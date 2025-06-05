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Новини Допомога Україні від Норвегії Військова допомога Україні
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Норвегія виділить Україні $7 мільярдів допомоги до кінця 2025 року, - Умєров

Норвегія

 У 2025 році Норвегія виділить 7 млрд доларів допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Провів важливу розмову із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Норвегія — серед лідерів за обсягом допомоги Україні: у 2025 році вона виділить 7 млрд доларів.

Обговорили, як найефективніше використати ці ресурси. Серед пріоритетів — розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем. Йдеться про:

  • Закупівлю українських БПЛА
  • Фінансування виробництва вітчизняних зразків
  • Спільну роботу за "данською моделлю" або в інших форматах

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"Представив норвезькому колезі наші технологічні рішення, які вже працюють на полі бою. Маємо потенціал масштабувати їх разом із партнерами — і Норвегія тут може відіграти важливу роль. Дякую уряду Норвегії за стратегічне бачення, рішучість і послідовну підтримку нашої держави", - зазначив Умєров.

Автор: 

безпілотник (4326) Норвегія (782) Умєров Рустем (651)


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05.06.2025 18:12 Відповісти
дякую також від імені єрмакозела, татарова і всіх аферистів які ці гроші розкрадуть
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05.06.2025 19:06 Відповісти
О! Такі гроші на підході. Пиляти не розпиляти. Дефективні менеджери вже пускають слину і потирають рученята
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05.06.2025 18:12 Відповісти
клоун, ти скільки задонати? 10005000 висерів?
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05.06.2025 18:53 Відповісти
Серйозні люди нордичного гарту, спасибі!🇩🇰👍🏻
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05.06.2025 18:22 Відповісти
Говорят у Норвегии есть триллион долларов отложенных на чёрный день. Вот сейчас бы их все получить Украине. Война сразу же бы поменяла свой характер.
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05.06.2025 18:28 Відповісти
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05.06.2025 18:38 Відповісти
сподіваюся, норвеги все проконтролюють та не допустять ****** зелену чепуху до улюбленої справи - розкрадання, як востаннє...
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05.06.2025 18:49 Відповісти
Шановні норвежські друзі, в українську ОПу тільки нічого не перераховуйте..
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05.06.2025 19:12 Відповісти
 
 