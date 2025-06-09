Совет ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2027 года

Совет Европейского Союза 13 июня рассчитывает достичь политической договоренности о продлении инструмента временной защиты для граждан Украины до марта 2027 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в анонсе повестки дня заседания Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 13 июня.

"Ожидается, что Совет достигнет политического соглашения о продлении временной защиты для перемещенных лиц из Украины на один год, до марта 2027 года. Окончательное принятие решения состоится в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудят варианты перехода от статуса временной защиты к другому.

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