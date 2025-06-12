Парламент Чорногорії схвалив участь у місії ЄС з військової допомоги Україні, - ЗМІ

Після дев’яти місяців затримки парламент Чорногорії підтримав рішення про направлення військовослужбовців армії Чорногорії до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 49 з 81 депутата.

У пояснювальній записці наголошується, що метою є посилення спроможностей Збройних сил України для захисту територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах та стримування агресії Росії.

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Опозиція звинуватила спікера парламенту Андрію Мандіча, відомого противника НАТО та прихильника Кремля, у затягуванні ухвалення рішення. Його партія виступає проти членства Чорногорії в НАТО та запроваджених санкцій проти Росії.

Міністр оборони Драган Крапович наголосив, що чорногорські військові не будуть розміщуватись в Україні - усі заходи відбуватимуться на території ЄС, зокрема у Польщі та Німеччині.

Крім участі в місії ЄС, Чорногорія також планує приєднатися до ініціативи НАТО щодо підготовки українських сил безпеки (NSATU), проте остаточне рішення щодо цього також має ухвалити парламент.

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