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Новости Производство украинского оружия Заседание Рамштайна
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Украина и партнеры создают "оборонный Рамштайн" для совместного производства оружия, - Умеров

Оборонный Рамштайн: Умеров рассказал о производстве оружия с партнерами

По результатам 28-й встречи в формате "Рамштайн" 4 июня Украина и государства-партнеры договорились запустить инициативу совместного производства украинского оружия для нужд Украины.

Об этом он рассказал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые из наших ближайших партнеров - те, кто предоставляет миллиардную военную помощь - постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии. Наша позиция неизменна: первоочередным приоритетом являются потребности Сил обороны Украины", - отметил Умеров.

Партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинской армии - пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование, подчеркнул он.

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По его словам, эта инициатива - это стратегический прорыв.

"Совместно мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения. Мы надеемся, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности", - добавил министр обороны.

Он напомнил, что результаты Рамштайна 4 июня:

  • Западноевропейская компания сегодня анонсировала производство современных ракет против Shahed в Украине.
  • Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки.
  • Rheinmetall строит в Украине новейшие боевые машины Lynx (Германия).
  • Наши предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия - Финляндия).
  • SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция - Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) - уже расширяют свое присутствие в Украине.

"Пришло время и украинским компаниям расширять свое присутствие на мировых рынках, но с производством для Украины. Это взаимовыгодная инициатива. Украинский ОПК получит доступ к иностранному финансированию, передовым технологиям, новым производственным площадкам и стратегическому партнерству с ведущими игроками мира. А наши партнеры - укрепление собственного промышленного потенциала с передачей вооружений Украине", - резюмировал Умеров.

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Автор: 

помощь и поддержка (874) Умеров Рустем (567) Рамштайн (148)


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Нам потрібні балістичні ракети на 1000+км з бойовою частиною до 500кг. І крилаті ракети на 2500+км.
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04.06.2025 21:57 Ответить
В минулій новині вам буда потрібна ядерна зброя. Шо, вже не потрібна? Перетопчетеся з бойовою частиною до 500кг?
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04.06.2025 21:58 Ответить
Через 10 років гамерика сосатиме йух,
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04.06.2025 22:03 Ответить
ЯО звісно по замовчуванню потріьна (війна б тоді і не почалась) але маємо те що маємо. Тому балістіка на кшалт Орешніка на 1000 км потрібна
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04.06.2025 22:09 Ответить
яз якось доставити за адресою треба.. і бажано швидко.
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04.06.2025 22:19 Ответить
Тут новина була, що у Польщі поліціянти знайшли вантажівки з безхзною зброєю,ракети до петріотів тощо, яка мала йти за контрактом в Україну, а ви кажете про спільні підприємства закордоном? Ви зможете це організувати і контролювати?
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04.06.2025 22:16 Ответить
 
 