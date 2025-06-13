В ЕС "будут умолять и спорить", чтобы США поддержали введение санкций против РФ

ЕС и члены G-7 будут продолжать настаивать на том, чтобы Россия согласилась на прекращение огня.

Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Все аргументы в пользу усиления санкций, снижения лимита цен на нефть и сохранения давления на Россию оправданы тем, как Россия вела себя во время так называемых мирных переговоров, которые на самом деле вообще не были переговорами, как мне кажется... Понимаю, что президент Трамп хочет способствовать миру. В то же время думаю, каждому, кто следил за переговорами, очевидно, что господин Путин не хочет мира", - сказал он.

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О'Салливан надеется, что в вопросе введения дальнейших санкций против России, в частности снижение потолка цен на нефть до 45 долларов за баррель, удастся достичь прогресса во время саммита лидеров G7 в Канаде.

"В "Группе семи" есть рабочая группа на техническом уровне, которая рассматривала этот вопрос. Думаю, там был определенный консенсус относительно уровня 45 долларов как "правильного", к которому должны двигаться", - добавил он.

По его словам, США давали понять, что финальное решение будут принимать в Белом доме.

"Посмотрим, как все пойдет в Канаде. Но мы заручились мощной поддержкой в этом со стороны Канады и Соединенного Королевства, поэтому, думаю, есть много людей, которые будут умолять и спорить о переходе к этому уровню 45 долларов", - сказал чиновник.

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