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Новости Санкции против России
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В ЕС "будут умолять и спорить", чтобы США поддержали введение санкций против РФ

ЕС будет убеждать Трампа ввести санкции против РФ

ЕС и члены G-7 будут продолжать настаивать на том, чтобы Россия согласилась на прекращение огня.

Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Все аргументы в пользу усиления санкций, снижения лимита цен на нефть и сохранения давления на Россию оправданы тем, как Россия вела себя во время так называемых мирных переговоров, которые на самом деле вообще не были переговорами, как мне кажется... Понимаю, что президент Трамп хочет способствовать миру. В то же время думаю, каждому, кто следил за переговорами, очевидно, что господин Путин не хочет мира", - сказал он.

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О'Салливан надеется, что в вопросе введения дальнейших санкций против России, в частности снижение потолка цен на нефть до 45 долларов за баррель, удастся достичь прогресса во время саммита лидеров G7 в Канаде.

"В "Группе семи" есть рабочая группа на техническом уровне, которая рассматривала этот вопрос. Думаю, там был определенный консенсус относительно уровня 45 долларов как "правильного", к которому должны двигаться", - добавил он.

По его словам, США давали понять, что финальное решение будут принимать в Белом доме.

"Посмотрим, как все пойдет в Канаде. Но мы заручились мощной поддержкой в этом со стороны Канады и Соединенного Королевства, поэтому, думаю, есть много людей, которые будут умолять и спорить о переходе к этому уровню 45 долларов", - сказал чиновник.

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Автор: 

санкции (11500) США (27195) Евросоюз (17295)


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Як він себе високо несе - пуріс! - на колінах приповзуть - *******!
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13.06.2025 09:34 Ответить
Трамп, упродовж 4 місяців, відкрито виконує вказівки прутіна!
Штурмом Конгресу2, його життя не завершиться!
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13.06.2025 09:35 Ответить
"argue" - це не лише "сперечатися", а ще й "наводити аргументи на користь своєї позиції"
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13.06.2025 09:35 Ответить
На жаль недоумковатий Трамп чи агент краснов ,досить ефективно взялися відмивати найкривавішого терориста на землі ,вони не помічають злочини рашизму.
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13.06.2025 09:36 Ответить
Они будут ползать, а мы им на головы плевать! - Зачем?! - Удовольствие получать!
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13.06.2025 09:40 Ответить
"ЄС та члени G-7 продовжуватимуть наполягати на тому, щоб Росія погодилася на припинення вогню."

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13.06.2025 09:41 Ответить
У ЄС "благатимуть та сперечатимуться"

Благалище...
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13.06.2025 09:47 Ответить
Що означає благати та сперичатися? Меньша ціна, дешевше бензін, ти рудий поц обіцяв своїм шо скинеш ціну галона, чи фраєр назадню дав?
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13.06.2025 09:48 Ответить
 
 