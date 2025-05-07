Адміністрація Трампа хотіла, щоб Україна приймала депортованих зі США громадян, – ЗМІ

На початку 2025 року адміністрація президента Дональда Трампа на початку 2025 року закликала Україну прийняти невизначену кількість депортованих зі США осіб, які є громадянами третіх країн.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилася газета The Washington Post, передає "Європейська правда".

У документах не зазначається, як український уряд відповів на пропозицію. Водночас у них йшлося про можливість відправлення іноземців до України, попри російське вторгнення та відсутність діючих аеропортів через постійні повітряні атаки.

Український дипломат повідомив посольству США, що уряд надасть відповідь після того, як сформує свою позицію. Подібні пропозиції Вашингтон тоді надсилав ще низці країн.

Двоє українських посадовців, знайомих із ситуацією, на умовах анонімності заявили, що питання навіть не дійшло до найвищого рівня влади. Один із них зазначив, що йому нічого не відомо про "політичні вимоги" США щодо цієї справи.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що "триваюча взаємодія з іноземними урядами" є "життєво необхідною для стримування незаконної та масової міграції і гаратування безпеки наших кордонів".

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Як пише газета, документи, датовані з січня по травень, свідчать, що адміністрація Трампа активно, переважно поза увагою громадськості, працює над тим, щоб більше держав погоджувалися приймати депортованих із третіх країн – іноді пропонуючи стимули, іноді – натякаючи на перспективу покращення відносин із Вашингтоном.

Газета пише, що уряди деяких країн, зокрема Сальвадору, Мексики, Коста-Ріки і Панами, погодилися приймати депортованих, які не є їхніми громадянами. Адміністрація Трампа намагалася задобрити ці країни – наприклад, запросивши президента Сальвадору до Білого дому і надавши його уряду мільйони доларів на утримання депортованих у в’язниці.

На інші країни США тиснули тарифами та погрозами, зокрема у випадку Панами – навіть натякали на повернення контролю над Панамським каналом, зазначила газета.

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Як пише The Washington Post, спілкування з Києвом відбулося в перші дні нової адміністрації. У цей же період нова адміністрація США розглядала можливість скасування деяких положень, що дозволяли українцям залишатися в США.

Один із документів зафіксував слова українського дипломата, який повідомив США, що, хоч Україна й має "хорошу репутацію з прийому своїх громадян, депортованих із США", нинішні умови воєнного часу накладають обмеження.

Колишні американські посадовці підтвердили, що діалог щодо депортацій з Україною був незвичним і не входив до стандартного дипломатичного листування.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, й ключову ініціативу, що надає можливість в'їзду в США для українців – Uniting for Ukraine, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів.