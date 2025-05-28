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Україна вже зовсім близько до ліцензування систем ППО, - Зеленський
Україна веде перемовини про постачання нашій країні додаткових систем ППО та близька ліцензування систем ППО.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО - ми вже зовсім близько", - сказав Зеленський.
Він також зауважив, що Україна продовжує обережно використовувати ракети для систем ППО "Петріот".
"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - пояснив президент.
Топ коментарі
+11 Jolli Rabbit
показати весь коментар28.05.2025 11:16 Посилання
+10 Andrii Hluschenko
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+8 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар28.05.2025 11:15 Посилання
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Ліцензія - це папірєц, дозвіл. Це не технологія. Поясніть це зебілу хто-небудь
То **** ви по параду девятамая не в'ябали і не знищили ***** разом з синдзинпинем?
Джерело: https://censor.net/ua/n3554778
Черговий "весна прийде - конєц епохі..."
У свій час потужна команда вже "знаходила цікаві рішення", як знизити тарифи вдвічі, завалити грошима вчителів, і як навесні щось посадити"
Сам Стахів таке сказав.
Богуцька, свідок.