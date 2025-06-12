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Новини Спеціальний саміт ЄС 6 березня Зустріч лідерів ЄС
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Лідери ЄС обговорять мир в Україні та євроінтеграцію на саміті 26-27 червня, - ЗМІ

Україна та ЄС

На засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 26-27 червня за участю лідерів усіх 27 держав Євросоюзу, ключовими темами стануть мирний процес в Україні, а також євроінтеграційний шлях України та Молдови.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської Ради Антоніу Кошти до лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У документі зазначається, що Україна продовжує зусилля, спрямовані на досягнення реального мирного процесу, а ЄС зберігає непохитну підтримку Києва. Основною метою лишається припинення російської агресії та встановлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру на основі Статуту ООН та міжнародного права.

Також лідери ЄС планують оцінити нинішній дипломатичний контекст, обговорити подальшу допомогу Україні та її просування до членства в ЄС.

Окремим пунктом порядку денного буде розгляд підтримки Республіки Молдова та її процесу вступу до Євросоюзу.

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Автор: 

євроінтеграція (504) Євросоюз (13686) війна в Україні (4808)


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орбана з фіцо можна було б не запрошувати. І поляка мабуть теж...
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12.06.2025 16:42 Відповісти
Лідери ЄС обговорять мир в Україні та євроінтеграцію України й Молдови

Ну...
Актори ж читають у сотий чи тисячний раз монолог Гамлета або співають дует Одарки і Карася!
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12.06.2025 16:42 Відповісти
Краще б заблокували Балтійське море для кацапів, ніж ця нескінчена говорильня.
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12.06.2025 16:51 Відповісти
 
 