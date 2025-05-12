Кількість українських біженців у ЄС несподівано зменшилася: Євростат назвав причини

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України.

Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб (-1,1%), повідомляє Євростат.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).

"Це зменшення значною мірою пояснюється завершенням дії рішень про тимчасовий захист, які діяли до березня 2025 року. Деякі особи можуть бути тимчасово виключені (з числа осіб з таким статусом, – ред.) під час його поновлення", – зазначається у повідомленні.

Водночас кількість біженців з України у березні зросла у 18 країнах ЄС, найбільше – у Німеччині (+7 090; +0,6%), Польщі (+2 330, +0,2%) та Іспанії (+2 275; +1%).

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість осіб з тимчасовим захистом, як і раніше, залишаються Німеччина (1 184 890 осіб; 27,8% від загальної кількості в ЄС), Польща (997 120 осіб; 23,4%) та Чехія (365 055 осіб; 8,6%).

Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найвище співвідношення осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (33,5), Польщі (27,2) та Латвії (26,4), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

Станом на 31 березня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (44,7%) від загальної кількості осіб. Неповнолітні становили майже третину (31,7%), тоді як дорослі чоловіки становили менше чверті (23,6%) від загальної кількості.

Зауважимо, що серед українських біженців зростає частка чоловіків – на початок січня вона становила 23,2%, на початок лютого – 23,4%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа біженців з України, а весною 2023 року – 18,8%.

Як повідомлялося, станом на початок березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,3 млн громадян, які виїхали з України. У лютому їх кількість зросла на 21 тис. осіб, у січні - на 25,53 тис. осіб.

За оцінками Національного банку України, впродовж 2024 року з України виїхало близько 500 тис. осіб. У 2025 році очікується продовження чистого відпливу зовнішніх мігрантів на рівні 200 тис. осіб, натомість з 2026 року почнеться чисте повернення мігрантів в Україну (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб), очікують у НБУ.