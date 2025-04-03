Все менше українських біженок у Польщі планує повертатися в Україну, – дослідження
Кількість українських біженок у Польщі, які хотіли б повернутися в Україну після закінчення війни, значно зменшилася за останні пів року.
Про це свідчать результати дослідження, яке провели науковці Лабораторії вивчення війн і катастроф Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові, передає Польське радіо із посиланням на Rzeczpospolita.
Це вже третє таке дослідження: попередні провели у квітні 2022 року й жовтні 2024 року.
Порівняно з минулорічним дослідженням, значно зменшилася кількість біженок, які планують повертатися в Україну після завершення війни. Тепер про такі плани повідомили 31% опитаних, хоча восени минулого року їх було 41%. Ще третина українок хотіли б залишитися у Польщі назавжди, а 13% хочуть отримати польське громадянство.
Серед умов для повернення до України жінки назвали остаточне припинення війни (61%), відсутність військових дій і авіаударів (40%), наявність добре оплачуваної роботи в Україні (34%), ліквідацію корупції (31%). Лише 5% опитаних назвали серед причин для повернення в Україну закінчення права на тимчасове проживання у Польщі, а припинення соціальних виплат вказали лише 1%.
За даними дослідження, українські біженки у Польщі – це переважно представниці середнього класу, більшість із яких працює (60%), але найчастіше на роботах, які не відповідають рівню кваліфікації.
Головною проблемою, яка заважає у пошуку роботи, вони називають незнання польської мови (68%), а також невизнання українського диплому та низькі зарплати. Водночас майже кожна третє українка змогла знайти роботу, відповідно до своєї освіти.
Порівняно з попередніми роками українські біженки частіше відвідують своїх родичів в Україні: 10% роблять це постійно, 33% – кілька разів після приїзду до Польщі, водночас 35% – жодного разу не відвідали Україну.
Найбільше українські біженки цінують у Польщі стан безпеки (76%) та транспорт (76%). Задоволеність роботою, охороною здоров'я, матеріальним становищем сім'ї та заробітком була нижчою.
Як повідомлялося, станом на початок 2025 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.
Країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,16 млн осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС), Польща (991,63 тис.; 23,3%) та Чехія (388,63 тис.; 9,1%).
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А наші олігархи тільки грабують народ
І це дуже погано,бо це і є пассіонарії. А обратно мабуть поїдуть або повні нулі і балласт якщо не вдастся хоч тушкою хоч чучелом там зачепитися за подачки та систематичні грошові допомоги , або хто вже дуже дуже любить неньку.
Це якщо тут не зроблять супер економічну модель вигідну українцям.
Хоча о чому я,розімріявся,яке там,ага зроблять і ще раз зроблять
Тоді логічно! Скумбрії, по 7 грн уже не купиш…