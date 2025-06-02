До 40% своїх потреб у зброї Україна може покрити за рахунок внутрішнього виробництва, - Зеленський

За стабільного фінансування Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

"Україна може покрити до 40 відсотків своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього потрібне стабільне фінансування. Наші операції показують, який вплив можуть мати інвестиції, особливо в дрони. І ми все ще терміново потребуємо засобів протиповітряної оборони, особливо систем Patriot і ракет", - зазначив президент.

За словами Зеленського, з одного боку РФ розпочала літній наступ, проте з другого - вона змушена займатися дипломатією.

"І це є одночасно викликом і реальною можливістю для нас усіх, шансом спробувати першими покласти край цій війні", - додав він.

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Зеленський зазначив, що Європа разом зі США має кращу зброю, ніж РФ. "Ми також маємо сильніші тактичні рішення. Наша операція "Павутина" вчора це довела. Росія повинна відчути, що означають її втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії", - наголосив Зеленський.

Крім того, він закликав учасників Саміту запитати у своїх розвідників про те, що РФ планує цього літа в Білорусі.

"Якщо вони настільки сміливі, що готують атаки звідти, то нам потрібно об'єднати сили. А зараз це означає зміцнення України, щоб ми могли зупинити цю війну і запобігти її поширенню", - резюмував президент.

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