До €1,3 миллиарда увеличится помощь Украине по "датской модели", - Умеров

Оборонная поддержка Украины по "датской модели" будет масштабироваться до 1.3 миллиарда евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Это инвестиция в нашу победу - в оружие, которое производится в Украине, в безопасность всей Европы", - подчеркнул Умеров.

Как будет выделяться помощь

Первый транш - 428 миллионов евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии. Деньги уже в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерия, ударные дроны, ракеты и противотанковые средства, созданные в Украине для наших воинов.

Это решение - результат нашего разговора с коллегой и другом Троэльсом Лундом Поульсеном, министром обороны Дании.

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Что такое "датская модель"

"Датская модель" - это уникальный механизм прямой поддержки украинского ОПК. Это - доверие к нашей армии, признание возможностей наших производителей и реальный вклад в укрепление Сил обороны Украины.

"Мы также готовим новые стратегические решения - и для инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайн", и для развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине", - написал Умеров.

Также глава Минобороны поблагодарил Данию за лидерство. И особенно министра Поульсена - за непоколебимую поддержку Украины.