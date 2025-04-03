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Все менше українських біженок у Польщі планує повертатися в Україну, – дослідження

Скільки українських біженок у Польщі планують повертатися в Україну

Кількість українських біженок у Польщі, які хотіли б повернутися в Україну після закінчення війни, значно зменшилася за останні пів року.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели науковці Лабораторії вивчення війн і катастроф Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові, передає Польське радіо із посиланням на Rzeczpospolita.

Це вже третє таке дослідження: попередні провели у квітні 2022 року й жовтні 2024 року.

Порівняно з минулорічним дослідженням, значно зменшилася кількість біженок, які планують повертатися в Україну після завершення війни. Тепер про такі плани повідомили 31% опитаних, хоча восени минулого року їх було 41%. Ще третина українок хотіли б залишитися у Польщі назавжди, а 13% хочуть отримати польське громадянство.

Серед умов для повернення до України жінки назвали остаточне припинення війни (61%), відсутність військових дій і авіаударів (40%), наявність добре оплачуваної роботи в Україні (34%), ліквідацію корупції (31%). Лише 5% опитаних назвали серед причин для повернення в Україну закінчення права на тимчасове проживання у Польщі, а припинення соціальних виплат вказали лише 1%.

За даними дослідження, українські біженки у Польщі – це переважно представниці середнього класу, більшість із яких працює (60%), але найчастіше на роботах, які не відповідають рівню кваліфікації.

Головною проблемою, яка заважає у пошуку роботи, вони називають незнання польської мови (68%), а також невизнання українського диплому та низькі зарплати. Водночас майже кожна третє українка змогла знайти роботу, відповідно до своєї освіти.

Порівняно з попередніми роками українські біженки частіше відвідують своїх родичів в Україні: 10% роблять це постійно, 33% – кілька разів після приїзду до Польщі, водночас 35% – жодного разу не відвідали Україну.

Найбільше українські біженки цінують у Польщі стан безпеки (76%) та транспорт (76%). Задоволеність роботою, охороною здоров'я, матеріальним становищем сім'ї та заробітком була нижчою.

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Як повідомлялося, станом на початок 2025 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).

Автор: 

біженці (694) опитування (328) Польща (2428)


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Топ коментарі
+20
Люди побачили шо таке жити в країні влада якої піклується про власний народ...
А наші олігархи тільки грабують народ
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03.04.2025 16:07
+19
це ще не все. Коли відкриють кордони - чоловіки поїдуть до своїх дружин і ці сім"ї не повернуться
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03.04.2025 17:07
+16
І це ще Зеленского не оголосили 98% переможцем на чергові сім років.
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03.04.2025 16:44
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Люди побачили шо таке жити в країні влада якої піклується про власний народ...
А наші олігархи тільки грабують народ
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03.04.2025 16:07 Відповісти
Кацаб,скарги і пропозиції приймаються тільки державною мовою,а не діалектом церковно-болгарської мови.
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03.04.2025 17:45 Відповісти
Тебе що завело?Незнання української мови чи те що ти забув свою угро-фінську мову?Я тут до чого,треба тобі інтелектуально рости і вчити свою рідну мову.Ти хто-Ерзя,Мокша,Меря,Чудь,Мордва?
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03.04.2025 18:11 Відповісти
кацап,вас треба як тарганів,витравлювати дихлофосом по всьому світу!
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03.04.2025 18:15 Відповісти
не позорся. Бо «дурак» тут явно ти
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04.04.2025 00:24 Відповісти
дімон ти почув .??? діхлофос має навернути тебе до рідної мови . тобі не соромно ???
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04.04.2025 06:30 Відповісти
хе-хе твои наташи русских иванов кидают ради китайска или араба. в Европе таких как наташ пол Европы, а ты и дальше в ручну. русачек. твоих наташ будем драть.
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03.04.2025 21:15 Відповісти
а ты смешной, типичный русик, твоя наташи радуються дахлым ванькам встанькам. арабы шпилят русских наташ, бо русски й иван нищеброд. . хе-хе.
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04.04.2025 12:58 Відповісти
І це ще Зеленского не оголосили 98% переможцем на чергові сім років.
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03.04.2025 16:44 Відповісти
Тоді вже навіть з кладовищ мерці постають і протікають з України, щоб ніколи не повернутися...
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03.04.2025 19:33 Відповісти
ну той що? зате є утирок чернишов і його міністерство, яким пох, чи повернеться хто, чи ні
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03.04.2025 16:54 Відповісти
Так це зрозуміло. Ще пару років війни і взагалі майже ніхто не повернеться. Тим більше, з нормальної країни.
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03.04.2025 17:00 Відповісти
Ну і нехай. Нам більше дістанеться рідкоземельних металів хто залишиться
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03.04.2025 17:02 Відповісти
це ще не все. Коли відкриють кордони - чоловіки поїдуть до своїх дружин і ці сім"ї не повернуться
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03.04.2025 17:07 Відповісти
і не надійтесь! Ця музика надовго. Один відомий всім керівник ОП заявив що не варто відкривати кордони навіть після закінчення дії військового стану, так як необхідно буде відбудовувати економіку і буде нестача робочої сили
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03.04.2025 20:37 Відповісти
Он надеется остаться у власти и остаться живым? Я бы на его месте готовил лыжи.
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03.04.2025 22:15 Відповісти
Дякуємо Польша !!!❤️
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03.04.2025 17:20 Відповісти
Ну, вже знаю про людей, які підтвердили педосвіту(2 роки навчання) і норм ЗП починають отримувати, також знаю про людей, що на іпотечне житло пішли(наче, 500 тис злотих сума- отримали і ремонт роблять під себе). Діти школи закінчують, вибір далі- офігенський для тих, хто гарно вчиться. А у нас- шахєди, буквально все знаходиться в тому самому "зе-покращенні", і хз, чи допустять зєрмаки нормальних навіть після якихось зе і пу-договорнячків(Порошенка того ж- навряд, там єдність залізна проти ЄС). 3 роки для багатьох українців- це вже норм "початок життя" в будь-яких мирних умовах- звикли, приросли, коріння пустили, друзі, робота, діти вже більше поляки, ніж українці і тд і тп.
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03.04.2025 17:26 Відповісти
Так і в інших краінах, не тільки в Польші.....
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03.04.2025 17:29 Відповісти
То ж тут писали були, що завдання чоловіків - захищати країну, а жінок - народжувати й виховувати нових українців. А як вони не повернуться, то виходить своє завдання не виконають для Батьківщини. Значить, ухилянтки?
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03.04.2025 17:48 Відповісти
А шо тут робити ? Кормити корупціонерів )))
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03.04.2025 18:05 Відповісти
Мегатроніще корупція росте знизу а не зверху. Сам розвів а тепер ******* тут
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04.04.2025 01:45 Відповісти
порозлучалися зі своїми чоловіками в Україні,знайшли коханців та утримувачів серед бардзо гонорових польських панов та рольніков....
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03.04.2025 18:14 Відповісти
Ну таке. Вброс не зарахований
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04.04.2025 00:25 Відповісти
українські біженки у Польщі - це переважно представниці середнього класу Джерело: https://biz.censor.net/n3544875.

І це дуже погано,бо це і є пассіонарії. А обратно мабуть поїдуть або повні нулі і балласт якщо не вдастся хоч тушкою хоч чучелом там зачепитися за подачки та систематичні грошові допомоги , або хто вже дуже дуже любить неньку.

Це якщо тут не зроблять супер економічну модель вигідну українцям.
Хоча о чому я,розімріявся,яке там,ага зроблять і ще раз зроблять
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03.04.2025 18:15 Відповісти
Ага. Другу Францію вже зробили. Аграрну супер-державу теж. Залишилось ще супер економічну модель зробити...
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03.04.2025 20:34 Відповісти
Так так пам'ятаю були такі листівки, мовляв якщо вийдемо з СРСР то будемо другою Францією, бо в нас Москва все забирає. Тоді ще не знали, що це початок гарної української традиції.
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04.04.2025 09:23 Відповісти
Можливо, це поки зеленський з Оманськими криптоносіями, на посадах??
Тоді логічно! Скумбрії, по 7 грн уже не купиш…
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03.04.2025 18:21 Відповісти
Мін ПУК працює
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03.04.2025 18:29 Відповісти
в Польше вроде надо 5 лет на минимальную пенсию отработать, тут 35 лет-вот вам и выбор...
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03.04.2025 18:33 Відповісти
Тобто в Польщі можна піти на роботу у 18 і в 23 вже пенсіонер
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03.04.2025 18:48 Відповісти
нет... стажа достаточно, что б в 60 женщинам и 65 мужчинам получать минимальную пенсию
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03.04.2025 18:56 Відповісти
не нахожу про 5 лет..может раньше было, но все равно..для женщин достаточно 20 лет, для мужчин 25 и сравнить с нашими 35 годами, при чем стаж в Украине и Польше-суммируется...
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03.04.2025 19:01 Відповісти
20 років на мінімалку. Але «наш» стаж враховується. Але пенсія в польщі з 3-х складок. І «мінімалка» така, шо і в Україні не розженншся. Тому треба працюєвати і відкладувати
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04.04.2025 00:28 Відповісти
Если кратко - логично. Жизнь то у человека одна и прожить ее надо так, что бы не было мучительно больно... Ну, сами знаете.
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03.04.2025 18:52 Відповісти
Люди за ці роки там вже коріння пустили. Пожили в нормальних країнах, зрівняли з країною мрій Гундосого дегротп, та й вирішили не повертатися. Логічно.
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03.04.2025 19:29 Відповісти
дела только в гундосому, а не в стране, в народе проблема. неуч ты.
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03.04.2025 21:17 Відповісти
причем тут страна ? дурик ты необразованый. тупая ботоферма потужного зеленого серунця.
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04.04.2025 12:59 Відповісти
Ще раз: до гундосого країна розвивалась і процвітала?
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04.04.2025 21:25 Відповісти
Щодо віз біженців. За Директовою ЄС - вони діють до 03.26. Якщо війна не закінчиться - скоріше за все, подовжать. Але Німеччина та Польща вже скорочують пільги біженцям. В Чехії, аби потім залишитися, потрібно мати річний дохід ~20 000$ (+5000$ за кожного члена родини на утриманні. В Польщі є "карта поляка". Тобто, хто отримав роботу в Польщі (робочу візу), мають змогу лишитися. Але, якщо виїзджають за кордон - торік, був термін 30 днів для повернення - якщо затримувався - вона анулювалась. Чув ще тоді, що той термін скорочували - але не знаю, чи то так.
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03.04.2025 23:27 Відповісти
20 000 в рік це копійки. Ті хто три роки тут - ті мають нормальну зарплату і пільги ті вже якось до одного місця. Але іх будуть давати для тих, хто платить податки, тому не бачу проблеми. В польщі ж - продовживатимуть статус, але тепер він скорш за все буде як побит, бо всі розуміють, шо війна на довго, а втрачати 2% ВВП через відізд працівників ніхто не хоче. Тому так - ніхто іхати з Польщі не буде
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04.04.2025 00:33 Відповісти
нічого дивного і правда . таких як ти психічно хворих є певний відсоток в кожній країні
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04.04.2025 06:38 Відповісти
Люди відчули на власні шкурі "владу", що ти нікому не потрібен, землю відібрали, за кожну довідку потрібно принижуватися, а коли війна то йди захищати "свою землю". Бусифікацію ніхто не пробачить.
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04.04.2025 07:11 Відповісти
Серед виїхавших багато дружин військових, які вивезли в безпечне місце своїх дітей. Підійди до військового на вулиці та розкажи, що його дружина курва з панелі. Подивимось, який ти сміливий, особливо без деякіх зубів
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04.04.2025 11:36 Відповісти
То хто тут жити буде?Жінки також мали би бути в Україні.А то виходить якась маячня.
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04.04.2025 17:01 Відповісти

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