Україна вже зовсім близько до ліцензування систем ППО, - Зеленський

Україна веде перемовини про постачання нашій країні додаткових систем ППО та близька ліцензування систем ППО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО - ми вже зовсім близько", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Україна продовжує обережно використовувати ракети для систем ППО "Петріот".

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"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - пояснив президент.