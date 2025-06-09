Рада ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року
Рада Європейського Союзу 13 червня розраховує досягти політичної домовленості стосовно продовження інструменту тимчасового захисту для громадян України до березня 2027 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в анонсі порядку денного засідання Ради ЄС із юстиції і внутрішніх справ 13 червня.
"Очікується, що Рада досягне політичної угоди щодо продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України на один рік, до березня 2027 року. Остаточне прийняття рішення відбудеться найближчими тижнями", - йдеться в повідомленні.
Крім того, міністри обговорять варіанти переходу від статусу тимчасового захисту до іншого.
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