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Новости Украинские беженцы
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Евросоюз назначит спецпредставителя по вопросам беженцев из Украины, - Politico

йоганссон,йлва

Европейский Союз создаст должность специального посланника по вопросам беженцев из Украины на территории ЕС.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Роль специального посланника будет заключаться в "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Евросоюзе.

По информации Politico, будущим спецпосланником ЕС по вопросам украинцев в Евросоюзе станет Илва Йоханссон - еврокомиссар по вопросам внутренних дел с 2019 по 2024 годы.

Йоханссон неоднократно посещала Украину, а в 2022 году была награждена орденом "За заслуги" II степени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2027 года

Автор: 

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12.06.2025 21:18 Ответить
 
 