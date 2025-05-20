Адміністрація Трампа виділить $250 мільйонів на повернення сотень тисяч біженців з України та Гаїті, – WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує використати до $250 млн для фінансування добровільного повернення приблизно 700 тисяч українських і гаїтянських мігрантів.

Про це пише The Washington Post із посиланням на відповідні документи, передає "Європейська правда".

За даними газети, адміністрація Трампа розробила плани щодо використання до $250 млн, які мали бути спрямовані на закордонну допомогу, для фінансування повернення мігрантів із України та Гаїті, які втекли до США через ситуацію вдома.

Адміністрація експрезидента Джо Байдена надала українцям і гаїтянам тимчасовий захист (TPS), що дозволяє залишатися в США, якщо повернення додому небезпечне. У документах, з якими ознайомилася газета, вказано, що понад 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян можуть підпадати під програму добровільного повернення.

Ця пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, була розроблена до оголошення 5 травня Міністерством внутрішньої безпеки (DHS), за яким мігранти, які добровільно погодяться повернутися до своїх країн, зможуть отримати від уряду США $1000.

Зазначається, що хоча попередні адміністрації США також підтримували добровільне повернення мігрантів, план адміністрації Трампа є незвичним, оскільки охоплює людей, які втекли з одних із найбільш небезпечних місць у світі, і націлений на обходження Міжнародної організації з міграції (МОМ) – установи ООН, яка зазвичай опікується поверненням мігрантів додому.

Це також збігається зі спробами адміністрації скоротити закордонну допомогу, включно із планами ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і припинення 80% його програм, зокрема тих, що діяли в Україні, Гаїті та інших країнах.

Крім українців і гаїтян, в документах згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці – вони також можуть бути цільовою аудиторією програми добровільного повернення. В документах зазначено, що МОМ не підтримує повернення людей до жодної з цих країн.

Документи мали позначку "попереднє обговорення", а речниця DHS назвала їх "застарілими", адже вони датуються кінцем квітня – початком травня. Проте DHS і Державний департамент минулого тижня підписали угоду, яка передбачає таку ж процедуру і ту ж суму – $250 млн –, хоча в ній не згадуються конкретні національності.

За словами обізнаного співрозмовника, першими в рамках цієї програми можуть стати афганці.

Критики плану, зокрема колишні урядовці, назвали його нелюдяним і таким, що суперечить традиційним американським цінностям. Вони також висловлюють сумніви, чи не є таке використання коштів неправомірним, адже вони були призначені на допомогу біженцям.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, й ключову ініціативу, що надає можливість в'їзду в США для українців – Uniting for Ukraine, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів.