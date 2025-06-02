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Новини Виробництво української зброї
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До 40% своїх потреб у зброї Україна може покрити за рахунок внутрішнього виробництва, - Зеленський

Зеленський про зброю

За стабільного фінансування Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

"Україна може покрити до 40 відсотків своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього потрібне стабільне фінансування. Наші операції показують, який вплив можуть мати інвестиції, особливо в дрони. І ми все ще терміново потребуємо засобів протиповітряної оборони, особливо систем Patriot і ракет", - зазначив президент.

За словами Зеленського, з одного боку РФ розпочала літній наступ, проте з другого - вона змушена займатися дипломатією.

"І це є одночасно викликом і реальною можливістю для нас усіх, шансом спробувати першими покласти край цій війні", - додав він.

Читайте: Україна позбуватиметься залежності від окремих країн у поставці зброї, - Сибіга

Зеленський зазначив, що Європа разом зі США має кращу зброю, ніж РФ. "Ми також маємо сильніші тактичні рішення. Наша операція "Павутина" вчора це довела. Росія повинна відчути, що означають її втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії", - наголосив Зеленський.

Крім того, він закликав учасників Саміту запитати у своїх розвідників про те, що РФ планує цього літа в Білорусі.

"Якщо вони настільки сміливі, що готують атаки звідти, то нам потрібно об'єднати сили. А зараз це означає зміцнення України, щоб ми могли зупинити цю війну і запобігти її поширенню", - резюмував президент.

Читайте: Зеленський: Для повного запуску виробництва зброї Україні потрібно 30 мільярдів доларів

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) зброя (7523)


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Топ коментарі
+9
Чому не розповів за минулорічні "досягнення" по виконанню оборонного держзамовлення?
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02.06.2025 13:13
+6
Там і без браку провалене держзамовлення, а байки про 40% другий рік слухаємо.
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02.06.2025 13:17
+5
Кдючове -"нам потрібне ваше фінансування" і "може".А також де брати ще 60% озбооєння.Америка наши ми 5-6 ефективними менеджерами просрана.
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02.06.2025 13:13
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Чому не розповів за минулорічні "досягнення" по виконанню оборонного держзамовлення?
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02.06.2025 13:13 Відповісти
На приклад -постріли мінометні
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02.06.2025 13:15 Відповісти
Там і без браку провалене держзамовлення, а байки про 40% другий рік слухаємо.
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02.06.2025 13:17 Відповісти
Кдючове -"нам потрібне ваше фінансування" і "може".А також де брати ще 60% озбооєння.Америка наши ми 5-6 ефективними менеджерами просрана.
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02.06.2025 13:13 Відповісти
"700 лямів баксів туди, 700 лямів баксів сюди" ви прослухали лекцію від сонцесяйного на тему ефективного менеджменту державного бюджету у воєнний стан.
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02.06.2025 13:19 Відповісти
President peasedeal
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02.06.2025 13:20 Відповісти
Коли буде 73%?
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02.06.2025 13:20 Відповісти
Після "незалежного опитування" громадян України якоюсь черговою конторою.
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02.06.2025 13:28 Відповісти
Може покрити і покриває до 40% своїх потреб це різні речі.
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02.06.2025 13:25 Відповісти
триває галімий піз...ьож зеленого їбаната й плутанина з цифрами: два тижні тому вже вигулькувала цифра 40%, але у конттексті, що ми ВЖЕ виробляємо 40% наших потреб для армії...
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02.06.2025 13:32 Відповісти
Досить брехати!Де наші балістичні ракети що б бити по кремлю?
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02.06.2025 13:33 Відповісти
То бубочка красава, порохососи?!
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02.06.2025 13:36 Відповісти
У геїв свої приорітети та смаки....
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02.06.2025 13:43 Відповісти
Так, так, у порохососів свої забаганки!!!🥳🤡😆🤗😂🤣
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02.06.2025 14:01 Відповісти
Україна вже освоїла виробництво елементарних електромоторчиків для дронів?

А елементарних двигунів внутрішнього згоряння з повітряним охолодженням для "мопедів" (рівень технології -- 1930-ті роки)?

От що вже точно освоїла, це звіздьож Зеленського у щоденних вечірніх відосіках.
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02.06.2025 13:38 Відповісти
Это сильно сложно. Нет сбросов для БПЛА. Их приходится военным своими силами и за свой счёт химичить из старых совецких ТМок и не разорвавшихся боеприпасов. А вы про двигатели.
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02.06.2025 13:46 Відповісти
Достатньо працевлаштувати безробітних шахтарів та фахівців з будівництва метро та прокопати тунелі та заводські цехи в Карпатах. Розмістити там заводи, недоступні для ворожих ракет. (Саме так німці колись робили із заводами з будівництва реактивних літаків).
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02.06.2025 13:41 Відповісти
Недостатньо. А як же ж тоді красти в два рила...???
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02.06.2025 13:44 Відповісти
зроби, а потім ***** - фантаст ****
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02.06.2025 13:48 Відповісти
ДО 40%, і це тільки МОЖЕ, теоретично колись. То скільки зараз Захід покриває Україні? 90%? 95?
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02.06.2025 13:50 Відповісти
у него белка в колесе? по кругу елозит одно и то же
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02.06.2025 13:56 Відповісти
Віжчуваєте тонкощі? "Україна може покрити" звучить у майбутньому часі, тобто не на часі
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02.06.2025 14:00 Відповісти
Україна може, але ж зЄжаба туди сує своє неголене рильце і все зриває
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02.06.2025 14:14 Відповісти
Коли розблокують вітчизняні ракетні програми?
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02.06.2025 14:44 Відповісти
 
 