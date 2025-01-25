США призупиняють низку програм для в’їзду мігрантів, зокрема українців, – NYT

Посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в країна. Зокрема, й ключову ініціативу, що надає можливість в'їзду в США для українців.

Про це пише газета The New York Times, яка ознайомилася із директивою, що міститься в електронному листі, надісланому посадовцем Служби громадянства та імміграції США, передає "Європейська правда".

За даними газети, директива вимагає негайно припинити ухвалення "остаточних рішень" щодо заявок, пов'язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їхню дію.

Зазначається, що окрім України, ці програми пропонували шлях мігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

Рішення також вказує на те, що адміністрація Трампа планує провести масштабну репресію проти широкого кола програм, які дозволяли людям тимчасово в'їжджати в країну.

"Це призупинення рішень про умовно-дострокове звільнення схоже на призупинення доступу до притулку на кордоні та призупинення програми для біженців. Це свідчення ворожості адміністрації до будь-якої гуманітарної імміграції", – сказала директорка Міжнародної організації у справах біженців у Північній та Південній Америці та Європі Яель Шахер.

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Як інформується, програми, які постраждали, також включають ініціативу часів Байдена – Uniting for Ukraine, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів.

За даними уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 тисяч українців в'їхали до США за цією програмою.

Директива також зупиняє рішення щодо заявок на програму, яка дозволяла сім’ям возз’єднатися в Сполучених Штатах, і іншу ініціативу для неповнолітніх із Центральної Америки, які мають членів сім’ї в США.

Як повідомлялося, за даними американських ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо розпорядився зупинити виконання грантів із закордонної допомоги.