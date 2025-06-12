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Новини Українські біженці
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Євросоюз призначить спецпредставника з питань біженців з України, - Politico

йоганссон,йлва

Європейський Союз створить посаду спеціального посланника з питань біженців з України на території ЄС.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Роль спеціального посланника полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Євросоюзі.

За інформацією Politico, майбутнім спецпосланником ЄС з питань українців у Євросоюзі стане Ілва Йоганссон – єврокомісарка з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 роки.

Йоганссон неодноразово відвідувала Україну, а у 2022 році була нагороджена орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,26 мільйона осіб, які виїхали з України внаслідок російської агресії.

Автор: 

біженці (1900) Євросоюз (13697)


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Зеденок всех подряд награждает.
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12.06.2025 21:18 Відповісти
Більше усіх євреїв. Потім буде соромно за крадіжки садити орденоносців.
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12.06.2025 22:13 Відповісти
 
 