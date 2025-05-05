Іноземці минулого року придбали в Польщі рекордну кількість квартир. Найбільше купують українці

За минулий рік іноземці придбали в Польщі 17 330 квартир загальною площею понад 1 млн кв. м, що стало новим рекордом – на 3000 більше, ніж у 2023 році.

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Польщі, передає LIGA.net.

Лідерами серед покупців стали українці. Також житло масово купували громадяни Білорусі, Росії, Індії, Великої Британії та В'єтнаму.

Найбільше квартир купили у Варшаві (3535), Кракові (1523) та Вроцлаві (1491).

Повідомляється, що близько 6% всіх транзакцій на польському ринку житла у 2024 році здійснили іноземці. За прогнозами, цього року їхня частка може перевищити 10%.

"Багато іноземців, зокрема українці, купують квартири за готівку, без кредиту, часто – без необхідного дозволу", – заявила аналітикиня Ewa Palus з порталу Tabelaofert.

Причиною є польське законодавство, яке дозволяє купівлю квартир без дозволу, якщо нерухомість розташована поза прикордонною зоною і призначена для проживання. Відтак половину угод у 2024 році уклали без погодження з польським МВС.

Однак дозволи все ж видавали: 527 дозволів – найбільше у Поморському воєводстві (Гданськ, Сопот, Хель), 143 відмови – через непрозоре походження коштів або міркування безпеки.

Як зазначається, іноземці купують переважно нові квартири під інвестиції.

Також у 2024 році 3044 іноземці в Польщі отримали державний пільговий іпотечний кредит "Безпечний кредит 2%". Із них: 2215 – українці, 492 – білоруси, 46 – індуси, 24 – росіяни.

Значна частина з близько 2 млн українців і білорусів у Польщі створює великий попит на житло. У відповідь з'явилися українські агентства, які працюють для східноєвропейських клієнтів.

Раніше стало відомо, що кількість українських біженок у Польщі, які хотіли б повернутися в Україну після закінчення війни, значно зменшилася за останні пів року.

До того повідомлялося, що рівень володіння мовою серед українців у Польщі досі залишається на середньому або низькому рівні – лише 40% українців знають польську мову. Із них 48% кажуть, що для вивчення їм знадобилося від року до двох, 41% витратили менше року, 11% вчили мову від 2 до 3 років.