Норвегія виділить Україні $7 мільярдів допомоги до кінця 2025 року, - Умєров
У 2025 році Норвегія виділить 7 млрд доларів допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Провів важливу розмову із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Норвегія — серед лідерів за обсягом допомоги Україні: у 2025 році вона виділить 7 млрд доларів.
Обговорили, як найефективніше використати ці ресурси. Серед пріоритетів — розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем. Йдеться про:
- Закупівлю українських БПЛА
- Фінансування виробництва вітчизняних зразків
- Спільну роботу за "данською моделлю" або в інших форматах
"Представив норвезькому колезі наші технологічні рішення, які вже працюють на полі бою. Маємо потенціал масштабувати їх разом із партнерами — і Норвегія тут може відіграти важливу роль. Дякую уряду Норвегії за стратегічне бачення, рішучість і послідовну підтримку нашої держави", - зазначив Умєров.
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