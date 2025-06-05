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Новости Помощь Украине по датской модели
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До €1,3 миллиарда увеличится помощь Украине по "датской модели", - Умеров

Умеров обсудил с странами-партнерами оборонные потребности Украины.

Оборонная поддержка Украины по "датской модели" будет масштабироваться до 1.3 миллиарда евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Это инвестиция в нашу победу - в оружие, которое производится в Украине, в безопасность всей Европы", - подчеркнул Умеров.

Как будет выделяться помощь

Первый транш - 428 миллионов евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии. Деньги уже в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерия, ударные дроны, ракеты и противотанковые средства, созданные в Украине для наших воинов.

Это решение - результат нашего разговора с коллегой и другом Троэльсом Лундом Поульсеном, министром обороны Дании.

Также читайте: Украина и партнеры создают "оборонный Рамштайн" для совместного производства оружия, - Умеров

Что такое "датская модель"

"Датская модель" - это уникальный механизм прямой поддержки украинского ОПК. Это - доверие к нашей армии, признание возможностей наших производителей и реальный вклад в укрепление Сил обороны Украины.

"Мы также готовим новые стратегические решения - и для инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайн", и для развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине", - написал Умеров.

Также глава Минобороны поблагодарил Данию за лидерство. И особенно министра Поульсена - за непоколебимую поддержку Украины.

Автор: 

Дания (593) помощь (7872) Умеров Рустем (569)


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Недарма верхівка зелених ворюг вже стала доларовими мільйярдерами.
Кому война, а цій довольній морді (див на фото зверху) - точно банк рідненький.
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05.06.2025 10:51 Ответить
Все в сім'ю
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05.06.2025 10:56 Ответить
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05.06.2025 10:57 Ответить
дуже бридко дивитись як владоносії радіють грошам в той час коли через розкрадання тих самих грошей на фортифікаціях захвачені нові території і гинуть люди,і жодного затриманого\засудженого,жодного повернення грошей та зроблених висновків,бо судячи з всього їм потрібні лише гроші
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05.06.2025 11:06 Ответить
На Сумщинi нема нiяких фортифiкацiй,грошi покрали,нiчого не зроблено,тепер вiйськовi гибнуть,бо нiчого не можуть зробити,тепер нам ж..па,i це все завдяки Зе, села знищуються ,людям нема куди iхати,то в тебе е план?
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05.06.2025 11:35 Ответить
Схема відома ще з яець - на закупку зброї та снарядів - а хто проти - той за рашистів. І не важливо що ніколи не буде ні зброї ні снарядів - рейтінги показують зростання. Шо воно за країна та її громадяни - меньшість на фронті знищують, а всеодне - вони всі презеденти. Їб...утись можна.
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05.06.2025 11:54 Ответить
 
 