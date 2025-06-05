До €1,3 мільярда збільшиться допомога Україні за "данською моделлю", - Умєров
Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1.3 мільярда євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров.
"Це інвестиція в нашу перемогу — у зброю, яка виробляється в Україні, у безпеку всієї Європи", - наголосив Умєров.
Як виділятиметься допомога
Перший транш — 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби, створені в Україні для наших воїнів.
Це рішення — результат нашої розмови з колегою і другом Троельсом Лундом Поульсеном, міністром оборони Данії.
Що таке "данська модель"
"Данська модель" — це унікальний механізм прямої підтримки українського ОПК. Це — довіра до нашої армії, визнання спроможностей наших виробників і реальний вклад у зміцнення Сил оборони України.
"Ми також готуємо нові стратегічні рішення — і для інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну", і для розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні", - написав Умєров.
Також очільник Міноборони подякував Данії за лідерство. І особливо міністру Поульсену — за непохитну підтримку України.
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Кому война, а цій довольній морді (див на фото зверху) - точно банк рідненький.