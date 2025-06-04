Украина и партнеры создают "оборонный Рамштайн" для совместного производства оружия, - Умеров
По результатам 28-й встречи в формате "Рамштайн" 4 июня Украина и государства-партнеры договорились запустить инициативу совместного производства украинского оружия для нужд Украины.
Об этом он рассказал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Некоторые из наших ближайших партнеров - те, кто предоставляет миллиардную военную помощь - постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии. Наша позиция неизменна: первоочередным приоритетом являются потребности Сил обороны Украины", - отметил Умеров.
Партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинской армии - пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование, подчеркнул он.
По его словам, эта инициатива - это стратегический прорыв.
"Совместно мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения. Мы надеемся, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности", - добавил министр обороны.
Он напомнил, что результаты Рамштайна 4 июня:
- Западноевропейская компания сегодня анонсировала производство современных ракет против Shahed в Украине.
- Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки.
- Rheinmetall строит в Украине новейшие боевые машины Lynx (Германия).
- Наши предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия - Финляндия).
- SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция - Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) - уже расширяют свое присутствие в Украине.
"Пришло время и украинским компаниям расширять свое присутствие на мировых рынках, но с производством для Украины. Это взаимовыгодная инициатива. Украинский ОПК получит доступ к иностранному финансированию, передовым технологиям, новым производственным площадкам и стратегическому партнерству с ведущими игроками мира. А наши партнеры - укрепление собственного промышленного потенциала с передачей вооружений Украине", - резюмировал Умеров.
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