Тимчасовий захист для українських біженців у ЄС колись припиниться, але він має тривати до завершення війни, – Чернишов

Україна виступає за продовження дії тимчасового захисту для її громадян на території країн ЄС доти, доки тривають бойові дії.

Про це віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив у коментарі Радіо Свобода.

"Будемо працювати над тим, щоб обговорити методику і технологію припинення статусу тимчасового захисту, коли обставини це дозволять. А обставини – це, безумовно, настання стабільного миру. До цього, безумовно, статус тимчасового захисту має продовжуватися. Це – наша позиція", – сказав віцепрем’єр.

Він підтвердив, що дію тимчасового захисту для українців у ЄС буде подовжено, але не уточнив, на який термін. Чернишов зазначив, що український уряд готовий підтримувати це рішення "стільки, скільки триває війна".

Відповідаючи на запитання, яку політику ЄС щодо українських біженців український уряд підтримає після завершення тимчасового захисту, він зауважив, що потрібен "перехідний період".

"Припинення тимчасового захисту також має настати з відповідною логікою, з відповідною еволюцією, щоб люди могли підготуватися до цього періоду. Тобто має бути певний перехідний період. І тривалість цього перехідного періоду ми маємо обговорити. Маємо домовитися про це", – зазначив Чернишов.

У цьому ж контексті посадовець зауважив, що країни ЄС відчувають навантаження на свої бюджети, підтримуючи українських біженців.

"Тому ми заохочуємо українців бути інтегрованими й розглядати можливості щодо повернення в Україну, коли безпекові умови нададуть таку можливість. Заохочуємо рухатися вперед і розвиватися. Тимчасовий захист колись припиниться. Маємо бути дорослими, готуватися до цього, але ще раз підкреслюю: той час, який потрібен для того, щоб він ще діяв, – ми будемо про це говорити, будемо на цьому наполягати", – додав Чернишов.

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Як повідомлялося, сьогодні Єврокомісія має представити план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Водночас Єврокомісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на 12 місяців – з березня 2026 року до березня 2027 року, щоб забезпечити правову ясність для українців.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).