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Новини Допомога Україні за данською моделлю
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До €1,3 мільярда збільшиться допомога Україні за "данською моделлю", - Умєров

Умєров обговорив з країнами-партнерами оборонні потреби України

Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1.3 мільярда євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це інвестиція в нашу перемогу — у зброю, яка виробляється в Україні, у безпеку всієї Європи", - наголосив Умєров.

Як виділятиметься допомога

Перший транш — 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби, створені в Україні для наших воїнів.

Це рішення — результат нашої розмови з колегою і другом Троельсом Лундом Поульсеном, міністром оборони Данії.

Також читайте: Україна та партнери створюють "оборонний Рамштайн" для спільного виробництва зброї, - Умєров

Що таке  "данська модель"

"Данська модель" — це унікальний механізм прямої підтримки українського ОПК. Це — довіра до нашої армії, визнання спроможностей наших виробників і реальний вклад у зміцнення Сил оборони України.

"Ми також готуємо нові стратегічні рішення — і для інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну", і для розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні", - написав Умєров.

Також очільник Міноборони подякував Данії за лідерство. І особливо міністру Поульсену — за непохитну підтримку України.

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Данія (784) допомога (8442) Умєров Рустем (651)


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Недарма верхівка зелених ворюг вже стала доларовими мільйярдерами.
Кому война, а цій довольній морді (див на фото зверху) - точно банк рідненький.
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05.06.2025 10:51 Відповісти
Все в сім'ю
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05.06.2025 10:56 Відповісти
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05.06.2025 10:57 Відповісти
дуже бридко дивитись як владоносії радіють грошам в той час коли через розкрадання тих самих грошей на фортифікаціях захвачені нові території і гинуть люди,і жодного затриманого\засудженого,жодного повернення грошей та зроблених висновків,бо судячи з всього їм потрібні лише гроші
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05.06.2025 11:06 Відповісти
 
 