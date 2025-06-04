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Новини
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"Україні потрібні люди": У ЄС почали готувати план повернення біженців на Батьківщину, – Politico

У ЄС почали готувати план повернення біженців на Батьківщину, – Politico

Єврокомісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Очікується, що цей план представить єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер разом із віцепрем'єр-міністром – міністром єдності Олексієм Чернишовим, пише європейське видання Politico.

"Більше за все Україні потрібні її люди... Ми повинні допомогти українцям приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього – чи то повернення додому, чи продовження підтримки України звідси на цей момент", – заявив єврокомісар Бруннер.

За даними видання, акцент у новому плані робитиметься на тому, щоб діяти якомога обережніше, використовуючи скоординований підхід країн ЄС, щоб мінімізувати ризики раптового та широкомасштабного перетоку біженців з однієї частини регіону до іншої. Адже безладний рух може спричинити сильний тиск як на Україну, так і на країни ЄС.

При цьому Брюссель рекомендуватиме країнам ЄС створити "центри єдності" – інформаційні центри, що надаватимуть консультації та підтримку тим, хто розглядає можливість повернення додому, а також допомогу в пошуку роботи в країні перебування або в Україні. Центри також пропонуватимуть мовні уроки та культурні заходи. Одні з перших таких центрів планують відкрити в Німеччині та Іспанії.

Тим часом, Єврокомісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на 12 місяців – з березня 2026 року до березня 2027 року, щоб забезпечити правову ясність для українців, повідомили джерела видання. Після закінчення цього періоду країни ЄС повинні самостійно визначитися, як українцям перейти до іншого правового статусу. Окремий підхід рекомендуватимуть для людей, які хворіють, вагітні або мають дітей у школі.

Читайте також: Українські біженці у ЄС мають зберегти громадянство України з усіма правами і обов’язками, – очільник Мін’єдності

Як повідомлялося, наразі у ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Одним із сценаріїв може бути звуження сфери застосування тимчасового захисту. Це може означати виключення осіб, які повернулися до України на постійне проживання, з можливості повторного вступу до програми через кілька місяців або заборону новим прибулим скористатися перевагами за чинними правилами.

Інший варіант, який розглядається, – просто нічого не робити, але європейські експерти вважають це ризикованим. Ще одним варіантом, хоча й малоймовірним, є створення нового правового інструменту, який має врегулювати статус українських біженців після завершення дії тимчасового захисту.

Як повідомлялося, станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).

Автор: 

біженці (709) Євросоюз (5194) Чернишов Петро (4) Мін’єд (7)


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Топ коментарі
+18
По перше багато кому нема кудим повертатися.
Вдруге мира не буде!! (для миру потрібен розвал рашки а захід цього не хоче) буде максимум перемирря а це значить шо мобілізація війсковий стан та безправна система влади в таку дупу ніхто не повернеться.
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04.06.2025 13:59 Відповісти
+17
Краще розробіть план повернення додому чорнодупих ісламістів.
Але ж ви знаєте, що він забуксує на самому початку процесу реалізації.
Бо це вам не українці. Вони не просять, вони агресивно вимагають і готові битись за свої соцвиплати.
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04.06.2025 13:48 Відповісти
+17
Не від хорошого життя люди наважуються на такий крайній і як правило незворотній крок. Ніхто не захоче повертатись у корумповано-мафіозну олігархічну структуру влади.
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04.06.2025 13:54 Відповісти
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АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА

- українки уже створили сімї з німцями, турками і французами
- а українці попадуть відразу в окоп - тому теж не будуть особливо вертатись
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04.06.2025 13:45 Відповісти
сказано ж що після припинення бойових дій
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04.06.2025 13:48 Відповісти
Не суди інших по собі, сцикуняро.
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04.06.2025 13:58 Відповісти
Залиш таких собі, кому вони потрібні, потішаться а потім по розважальним закладам відправлять. Да і українці теж як ти мислять. Хоча, ти скоріше по методиці працюєш
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04.06.2025 14:08 Відповісти
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04.06.2025 13:46 Відповісти
Цілком погоджуюсь!
Спочатку потрібно зацікавити людей підвищенням рівня зарплат! Знайти бажаючих працювати за миску юшки буде дуже важко...
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску юшки", або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...
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04.06.2025 15:13 Відповісти
Краще розробіть план повернення додому чорнодупих ісламістів.
Але ж ви знаєте, що він забуксує на самому початку процесу реалізації.
Бо це вам не українці. Вони не просять, вони агресивно вимагають і готові битись за свої соцвиплати.
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04.06.2025 13:48 Відповісти
Миром в Україні і не пахне
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04.06.2025 13:48 Відповісти
Всі європейські єврокомісари - діти супроти Гетьманцева ,тиловиків -силовиків НАБУ та трьохлітернОЇ організаціЇ сервісної підтримки населення . Якщо ці товариші не будуть зняті з посад та покарані - готуйтеся ще до мільйона емігрантів з України після перемир'я .
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04.06.2025 13:52 Відповісти
Чого чекати? Начніть повертати тіх, хто має призивній вік та втік з країни з 24.02 2022 року залищаючи по собі смердючий коричневожовтий слід.
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04.06.2025 13:53 Відповісти
ну тебе повернули з берега Тиси, і що? яка з тебе користь?
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04.06.2025 14:01 Відповісти
Мабуть від тебе багато користі
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04.06.2025 14:09 Відповісти
Тая яка з нього користь окрим гівна яке навіть на наши поля не їде, а залишается десь на полях Польші або Італії.
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04.06.2025 14:46 Відповісти
Ваше в силу поважного віку навіть на поля не згодиться. Але можете влаштуватися на перспективне підприємство з виробництва біогазу. Непогана платня забезпечена.
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04.06.2025 15:03 Відповісти
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04.06.2025 15:06 Відповісти
Шо раби розбіглись? Як ви совки звикли роспоряджатись чужим життям!
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04.06.2025 14:19 Відповісти
У твоій особі, відповім вам всім, слимаки - шо знов всрались?
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04.06.2025 14:36 Відповісти
Аллес пукан бомбірт?
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04.06.2025 15:10 Відповісти
Там вже закон прийняли про бойових дідів старших 60. Вже можна. Якщо маєш такі переконання, не тримай їх у собі.
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04.06.2025 15:14 Відповісти
Не від хорошого життя люди наважуються на такий крайній і як правило незворотній крок. Ніхто не захоче повертатись у корумповано-мафіозну олігархічну структуру влади.
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04.06.2025 13:54 Відповісти
Чого тільки не видумаєш, щоб виправдати своє боягузство, в першу чергу у власних очах.
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04.06.2025 14:00 Відповісти
💯, так воно і є, не розумію що воно на українських сайтах шукає, мабуть заробляє на методичках фсб
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04.06.2025 14:12 Відповісти
Не за себе пишу. Стосовно прапора, є така штука як впн.
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04.06.2025 14:12 Відповісти
Це не про боягузство, це про те що в тій самій Польші, на тій самій посаді ти отримуєш зарплатню в 10 разів більшу ніж тут. Про те що, щоб отримати пенсію в Україні (скоріш за все десь 3-4 тисячі вийде якщо ти не мент та не прокурор) треба проішачити 35 років, а тій самій Польші -10. Що по життю можно хочь щось планувати, а не жити все своє життя на гойдалках.
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04.06.2025 14:40 Відповісти
Звісно страшно опинитись в рабстві де люди мріють отримати легке поранення, а от помирати не страшно, страшно інвалідом без рук без ніг залишитись
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04.06.2025 14:44 Відповісти
По перше багато кому нема кудим повертатися.
Вдруге мира не буде!! (для миру потрібен розвал рашки а захід цього не хоче) буде максимум перемирря а це значить шо мобілізація війсковий стан та безправна система влади в таку дупу ніхто не повернеться.
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04.06.2025 13:59 Відповісти
Так я якісь умови для відновлення економіки, залучення інвестицій та підвищення рівня життя вже підготували? Ну хоча б незалежні суди для початку? Ну так про що тоді можна говорити.
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04.06.2025 14:02 Відповісти
Поки не на часі! Поки чиновниками все розкрадаєтьця міл'ярдами, поки діти чиновників будуть і надалі в батальйоні Монако ніщо не змінетьця! Українці не телепні, куди повертатися? Імхо!
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04.06.2025 14:18 Відповісти
Повертайсь додому
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04.06.2025 14:14 Відповісти
Для того ,щоб люди захотіли повернутися потрібно створити чесні та прозорі ,однакові правила гри для всіх . Якийсь базовий рівень соціального захисту. Справделиву судову систему. Сприятливі умови для ведення малого та середнього бізнесу . Зупинити свавілля силовиків та чиновників.
Без цього всього - ніхто в Україну повертатися не буде .

Перш ніж витрачати величезні гроші на оборону, потрібно створити для людей рівень життя, який вони захочуть захищати. Карл Густав Еміль Манергейм

 А то в нас держава пам'ятає про людей тільки тоді ,коли потрібно виконувати обов'язки стосовно неї, а про свої обов'язки стосовно людей благополучно забула ..
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04.06.2025 14:19 Відповісти
Жителі Афганістану двадцять років захищали свій рівень життя від численних зазіхань з боку клятих піндосів - і таки захистили.
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04.06.2025 14:25 Відповісти
Ваша мрія майбутнього ? Там де забороняють шахи, жінкам вчитися в школах та університетах і основний дохід країни -наркоторгівля ?)) Ви впевнені що за це потрібно було воювати 20 років ?

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04.06.2025 14:49 Відповісти
Перш ніж витрачати величезні гроші на оборону, потрібно створити для людей рівень життя, який вони захочуть захищати.
У афганців мабуть найвищий рівень життя на планеті, що вони його несамовито й тому успішно боронили від двох наддержав.
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04.06.2025 14:51 Відповісти
Що вони боронили ? В афганістані до речі була по суті громадянська війна - між різними групами афганіців із залученням сторонніх держав.
Для мене особисто держава має сенс лише тоді - коли вона захищає людей . Якщо ціль держави лише власне існування -будь якою ціною - то для мене -така держава- просто зграя розбійників - неважливо в кокошниках ,вишиванках чи в тюрбанах.
Держави приходять і йдуть , навіть національні ідеї зникають - народи залишаються . Якщо держава не захищає свій народ - її місце на смітнику історії , а народ виживе - можливо навіть на іншій частині світу - євреї ,ірландці - простий приклад
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04.06.2025 14:57 Відповісти
Свій середньовічний спосіб життя боронили.
Ну, росія вас дійсно захистить. Ніхто, крім України, не ризикне на росію напасти.
Але є нюанс: росія сама на всіх довкола нападає.
І де у вас гарантія, що не згадає російська держава одного дня про вашу констітуціонную обязанность защіти родіни десь в пісках Сирії?
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04.06.2025 15:02 Відповісти
як будуть робочі місця з конкурентною платою - то люди самі повернуться. над цим потрібно працювати
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04.06.2025 14:23 Відповісти
Ото для них буде несподіванка, коли після закінчення бойових дій почнеться ше одна хвиля масової іміграції.
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04.06.2025 14:26 Відповісти
Вчора дивився в соцмережі блог, де україна, яка перебуває в Німеччині просить своїз двух доньок, віком 5-7 років, поговорити українською, а вони вже і не можуть, хоч і розуміють українську мову, але відповідають німецькою! Ось така ху...ня, малята! А далі буде все гірше, і діти, і дорослі, які проживають за кордоном, які під час війни втратили домівку в Україні, вже асимілювались в країнах проживання за 3 і більше років, і навряд чи вернутьця додому! 😮‍💨
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04.06.2025 14:30 Відповісти
в бульборейх пакистанців поставки почалися, а нам бангладешців. пустота заповниться
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04.06.2025 14:47 Відповісти
У них теж через війну людей не вистачає?
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04.06.2025 14:57 Відповісти
>> Центри також пропонуватимуть мовні уроки....

Уроки української мови для дебілів, які за три роки не спромоглися у побуті відучитися від москвабадського діялекту і почати розмовляти українською??

А чи будуть такі уроки успішними?

P.S. Таких тут бачу на кожному кроці.
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04.06.2025 14:49 Відповісти
Які там центри. Просто не виплачуйте нічого. Хто працює то і Х з ними. Хто ні хай здихає під мирним небом. Амінь
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04.06.2025 15:02 Відповісти
Невже батальйон Монако зразу ж передок штурмовиками ?!
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04.06.2025 15:04 Відповісти
Жінки з діточками - то СВЯТЕ!!! Але що в ЄС роблять так звані "мущини" (тобто сцикуни в коротких штанцях), які переховуються за спинами жінок на фронті - то велике ПИТАННЯ!!! Ось ці недочоловіки мають зробити ВИБІР - або повернутися, або позбавити ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ, нічого отримувати допомогу, якщо ти НЕ ЗДАТЕН БУТИ ЧОЛОВІКОМ, КОЛИ УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ!!!
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04.06.2025 15:04 Відповісти
Значит одним 5 лет защиты и халявы и как результат гражданство ЕС, а другим бомбы на головы и бусификация ?
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04.06.2025 15:09 Відповісти
Одним із сценаріїв може бути звуження сфери застосування тимчасового захисту. Це може означати виключення осіб, які повернулися до України на постійне проживання, з можливості повторного вступу до програми через кілька місяців Джерело: https://censor.net/n3556065

Тобто люди зроблять діаметрально протилежне до ваших ініціатів-просто не будуть повертатися до України щоб не втрачати статус. Шось тут ******* маланством як завжди. Бо ясно шо українці европі потрібні як воздух.
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04.06.2025 15:09 Відповісти
Так хотять повернути що почали у Німеччині надавати кредити українцям https://darlehen3.blogspot.com
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04.06.2025 15:09 Відповісти
Спочатку потрібно зацікавити людей підвищенням рівня зарплат! Знайти бажаючих працювати за миску юшки буде дуже важко...
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску юшки", або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...
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04.06.2025 15:11 Відповісти
У нас не було влади, яка б намагалась будувати країну такою, щоб українці не виїзжали з країни, а які виїхали щоб повертались назад. Напевно і в голови їм нікому таке не приходило. У всякому разі ні від кого з них я такого не чув.
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04.06.2025 15:18 Відповісти

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