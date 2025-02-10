Кількість українських біженців у ЄС збільшилась ще на 25 тисяч за місяць, частка чоловіків зростає, – Євростат. ІНФОГРАФІКА

Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Про це йдеться в повідомленні Євростату.

Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).

Порівняно з кінцем листопада 2024 року загальна кількість осіб із тимчасовим захистом в ЄС на кінець грудня зросла на 25,59 тис. (+0,6%).

Найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+8,83 тис.; +0,8%), Польщі (+3,71 тис.; +0,4%) і Чехії (+3,44 тис.; +0,9%).

Кількість осіб зі статусом тимчасового захисту зменшилася лише в Данії (-1 995; -5,1%), Італії (-1 310; -0,8%) та Франції (-595; -1,0%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (35,7), Польщі (27,1) та Естонії (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

Станом на 31 грудня 2024 року громадяни України становили понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (44,8%), діти – майже третину (31,9%), а дорослі чоловіки – близько чверті (23,2%).

Зауважимо, що серед українських біженців зростає частка чоловіків –на початок січня вона становила 23,1%, на кінець жовтня 2024 року – 22,7%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа, а весною 2023 року – 18,8%.

Як повідомлялося, станом на 30 листопада 2024 року статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,23 мільйона громадян з-поза меж Євросоюзу, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Найбільше українських біженців, які оформили тимчасовий захист, у Німеччині (1,15 млн осіб; 27,2%), Польщі (987,93 тис.; 23,3%) та Чехії (385,19 тис.; 9,1%).

До того Національний банк України повідомив, що впродовж 2024 року відплив мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 500 тис. осіб, що відповідало оцінкам НБУ. У 2025 році очікується продовження чистого відпливу зовнішніх мігрантів на рівні 200 тис. осіб, натомість з 2026 року почнеться чисте повернення мігрантів в Україну (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).