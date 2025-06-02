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Новости Производство украинского оружия
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До 40% своих потребностей в оружии Украина может покрыть за счет внутреннего производства, - Зеленский

Зеленский об оружии

При стабильном финансировании Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран.

"Украина может покрыть до 40 процентов своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого требуется стабильное финансирование. Наши операции показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны. И мы все еще срочно нуждаемся в средствах противовоздушной обороны, особенно систем Patriot и ракет", - отметил президент.

По словам Зеленского, с одной стороны РФ начала летнее наступление, однако с другой - она вынуждена заниматься дипломатией.

"И это является одновременно вызовом и реальной возможностью для нас всех, шансом попробовать первыми положить конец этой войне", - добавил он.

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Зеленский отметил, что Европа вместе с США имеет лучшее оружие, чем РФ. "Мы также имеем более сильные тактические решения. Наша операция "Павутина" вчера это доказала. Россия должна почувствовать, что означают ее потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он призвал участников Саммита спросить у своих разведчиков о том, что РФ планирует этим летом в Беларуси.

"Если они настолько смелые, что готовят атаки оттуда, то нам нужно объединить силы. А сейчас это означает укрепление Украины, чтобы мы могли остановить эту войну и предотвратить ее распространение", - резюмировал президент.

Читайте: Зеленский: Для полного запуска производства оружия Украине нужно 30 миллиардов долларов

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) оружие (10257)


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Топ комментарии
+9
Чому не розповів за минулорічні "досягнення" по виконанню оборонного держзамовлення?
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02.06.2025 13:13
+6
Там і без браку провалене держзамовлення, а байки про 40% другий рік слухаємо.
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02.06.2025 13:17
+5
Кдючове -"нам потрібне ваше фінансування" і "може".А також де брати ще 60% озбооєння.Америка наши ми 5-6 ефективними менеджерами просрана.
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02.06.2025 13:13
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Чому не розповів за минулорічні "досягнення" по виконанню оборонного держзамовлення?
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02.06.2025 13:13 Ответить
На приклад -постріли мінометні
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02.06.2025 13:15 Ответить
Там і без браку провалене держзамовлення, а байки про 40% другий рік слухаємо.
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02.06.2025 13:17 Ответить
Кдючове -"нам потрібне ваше фінансування" і "може".А також де брати ще 60% озбооєння.Америка наши ми 5-6 ефективними менеджерами просрана.
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02.06.2025 13:13 Ответить
"700 лямів баксів туди, 700 лямів баксів сюди" ви прослухали лекцію від сонцесяйного на тему ефективного менеджменту державного бюджету у воєнний стан.
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02.06.2025 13:19 Ответить
President peasedeal
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02.06.2025 13:20 Ответить
Коли буде 73%?
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02.06.2025 13:20 Ответить
Після "незалежного опитування" громадян України якоюсь черговою конторою.
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02.06.2025 13:28 Ответить
Може покрити і покриває до 40% своїх потреб це різні речі.
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02.06.2025 13:25 Ответить
триває галімий піз...ьож зеленого їбаната й плутанина з цифрами: два тижні тому вже вигулькувала цифра 40%, але у конттексті, що ми ВЖЕ виробляємо 40% наших потреб для армії...
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02.06.2025 13:32 Ответить
Досить брехати!Де наші балістичні ракети що б бити по кремлю?
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02.06.2025 13:33 Ответить
То бубочка красава, порохососи?!
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02.06.2025 13:36 Ответить
У геїв свої приорітети та смаки....
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02.06.2025 13:43 Ответить
Так, так, у порохососів свої забаганки!!!🥳🤡😆🤗😂🤣
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02.06.2025 14:01 Ответить
Україна вже освоїла виробництво елементарних електромоторчиків для дронів?

А елементарних двигунів внутрішнього згоряння з повітряним охолодженням для "мопедів" (рівень технології -- 1930-ті роки)?

От що вже точно освоїла, це звіздьож Зеленського у щоденних вечірніх відосіках.
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02.06.2025 13:38 Ответить
Это сильно сложно. Нет сбросов для БПЛА. Их приходится военным своими силами и за свой счёт химичить из старых совецких ТМок и не разорвавшихся боеприпасов. А вы про двигатели.
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02.06.2025 13:46 Ответить
Достатньо працевлаштувати безробітних шахтарів та фахівців з будівництва метро та прокопати тунелі та заводські цехи в Карпатах. Розмістити там заводи, недоступні для ворожих ракет. (Саме так німці колись робили із заводами з будівництва реактивних літаків).
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02.06.2025 13:41 Ответить
Недостатньо. А як же ж тоді красти в два рила...???
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02.06.2025 13:44 Ответить
зроби, а потім ***** - фантаст ****
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02.06.2025 13:48 Ответить
ДО 40%, і це тільки МОЖЕ, теоретично колись. То скільки зараз Захід покриває Україні? 90%? 95?
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02.06.2025 13:50 Ответить
у него белка в колесе? по кругу елозит одно и то же
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02.06.2025 13:56 Ответить
Віжчуваєте тонкощі? "Україна може покрити" звучить у майбутньому часі, тобто не на часі
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02.06.2025 14:00 Ответить
Україна може, але ж зЄжаба туди сує своє неголене рильце і все зриває
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02.06.2025 14:14 Ответить
Коли розблокують вітчизняні ракетні програми?
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02.06.2025 14:44 Ответить
 
 