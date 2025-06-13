У ЄС "благатимуть та сперечатимуться", щоб США підтримали запровадження санкцій проти РФ

ЄС та члени G-7 продовжуватимуть наполягати на тому, щоб Росія погодилася на припинення вогню.

Про це заявив спецпредставник ЄС із санкцій Девід О’Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Усі аргументи на користь посилення санкцій, зниження ліміту цін на нафту та збереження тиску на Росію виправдані тим, як Росія поводилася під час так званих мирних переговорів, які насправді взагалі не були переговорами, як мені видається… Розумію, що президент Трамп хоче сприяти миру. Водночас думаю, кожному, хто стежив за переговорами, очевидно, що пан Путін не хоче миру", - сказав він.

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О'Салліван сподівається, що в питанні запровадження подальших санкцій проти Росії, зокрема зниження стелі цін на нафту до 45 доларів за барель, вдасться досягти прогресу під час саміту лідерів G7 у Канаді.

"У "Групі семи" є робоча група на технічному рівні, яка розглядала це питання. Думаю, там був певний консенсус щодо рівня 45 доларів як "правильного", до якого маємо рухатися", - додав він.

За його словами, США давали зрозуміти, що фінальне рішення ухвалюватимуть у Білому домі.

"Побачимо, як усе піде в Канаді. Але ми заручилися потужною підтримкою в цьому з боку Канади та Сполученого Королівства, тому, гадаю, є багато людей, які благатимуть і сперечатимуться про перехід до цього рівня 45 доларів", - сказав посадовець.

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