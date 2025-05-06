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Адміністрація Трампа платитиме нелегалам по тисячі доларів за виїзд із США

Трамп заявив що врятував Україну

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова платити по $1 тис. нелегальним іммігрантам, які вирішать добровільно покинути країну.

Про це повідомили у міністерстві внутрішньої безпеки США, передає Інтерфакс-Україна.

"Самостійна депортація" – оптимальний, максимально безпечний і такий, що потребує мінімальних витрат, спосіб покинути США, уникнувши арешту, якщо ви перебуваєте в країні нелегально", – наголосила міністерка Крісті Ноем.

Зазначається, що Міністерство пропонує оплатити проїзд і виплатити винагороду через мобільний застосунок CBP Home за повернення додому.

Кожен нелегальний іммігрант, який скористався цим застосунком для самодепортації, після підтвердження в ньому факту повернення на батьківщину, отримує винагороду в розмірі $1 тис.

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За даними Associated Press, у межах посилення міграційної політики адміністрація Трампа кардинально оновила застосунок, розроблений за попереднього глави держави Джо Байдена. Застосунок Прикордонно-митної служби США CBP One, що надавав доступ до різних сервісів відомства для в'їзду в країну й отримання притулку, тепер називається CBP Home і покликаний "допомогти іммігрантам повернутися на батьківщину".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, й ключову ініціативу, що надає можливість в'їзду в США для українців – Uniting for Ukraine, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів.

Автор: 

мігранти (435) США (4916) Трамп Дональд (639)


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06.05.2025 11:02 Відповісти

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