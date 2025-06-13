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Новини Санкції проти Росії
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У ЄС "благатимуть та сперечатимуться", щоб США підтримали запровадження санкцій проти РФ

ЄС переконуватиме Трампа запровадити санкції проти РФ

ЄС та члени G-7 продовжуватимуть наполягати на тому, щоб Росія погодилася на припинення вогню.

Про це заявив спецпредставник ЄС із санкцій Девід О’Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Усі аргументи на користь посилення санкцій, зниження ліміту цін на нафту та збереження тиску на Росію виправдані тим, як Росія поводилася під час так званих мирних переговорів, які насправді взагалі не були переговорами, як мені видається… Розумію, що президент Трамп хоче сприяти миру. Водночас думаю, кожному, хто стежив за переговорами, очевидно, що пан Путін не хоче миру", - сказав він.

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О'Салліван сподівається, що в питанні запровадження подальших санкцій проти Росії, зокрема зниження стелі цін на нафту до 45 доларів за барель, вдасться досягти прогресу під час саміту лідерів G7 у Канаді.

"У "Групі семи" є робоча група на технічному рівні, яка розглядала це питання. Думаю, там був певний консенсус щодо рівня 45 доларів як "правильного", до якого маємо рухатися", - додав він.

За його словами, США давали зрозуміти, що фінальне рішення ухвалюватимуть у Білому домі.

"Побачимо, як усе піде в Канаді. Але ми заручилися потужною підтримкою в цьому з боку Канади та Сполученого Королівства, тому, гадаю, є багато людей, які благатимуть і сперечатимуться про перехід до цього рівня 45 доларів", - сказав посадовець.

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Автор: 

санкції (12153) США (23465) Євросоюз (13697)


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Топ коментарі
+5
Трамп, упродовж 4 місяців, відкрито виконує вказівки прутіна!
Штурмом Конгресу2, його життя не завершиться!
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13.06.2025 09:35 Відповісти
+1
На жаль недоумковатий Трамп чи агент краснов ,досить ефективно взялися відмивати найкривавішого терориста на землі ,вони не помічають злочини рашизму.
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13.06.2025 09:36 Відповісти
+1
Они будут ползать, а мы им на головы плевать! - Зачем?! - Удовольствие получать!
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13.06.2025 09:40 Відповісти
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Як він себе високо несе - пуріс! - на колінах приповзуть - *******!
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13.06.2025 09:34 Відповісти
Трамп, упродовж 4 місяців, відкрито виконує вказівки прутіна!
Штурмом Конгресу2, його життя не завершиться!
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13.06.2025 09:35 Відповісти
"argue" - це не лише "сперечатися", а ще й "наводити аргументи на користь своєї позиції"
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13.06.2025 09:35 Відповісти
На жаль недоумковатий Трамп чи агент краснов ,досить ефективно взялися відмивати найкривавішого терориста на землі ,вони не помічають злочини рашизму.
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13.06.2025 09:36 Відповісти
Они будут ползать, а мы им на головы плевать! - Зачем?! - Удовольствие получать!
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13.06.2025 09:40 Відповісти
"ЄС та члени G-7 продовжуватимуть наполягати на тому, щоб Росія погодилася на припинення вогню."

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13.06.2025 09:41 Відповісти
У ЄС "благатимуть та сперечатимуться"

Благалище...
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13.06.2025 09:47 Відповісти
Що означає благати та сперичатися? Меньша ціна, дешевше бензін, ти рудий поц обіцяв своїм шо скинеш ціну галона, чи фраєр назадню дав?
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13.06.2025 09:48 Відповісти
клоуни
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13.06.2025 10:06 Відповісти
Хочеться сказати у цю руду сракоподібну пику - а тобі не здається, що всі хто по твоєму тебе мали про щось "благати", нах*ю тебе бачили...
Буквально!
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13.06.2025 10:11 Відповісти
Тампон хочет мира
П&здеть не мешки ворочить
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13.06.2025 10:58 Відповісти
 
 