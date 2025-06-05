До €1,3 мільярда збільшиться допомога Україні за "данською моделлю", - Умєров

Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1.3 мільярда євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це інвестиція в нашу перемогу — у зброю, яка виробляється в Україні, у безпеку всієї Європи", - наголосив Умєров.

Як виділятиметься допомога

Перший транш — 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби, створені в Україні для наших воїнів.

Це рішення — результат нашої розмови з колегою і другом Троельсом Лундом Поульсеном, міністром оборони Данії.

Також читайте: Україна та партнери створюють "оборонний Рамштайн" для спільного виробництва зброї, - Умєров

Що таке "данська модель"

"Данська модель" — це унікальний механізм прямої підтримки українського ОПК. Це — довіра до нашої армії, визнання спроможностей наших виробників і реальний вклад у зміцнення Сил оборони України.

"Ми також готуємо нові стратегічні рішення — і для інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну", і для розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні", - написав Умєров.

Також очільник Міноборони подякував Данії за лідерство. І особливо міністру Поульсену — за непохитну підтримку України.