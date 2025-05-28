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Новини Виробництво української зброї
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Зеленський: Для повного запуску виробництва зброї Україні потрібно 30 мільярдів доларів

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для запуску на повну українського виробництва зброї необхідно додатково 30 мільярдів доларів.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я би хотів, щоб ми отримали 30 мільярдів доларів для того, щоб запустити наповну тільки українське виробництво (зброї, - ред). Щоб ви приблизно розуміли, що таке війна і в яких обсягах. Тобто, в принципі, ми недозавантажені приблизно на цю суму грошей. На рік недозавантажені. Я маю на увазі і ракетну програму, і все те, що ми спроможні виробляти", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, ці кошти потрібні також для реалізації програми зі створення вітчизняної балістики.

"Ми маємо кілька кроків вперед в ракетній програмі. Це така велика складна історія під назвою українська балістика. У нас це з’являється, на це потрібні гроші", - додав він.

Президент також наголосив, що Україні потрібні гарантії фінансування і безпеки ліній унікальних виробництв. Для цього країна розглядає відкриття таких виробництв за кордоном.

"Для цього ми будемо робити кроки щодо відкриття цих виробництв за кордоном. Де ми вирішимо два питання: і додаткове фінансування для нас і можливість партнерам мати відповідні інструменти в себе після того, як у нас закінчиться війна. Ось ці лінії виробництв будуть з’являтися уже в цьому році", - повідомив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) виробництво (1649) українська зброя (181)


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Топ коментарі
+34
потруси своїх дружбанів
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28.05.2025 11:26
+27
Скажи чесно,скільки заплановано вкрасти?
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28.05.2025 11:27
+27
курва, тобі скільки не дай, все ********* по офшорам та криптогаманцям зі своїми 5-6 ефективними саботажниками мародерами. Де мільйон дронів, які ти особисто піарив в 2023 і на які виділяли 40 МІЛЬЯРДІВ грн? Де вони, мерзота брехлива? Їх нема і навіть в 3 ОШБР Білецький скаржиться що цілих ТРИ МІСЯЦІ жодного жрону фпв від держави, все волонтерське (на народні гроші куплене). Нам треба не 30 мільярдів баксів, нам треба тебе з твоїми посіпаками судити за зраду та мародерство тоді і гроші раптом знайдуться на все. Бо гроші є, але вони працюють не на Україну, а на твою шоблу.
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28.05.2025 11:33
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потруси своїх дружбанів
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28.05.2025 11:26 Відповісти
так-потрібно лише позабирати у високопосадовців та дупутатів кишенькові гроші і буде навіть набагато більше...
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28.05.2025 11:30 Відповісти
на распил с корешами
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28.05.2025 11:32 Відповісти
Гроші це добре. Найбільш обнадійливе - зроблено кілька кроків вперед у розробці балістики. Одне цікаво - скільки км залишилося до запуску першої ракети по параші?
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28.05.2025 11:34 Відповісти
Яка трагедія !!! Прийшолобся ПЕРЕСТАТИ розкрадати бюджет і інш. !!!!!!
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28.05.2025 14:28 Відповісти
Тільки посів владу - більшість ВПК закрив, а зараз 30 млрд. дол. на запуск очікує! За перші 3 /три/ роки 1 /одну!/ ракету зробили! Зараз шатко-валко робиться; майже тільки обіцянки чуємо, для піару. Та ви хоч частинами запускайте наш ВПК, замість доріг і всього, за що ворог дякує! Бійтесь кари Господньої ті, хто руйнує мирну державу Україну!
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28.05.2025 17:22 Відповісти
Скажи чесно,скільки заплановано вкрасти?
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28.05.2025 11:27 Відповісти
асфальтом їх, асфальтом..
якого нема..
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28.05.2025 11:28 Відповісти
Вже 6 років пройшло, а мені до сих пір не віриться, що в нас президент зеленьський. Наче в якомусь сні. Може я в 2022му році впав в кому і цей кошмар не настоящий?
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28.05.2025 11:39 Відповісти
а как же дороги???
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28.05.2025 11:29 Відповісти
У Бєні попроси....
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28.05.2025 11:30 Відповісти
Беня має трошки тільки для себе
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28.05.2025 11:32 Відповісти
То вже хай Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) USA розбирається.
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28.05.2025 11:35 Відповісти
У того Бені, можливо, немає. Закордонне під арештом, ще й історічєская родіна потребує, він там /писали змі/ в останні 2 роки високу духовну посаду посів.
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28.05.2025 17:35 Відповісти
У ненья валшебніє ачкі, завідуйте все белкі і жучки!
Беня від заздрощів обробився, а ви кажете дозволу просить.
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28.05.2025 11:35 Відповісти
«21 травня 2019 року «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, - а також їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером і компаніями, зареєстрованими ними у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 мільярдів доларів - тобто майже 13 річних бюджетів України.»

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-kolomoysky-pozov/31028662.html У Мін'юсті США повідомили подробиці справи проти Коломойського (radiosvoboda.org)
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28.05.2025 11:39 Відповісти
А на ДОРОГИ скільки відвалили? КРАСТИ ТРЕБА МЕНШЕ!!!
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28.05.2025 11:32 Відповісти
Краще промовчу Бо це мля взагалі не заходить
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28.05.2025 11:33 Відповісти
курва, тобі скільки не дай, все ********* по офшорам та криптогаманцям зі своїми 5-6 ефективними саботажниками мародерами. Де мільйон дронів, які ти особисто піарив в 2023 і на які виділяли 40 МІЛЬЯРДІВ грн? Де вони, мерзота брехлива? Їх нема і навіть в 3 ОШБР Білецький скаржиться що цілих ТРИ МІСЯЦІ жодного жрону фпв від держави, все волонтерське (на народні гроші куплене). Нам треба не 30 мільярдів баксів, нам треба тебе з твоїми посіпаками судити за зраду та мародерство тоді і гроші раптом знайдуться на все. Бо гроші є, але вони працюють не на Україну, а на твою шоблу.
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28.05.2025 11:33 Відповісти
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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28.05.2025 11:34 Відповісти
Це не гра - це імітація.
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28.05.2025 11:37 Відповісти
Так посади, признач іншого преза і знайди 30 млрд баксів. Більше буде користі.
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28.05.2025 11:36 Відповісти
Важко скинути людину яка узурпувала владу і за неї всі менти та сбвушники стоять
Вчора тут пропонували подати петицію на тему: "ДЕ НАШІ РАКЕТИ"
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28.05.2025 11:38 Відповісти
Україні терміново потрібно арендувати у"трамбона" Маска.для скорочення "зелених дармоїдів і грабіжників" в Україні...
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28.05.2025 11:34 Відповісти
Та тобі скільки не дай, ніхера не буде, а так хоть кошти зекономлять
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28.05.2025 11:36 Відповісти
Дай, дай, дайте....
Мразота хрипата...
Скотина, введи СТАН ВІЙНИ, і все заррацює....
І вам можливо нарешті пи-да прийде....
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28.05.2025 11:42 Відповісти
за гроші совісті або чесності не купиш
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28.05.2025 11:49 Відповісти
З'їсти то воно з'їсть, але хто ж йому дасть? (С)

Яка нормальна країна дасть цій злодійкуватій мразоті грошей?
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28.05.2025 11:50 Відповісти
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28.05.2025 11:50 Відповісти
"Літаки летять, будем всіх бомбить!" (с)
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28.05.2025 11:52 Відповісти
Такі гроші нам регулярно виділялись. Де вони ?
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28.05.2025 11:53 Відповісти
Ну він же сказав,що витрачені на кілька кроків вперед в ракетній програмі. Ну а 95% залишку пішли в кишені 5 менеджерів та співчуваючим.
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28.05.2025 12:15 Відповісти
во кагал бы ноги приделал 30 миллиардам
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28.05.2025 11:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NA0yRJ9uWiY Та нормально. Це чучело звикло клянчити гроші зі своїм 95 аналом
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28.05.2025 12:04 Відповісти
пора Шмигальню на військових змінити,чи все ще не на часі?
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28.05.2025 12:10 Відповісти
Партнери,дайте грошей. Красти вже нІчого.
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28.05.2025 12:10 Відповісти
Кому нехватає Єрмаку?!!!
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28.05.2025 12:14 Відповісти
а попередні 250 мільярдів за 3 роки від ЄС та США де?
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28.05.2025 12:17 Відповісти
Коли вже ти нажерешся 🤡 #б@ний.
Імітатор куєв.
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28.05.2025 12:20 Відповісти
Зєля - а ти спробуй НЕ КРАСТИ !!!
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28.05.2025 12:22 Відповісти
Дайте 30млрд.$ і 5-6 дефективних мереджери Зеленського зроблять чудо з ВПК України! ***** толком не зроблять і все просруть..
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28.05.2025 12:24 Відповісти
надо было перед большой войной не в асфальт бабло закатывать (и откатывать потом в свои карманы) великим крадівництвом (тьфу ты, будивныцтвом), а делать, ракеты нептуны, громы, ольхи....
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28.05.2025 12:31 Відповісти
Яке кончене,ти гетьман чи недолугий невіглас не зрозумів що треба робити а не 3,14здіти шостий рік.
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28.05.2025 12:38 Відповісти
І скільки з цих 30 000 000 000 долларів США підуть на виробництво зброї?
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28.05.2025 12:39 Відповісти
То що, сидіти і чекати, поки якийсь добрий дядя не подарує Україні рівно 30 млрд?
Російського шпигура зєлю геть. Вибори
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28.05.2025 12:40 Відповісти
А нах та ракетная программа,важнее раздуть штат дердслужбовцив на брони и простоянно поднимать им зарплату.
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28.05.2025 12:42 Відповісти
Це вже з урахуванням 4-ри кратної переплатою я маю надію?!?!🤡🥳🤪🤗🧐
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28.05.2025 13:02 Відповісти
Щоб Зеленский не говорив, він каже "Дайте мені грошей!"
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28.05.2025 13:31 Відповісти
Час потрясти офшори?
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28.05.2025 13:49 Відповісти
Ох і дорого нам цей Шапітолій обходиться
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28.05.2025 14:12 Відповісти
Згідно з дослідженням Кільського інституту, Україна протягом трьох років повномасштабного вторгнення отримала близько 267 мільярдів євро допомоги - приблизно 80 млрд євро на рік. Цю суму за приблизними розрахунками можна розподілити так:

130 мільярдів євро (49%) були виділені на військову допомогу;
118 мільярдів євро (44%) на фінансову підтримку;
19 мільярдів євро (7%) на гуманітарну допомогу.
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28.05.2025 14:25 Відповісти
Які ще кошти потрібні цьому ворюзі....
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28.05.2025 14:26 Відповісти
Відкати відміни шобло які ти здираєш с усього що бачиш з завгоспом своїм
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28.05.2025 14:28 Відповісти
Некрасти не пробував?
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28.05.2025 14:34 Відповісти
 
 