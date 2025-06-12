Евросоюз назначит спецпредставителя по вопросам беженцев из Украины, - Politico
Европейский Союз создаст должность специального посланника по вопросам беженцев из Украины на территории ЕС.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Роль специального посланника будет заключаться в "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Евросоюзе.
По информации Politico, будущим спецпосланником ЕС по вопросам украинцев в Евросоюзе станет Илва Йоханссон - еврокомиссар по вопросам внутренних дел с 2019 по 2024 годы.
Йоханссон неоднократно посещала Украину, а в 2022 году была награждена орденом "За заслуги" II степени.
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Wlad West
показать весь комментарий12.06.2025 21:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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