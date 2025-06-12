Лідери ЄС обговорять мир в Україні та євроінтеграцію на саміті 26-27 червня, - ЗМІ
На засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 26-27 червня за участю лідерів усіх 27 держав Євросоюзу, ключовими темами стануть мирний процес в Україні, а також євроінтеграційний шлях України та Молдови.
Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської Ради Антоніу Кошти до лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
У документі зазначається, що Україна продовжує зусилля, спрямовані на досягнення реального мирного процесу, а ЄС зберігає непохитну підтримку Києва. Основною метою лишається припинення російської агресії та встановлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру на основі Статуту ООН та міжнародного права.
Також лідери ЄС планують оцінити нинішній дипломатичний контекст, обговорити подальшу допомогу Україні та її просування до членства в ЄС.
Окремим пунктом порядку денного буде розгляд підтримки Республіки Молдова та її процесу вступу до Євросоюзу.
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