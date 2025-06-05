Норвегія виділить Україні $7 мільярдів допомоги до кінця 2025 року, - Умєров

У 2025 році Норвегія виділить 7 млрд доларів допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Провів важливу розмову із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Норвегія — серед лідерів за обсягом допомоги Україні: у 2025 році вона виділить 7 млрд доларів.

Обговорили, як найефективніше використати ці ресурси. Серед пріоритетів — розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем. Йдеться про:

Закупівлю українських БПЛА

Фінансування виробництва вітчизняних зразків

Спільну роботу за "данською моделлю" або в інших форматах

Також читайте: До €1,3 мільярда збільшиться допомога Україні за "данською моделлю", - Умєров

"Представив норвезькому колезі наші технологічні рішення, які вже працюють на полі бою. Маємо потенціал масштабувати їх разом із партнерами — і Норвегія тут може відіграти важливу роль. Дякую уряду Норвегії за стратегічне бачення, рішучість і послідовну підтримку нашої держави", - зазначив Умєров.