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13.06.2025 12:00 Ответить
При том, что давно ясна позиция Словакии и Венгрии---- словесный понос рыгачка, гнусная двусмысленность или просто бухой киздешь возле пивнухи. Ес ты гамно прошлогоднее! Чуть подожди, скоро нюхнешь свежего, привалит гамнецо через Сувалки! Иногда этого и нам охота, чтоб дошло до индюков брюсельских.
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13.06.2025 13:39 Ответить
 
 