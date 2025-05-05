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Новини
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Іноземці минулого року придбали в Польщі рекордну кількість квартир. Найбільше купують українці

Іноземці минулого року придбали в Польщі рекордну кількість квартир. Найбільше купують українці

За минулий рік іноземці придбали в Польщі 17 330 квартир загальною площею понад 1 млн кв. м, що стало новим рекордом – на 3000 більше, ніж у 2023 році.

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Польщі, передає LIGA.net. 

Лідерами серед покупців стали українці. Також житло масово купували громадяни Білорусі, Росії, Індії, Великої Британії та В'єтнаму.

Найбільше квартир купили у Варшаві (3535), Кракові (1523) та Вроцлаві (1491).

Повідомляється, що близько 6% всіх транзакцій на польському ринку житла у 2024 році здійснили іноземці. За прогнозами, цього року їхня частка може перевищити 10%.

"Багато іноземців, зокрема українці, купують квартири за готівку, без кредиту, часто – без необхідного дозволу", – заявила аналітикиня Ewa Palus з порталу Tabelaofert.

Причиною є польське законодавство, яке дозволяє купівлю квартир без дозволу, якщо нерухомість розташована поза прикордонною зоною і призначена для проживання. Відтак половину угод у 2024 році уклали без погодження з польським МВС.

Однак дозволи все ж видавали: 527 дозволів – найбільше у Поморському воєводстві (Гданськ, Сопот, Хель), 143 відмови – через непрозоре походження коштів або міркування безпеки.

Як зазначається, іноземці купують переважно нові квартири під інвестиції.

Також у 2024 році 3044 іноземці в Польщі отримали державний пільговий іпотечний кредит "Безпечний кредит 2%". Із них: 2215 – українці, 492 – білоруси, 46 – індуси, 24 – росіяни.

Значна частина з близько 2 млн українців і білорусів у Польщі створює великий попит на житло. У відповідь з'явилися українські агентства, які працюють для східноєвропейських клієнтів.

Раніше стало відомо, що кількість українських біженок у Польщі, які хотіли б повернутися в Україну після закінчення війни, значно зменшилася за останні пів року.

До того повідомлялося, що рівень володіння мовою серед українців у Польщі досі залишається на середньому або низькому рівні –  лише 40% українців знають польську мову. Із них 48% кажуть, що для вивчення їм знадобилося від року до двох, 41% витратили менше року, 11% вчили мову від 2 до 3 років.

Автор: 

біженці (697) житло (580) нерухомість (543) купівля (1328) Польща (2440)


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Топ коментарі
+3
🤣🤣🤣🤣🤣лідОр це вам не лідер
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05.05.2025 19:14
+3
Так ціле міністєрство в поті літса трудітса, щоб вони повернулись на чолі з колишнім нафтовиком
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05.05.2025 19:21
+2
А якже вони, такі суми грошей через кордон повивозили!?
Голова Нацбанку з гетьманцевим і татаровим, сором'язливо мовчать і лупають очима?
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05.05.2025 19:03
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бідні українці
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05.05.2025 19:02 Відповісти
Кажуть, що один потужний спікер-важковаговик придбав досить непогану хатку своєму сину десь там в елітному комплексі в центрі Варшави.
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05.05.2025 19:08 Відповісти
Лідор в лондонах 3квартири має
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05.05.2025 19:11 Відповісти
Може й так. Він зараз лідер демократичного, вільного світу. Йому можна.
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05.05.2025 19:12 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣лідОр це вам не лідер
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05.05.2025 19:14 Відповісти
Удивительно, с чего бы это?
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05.05.2025 19:03 Відповісти
Умні купують дурні арендують
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05.05.2025 19:08 Відповісти
Квартира в Варшаві коштує 250 тисяч євро, багато собі купиш?
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05.05.2025 20:52 Відповісти
А якже вони, такі суми грошей через кордон повивозили!?
Голова Нацбанку з гетьманцевим і татаровим, сором'язливо мовчать і лупають очима?
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05.05.2025 19:03 Відповісти
Гетманцев шарить коли общіпує дурнуватих зебілів. У нах грошей багато, он квартири в Пільші купляють
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05.05.2025 19:05 Відповісти
це ті 50 тисяч, які вже не повернуться.
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05.05.2025 19:17 Відповісти
це ті купують, у яких вже є вид на постійне проживання і які надумали потужно повертатись в Україну по закінченні бойових дій ))
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05.05.2025 19:19 Відповісти
Так ціле міністєрство в поті літса трудітса, щоб вони повернулись на чолі з колишнім нафтовиком
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05.05.2025 19:21 Відповісти
А волонтери як і раніше намагаються зібрати гроші на потреби армії... 🤔
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05.05.2025 19:21 Відповісти
Чем дольше будет длиться война, тем меньше наших граждан будут планировать возвращаться

домой, жизнь короткая штука, на потом не отложишь, жить нужно сегодня, поэтому их можно

понять.
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05.05.2025 19:50 Відповісти

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