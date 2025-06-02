До 40% своих потребностей в оружии Украина может покрыть за счет внутреннего производства, - Зеленский

При стабильном финансировании Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран.

"Украина может покрыть до 40 процентов своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого требуется стабильное финансирование. Наши операции показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны. И мы все еще срочно нуждаемся в средствах противовоздушной обороны, особенно систем Patriot и ракет", - отметил президент.

По словам Зеленского, с одной стороны РФ начала летнее наступление, однако с другой - она вынуждена заниматься дипломатией.

"И это является одновременно вызовом и реальной возможностью для нас всех, шансом попробовать первыми положить конец этой войне", - добавил он.

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Зеленский отметил, что Европа вместе с США имеет лучшее оружие, чем РФ. "Мы также имеем более сильные тактические решения. Наша операция "Павутина" вчера это доказала. Россия должна почувствовать, что означают ее потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он призвал участников Саммита спросить у своих разведчиков о том, что РФ планирует этим летом в Беларуси.

"Если они настолько смелые, что готовят атаки оттуда, то нам нужно объединить силы. А сейчас это означает укрепление Украины, чтобы мы могли остановить эту войну и предотвратить ее распространение", - резюмировал президент.

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