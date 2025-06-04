"Україні потрібні люди": У ЄС почали готувати план повернення біженців на Батьківщину, – Politico

Єврокомісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Очікується, що цей план представить єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер разом із віцепрем'єр-міністром – міністром єдності Олексієм Чернишовим, пише європейське видання Politico.

"Більше за все Україні потрібні її люди... Ми повинні допомогти українцям приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього – чи то повернення додому, чи продовження підтримки України звідси на цей момент", – заявив єврокомісар Бруннер.

За даними видання, акцент у новому плані робитиметься на тому, щоб діяти якомога обережніше, використовуючи скоординований підхід країн ЄС, щоб мінімізувати ризики раптового та широкомасштабного перетоку біженців з однієї частини регіону до іншої. Адже безладний рух може спричинити сильний тиск як на Україну, так і на країни ЄС.

При цьому Брюссель рекомендуватиме країнам ЄС створити "центри єдності" – інформаційні центри, що надаватимуть консультації та підтримку тим, хто розглядає можливість повернення додому, а також допомогу в пошуку роботи в країні перебування або в Україні. Центри також пропонуватимуть мовні уроки та культурні заходи. Одні з перших таких центрів планують відкрити в Німеччині та Іспанії.

Тим часом, Єврокомісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на 12 місяців – з березня 2026 року до березня 2027 року, щоб забезпечити правову ясність для українців, повідомили джерела видання. Після закінчення цього періоду країни ЄС повинні самостійно визначитися, як українцям перейти до іншого правового статусу. Окремий підхід рекомендуватимуть для людей, які хворіють, вагітні або мають дітей у школі.

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Як повідомлялося, наразі у ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Одним із сценаріїв може бути звуження сфери застосування тимчасового захисту. Це може означати виключення осіб, які повернулися до України на постійне проживання, з можливості повторного вступу до програми через кілька місяців або заборону новим прибулим скористатися перевагами за чинними правилами.

Інший варіант, який розглядається, – просто нічого не робити, але європейські експерти вважають це ризикованим. Ще одним варіантом, хоча й малоймовірним, є створення нового правового інструменту, який має врегулювати статус українських біженців після завершення дії тимчасового захисту.

Як повідомлялося, станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).