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Украина уже совсем близка к лицензированию систем ПВО, - Зеленский
Украина ведет переговоры о поставках нашей стране дополнительных систем ПВО и близка лицензирование систем ПВО.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".
"Относительно дополнительных систем, я думаю, что мы приближаемся к некоторым решениям, но пока не могу вам сказать. Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО - мы уже совсем близко", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что Украина продолжает осторожно использовать ракеты для систем ПВО "Пэтриот".
"Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают", - пояснил президент.
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+12 Jolli Rabbit
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+8 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Ліцензія - це папірєц, дозвіл. Це не технологія. Поясніть це зебілу хто-небудь
То **** ви по параду девятамая не в'ябали і не знищили ***** разом з синдзинпинем?
Джерело: https://censor.net/ua/n3554778
Черговий "весна прийде - конєц епохі..."
У свій час потужна команда вже "знаходила цікаві рішення", як знизити тарифи вдвічі, завалити грошима вчителів, і як навесні щось посадити"
Сам Стахів таке сказав.
Богуцька, свідок.