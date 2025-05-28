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Новини Розбудова ППО в Україні
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Україна вже зовсім близько до ліцензування систем ППО, - Зеленський

петріот

Україна веде перемовини про постачання нашій країні додаткових систем ППО та близька ліцензування систем ППО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО - ми вже зовсім близько", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Україна продовжує обережно використовувати ракети для систем ППО "Петріот".

Також читайте: Умєров обговорив із керівництвом Raytheon критичну потребу України в додаткових системах ППО. ФОТО

"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - пояснив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) ППО (3258)


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Топ коментарі
+11
Ліцензування систем ППО, це що таке? Хто боневтіку пише такі тупі тексти?
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28.05.2025 11:16
+10
А я помню еще до начала полномасштабного вторжения конструктор из "Луч" предлагал зенитные ракеты новой конструкции. Но кто-то хотел больше асфальт и шашлыки. И издевался публично над конструкторами.
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28.05.2025 11:24
+8
Це те ж саме "зелене близько" як зарплата вчителів у 4000 баксів .та 3000 тисячі ракет ...котрі мали бути виготовлені згідно "зеленої брехні"
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28.05.2025 11:15
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Це те ж саме "зелене близько" як зарплата вчителів у 4000 баксів .та 3000 тисячі ракет ...котрі мали бути виготовлені згідно "зеленої брехні"
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28.05.2025 11:15 Відповісти
Ліцензування систем ППО, це що таке? Хто боневтіку пише такі тупі тексти?
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28.05.2025 11:16 Відповісти
Литвин. хто ж іще
Ліцензія - це папірєц, дозвіл. Це не технологія. Поясніть це зебілу хто-небудь
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28.05.2025 11:17 Відповісти
Або Жидков.
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28.05.2025 11:21 Відповісти
"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - пояснив президент.

То **** ви по параду девятамая не в'ябали і не знищили ***** разом з синдзинпинем?
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28.05.2025 11:20 Відповісти
"я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО - ми вже зовсім близько"
Джерело: https://censor.net/ua/n3554778

Черговий "весна прийде - конєц епохі..."
У свій час потужна команда вже "знаходила цікаві рішення", як знизити тарифи вдвічі, завалити грошима вчителів, і як навесні щось посадити"
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28.05.2025 11:20 Відповісти
А я помню еще до начала полномасштабного вторжения конструктор из "Луч" предлагал зенитные ракеты новой конструкции. Но кто-то хотел больше асфальт и шашлыки. И издевался публично над конструкторами.
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28.05.2025 11:24 Відповісти
Кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=iFxfWRTHE2Q
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28.05.2025 12:25 Відповісти
Точно що ти ліцензував, то своє незаконне сидіння на другому строці..
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28.05.2025 11:24 Відповісти
Про путлера, вбивцю та загарбника, у коментах майже ні слова....цікаво
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28.05.2025 11:28 Відповісти
вони в одній упряжці
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28.05.2025 11:33 Відповісти
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28.05.2025 11:28 Відповісти
І короновірусу нема.
Сам Стахів таке сказав.
Богуцька, свідок.
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28.05.2025 11:32 Відповісти
"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають" Шось я не бачу останнім часом, щоб балістику збивали хоча б половину....
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28.05.2025 11:35 Відповісти
"ліцензування інших систем ППО Джерело" - и что сие значит????
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28.05.2025 13:31 Відповісти
Колись,проджекти,наближаємось,ось ось,незабаром,хочемо,зовсім близько,меморандум,форум,план....
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28.05.2025 17:51 Відповісти
 
 