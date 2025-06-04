"Україні потрібні люди": У ЄС почали готувати план повернення біженців на Батьківщину, – Politico
Єврокомісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.
Очікується, що цей план представить єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер разом із віцепрем'єр-міністром – міністром єдності Олексієм Чернишовим, пише європейське видання Politico.
"Більше за все Україні потрібні її люди... Ми повинні допомогти українцям приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього – чи то повернення додому, чи продовження підтримки України звідси на цей момент", – заявив єврокомісар Бруннер.
За даними видання, акцент у новому плані робитиметься на тому, щоб діяти якомога обережніше, використовуючи скоординований підхід країн ЄС, щоб мінімізувати ризики раптового та широкомасштабного перетоку біженців з однієї частини регіону до іншої. Адже безладний рух може спричинити сильний тиск як на Україну, так і на країни ЄС.
При цьому Брюссель рекомендуватиме країнам ЄС створити "центри єдності" – інформаційні центри, що надаватимуть консультації та підтримку тим, хто розглядає можливість повернення додому, а також допомогу в пошуку роботи в країні перебування або в Україні. Центри також пропонуватимуть мовні уроки та культурні заходи. Одні з перших таких центрів планують відкрити в Німеччині та Іспанії.
Тим часом, Єврокомісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на 12 місяців – з березня 2026 року до березня 2027 року, щоб забезпечити правову ясність для українців, повідомили джерела видання. Після закінчення цього періоду країни ЄС повинні самостійно визначитися, як українцям перейти до іншого правового статусу. Окремий підхід рекомендуватимуть для людей, які хворіють, вагітні або мають дітей у школі.
Як повідомлялося, наразі у ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.
Одним із сценаріїв може бути звуження сфери застосування тимчасового захисту. Це може означати виключення осіб, які повернулися до України на постійне проживання, з можливості повторного вступу до програми через кілька місяців або заборону новим прибулим скористатися перевагами за чинними правилами.
Інший варіант, який розглядається, – просто нічого не робити, але європейські експерти вважають це ризикованим. Ще одним варіантом, хоча й малоймовірним, є створення нового правового інструменту, який має врегулювати статус українських біженців після завершення дії тимчасового захисту.
Як повідомлялося, станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.
Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).
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- українки уже створили сімї з німцями, турками і французами
- а українці попадуть відразу в окоп - тому теж не будуть особливо вертатись
Спочатку потрібно зацікавити людей підвищенням рівня зарплат! Знайти бажаючих працювати за миску юшки буде дуже важко...
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску юшки", або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...
Але ж ви знаєте, що він забуксує на самому початку процесу реалізації.
Бо це вам не українці. Вони не просять, вони агресивно вимагають і готові битись за свої соцвиплати.
Вдруге мира не буде!! (для миру потрібен розвал рашки а захід цього не хоче) буде максимум перемирря а це значить шо мобілізація війсковий стан та безправна система влади в таку дупу ніхто не повернеться.
Без цього всього - ніхто в Україну повертатися не буде .
Перш ніж витрачати величезні гроші на оборону, потрібно створити для людей рівень життя, який вони захочуть захищати. Карл Густав Еміль Манергейм
А то в нас держава пам'ятає про людей тільки тоді ,коли потрібно виконувати обов'язки стосовно неї, а про свої обов'язки стосовно людей благополучно забула ..
У афганців мабуть найвищий рівень життя на планеті, що вони його несамовито й тому успішно боронили від двох наддержав.
Для мене особисто держава має сенс лише тоді - коли вона захищає людей . Якщо ціль держави лише власне існування -будь якою ціною - то для мене -така держава- просто зграя розбійників - неважливо в кокошниках ,вишиванках чи в тюрбанах.
Держави приходять і йдуть , навіть національні ідеї зникають - народи залишаються . Якщо держава не захищає свій народ - її місце на смітнику історії , а народ виживе - можливо навіть на іншій частині світу - євреї ,ірландці - простий приклад
Ну, росія вас дійсно захистить. Ніхто, крім України, не ризикне на росію напасти.
Але є нюанс: росія сама на всіх довкола нападає.
І де у вас гарантія, що не згадає російська держава одного дня про вашу констітуціонную обязанность защіти родіни десь в пісках Сирії?
Уроки української мови для дебілів, які за три роки не спромоглися у побуті відучитися від москвабадського діялекту і почати розмовляти українською??
А чи будуть такі уроки успішними?
P.S. Таких тут бачу на кожному кроці.
Тобто люди зроблять діаметрально протилежне до ваших ініціатів-просто не будуть повертатися до України щоб не втрачати статус. Шось тут ******* маланством як завжди. Бо ясно шо українці европі потрібні як воздух.
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску юшки", або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...