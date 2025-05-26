Тимчасовий захист у Європі: ЄС готує нові правила для українських біженців, – Euractiv

Європейський Союз розглядає наступні кроки щодо правової бази захисту українських біженців. Очікується, що пропозиція буде подана у червні.

Про це йдеться у матеріалі Euractiv, передає "Європейська правда".

Зазначається, що коли ЄС запустив Директиву про тимчасовий захист у березні 2022 року, це було тимчасовим рішенням: негайний колективний захист для людей, які втікають від війни Росії в Україні.

Спочатку документ передбачав лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року. Пізніше Комісія продовжила цей термін до березня 2026 року, прийнявши більш м'яке тлумачення.

Зараз за закритими дверима набирають обертів переговори про "стратегії виходу", заявив один з дипломатів ЄС, посилаючись на мінливий геополітичний ландшафт.

За даними видання, міністри розглядають продовження тимчасового захисту на один рік, яке, ймовірно, супроводжуватиметься не законодавчою заявою держав-членів, в якій буде окреслено поетапне скасування захисту.

Країни-члени можуть розглянути це питання вже 12-13 червня під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ, де, як очікується, буде обговорено це питання.

Читйте також: Іноземці минулого року придбали в Польщі рекордну кількість квартир. Найбільше купують українці

Більшість держав-членів підтримують продовження, але експерти попереджають, що для подальшого продовження залишається мало правових можливостей.

"Ми вже стоїмо на тонкому льоду з останнім продовженням...Пряме тлумачення директиви означало б, що після трьох років вона втратила чинність", – сказав старший політичний радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики Мартін Вагнер.

Але оскільки цього не сталося, "необхідно провести реальну дискусію про альтернативи та про те, як тим чи іншим чином вийти з тимчасового захисту", додав Вагнер.

Без чіткого виходу з ситуації директива може мати зворотний ефект, заявив інший дипломат ЄС. "Якщо ми не надамо можливість вийти з системи захисту, ми ризикуємо перевантажити національні системи надання притулку, чого саме і мала запобігти директива," – сказав він.

Зараз ЄС повинен розробити стратегію переходу від тимчасового захисту як для тих, хто бажає залишитися, так і для тих, хто хоче повернутися, сказав Вагнер. "Потрібні якісь рекомендації від Комісії та Ради, щоб допомогти державам-членам впоратися з цією зміною", – зазначив він.

Читайте також: Адміністрація Трампа виділить $250 мільйонів на повернення сотень тисяч біженців з України та Гаїті, – WP

Які можуть бути сценарії для українських біженців

Одним із сценаріїв може бути також звуження сфери застосування захисту. Це може означати виключення осіб, які повернулися до України на постійне проживання, з можливості повторного вступу до програми через кілька місяців або заборону новим прибулим скористатися перевагами за чинними правилами.

Інший варіант, який розглядається, – просто нічого не робити, але це ризиковано, і експерти попереджають, що це може коштувати дорого.

Ще одним варіантом, хоча й малоймовірним, є створення нового правового інструменту.

Як повідомлялося, станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).