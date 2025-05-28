Зеленський: Для повного запуску виробництва зброї Україні потрібно 30 мільярдів доларів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для запуску на повну українського виробництва зброї необхідно додатково 30 мільярдів доларів.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я би хотів, щоб ми отримали 30 мільярдів доларів для того, щоб запустити наповну тільки українське виробництво (зброї, - ред). Щоб ви приблизно розуміли, що таке війна і в яких обсягах. Тобто, в принципі, ми недозавантажені приблизно на цю суму грошей. На рік недозавантажені. Я маю на увазі і ракетну програму, і все те, що ми спроможні виробляти", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, ці кошти потрібні також для реалізації програми зі створення вітчизняної балістики.

"Ми маємо кілька кроків вперед в ракетній програмі. Це така велика складна історія під назвою українська балістика. У нас це з’являється, на це потрібні гроші", - додав він.

Президент також наголосив, що Україні потрібні гарантії фінансування і безпеки ліній унікальних виробництв. Для цього країна розглядає відкриття таких виробництв за кордоном.

"Для цього ми будемо робити кроки щодо відкриття цих виробництв за кордоном. Де ми вирішимо два питання: і додаткове фінансування для нас і можливість партнерам мати відповідні інструменти в себе після того, як у нас закінчиться війна. Ось ці лінії виробництв будуть з’являтися уже в цьому році", - повідомив Зеленський.

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