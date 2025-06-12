Євросоюз призначить спецпредставника з питань біженців з України, - Politico

Європейський Союз створить посаду спеціального посланника з питань біженців з України на території ЄС.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Роль спеціального посланника полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Євросоюзі.

За інформацією Politico, майбутнім спецпосланником ЄС з питань українців у Євросоюзі стане Ілва Йоганссон – єврокомісарка з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 роки.

Йоганссон неодноразово відвідувала Україну, а у 2022 році була нагороджена орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,26 мільйона осіб, які виїхали з України внаслідок російської агресії.