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Новости Развитие ПВО в Украине
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Украина уже совсем близка к лицензированию систем ПВО, - Зеленский

петріот

Украина ведет переговоры о поставках нашей стране дополнительных систем ПВО и близка лицензирование систем ПВО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

"Относительно дополнительных систем, я думаю, что мы приближаемся к некоторым решениям, но пока не могу вам сказать. Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО - мы уже совсем близко", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина продолжает осторожно использовать ракеты для систем ПВО "Пэтриот".

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"Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают", - пояснил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) ПВО (2818)


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Топ комментарии
+12
Ліцензування систем ППО, це що таке? Хто боневтіку пише такі тупі тексти?
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28.05.2025 11:16
+11
А я помню еще до начала полномасштабного вторжения конструктор из "Луч" предлагал зенитные ракеты новой конструкции. Но кто-то хотел больше асфальт и шашлыки. И издевался публично над конструкторами.
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28.05.2025 11:24
+8
Це те ж саме "зелене близько" як зарплата вчителів у 4000 баксів .та 3000 тисячі ракет ...котрі мали бути виготовлені згідно "зеленої брехні"
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28.05.2025 11:15
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Це те ж саме "зелене близько" як зарплата вчителів у 4000 баксів .та 3000 тисячі ракет ...котрі мали бути виготовлені згідно "зеленої брехні"
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28.05.2025 11:15 Ответить
Ліцензування систем ППО, це що таке? Хто боневтіку пише такі тупі тексти?
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28.05.2025 11:16 Ответить
Литвин. хто ж іще
Ліцензія - це папірєц, дозвіл. Це не технологія. Поясніть це зебілу хто-небудь
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28.05.2025 11:17 Ответить
Або Жидков.
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28.05.2025 11:21 Ответить
"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - пояснив президент.

То **** ви по параду девятамая не в'ябали і не знищили ***** разом з синдзинпинем?
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28.05.2025 11:20 Ответить
"я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО - ми вже зовсім близько"
Джерело: https://censor.net/ua/n3554778

Черговий "весна прийде - конєц епохі..."
У свій час потужна команда вже "знаходила цікаві рішення", як знизити тарифи вдвічі, завалити грошима вчителів, і як навесні щось посадити"
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28.05.2025 11:20 Ответить
А я помню еще до начала полномасштабного вторжения конструктор из "Луч" предлагал зенитные ракеты новой конструкции. Но кто-то хотел больше асфальт и шашлыки. И издевался публично над конструкторами.
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28.05.2025 11:24 Ответить
Кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=iFxfWRTHE2Q
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28.05.2025 12:25 Ответить
Точно що ти ліцензував, то своє незаконне сидіння на другому строці..
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28.05.2025 11:24 Ответить
Про путлера, вбивцю та загарбника, у коментах майже ні слова....цікаво
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28.05.2025 11:28 Ответить
вони в одній упряжці
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28.05.2025 11:33 Ответить
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28.05.2025 11:28 Ответить
І короновірусу нема.
Сам Стахів таке сказав.
Богуцька, свідок.
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28.05.2025 11:32 Ответить
"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають" Шось я не бачу останнім часом, щоб балістику збивали хоча б половину....
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28.05.2025 11:35 Ответить
"ліцензування інших систем ППО Джерело" - и что сие значит????
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28.05.2025 13:31 Ответить
Колись,проджекти,наближаємось,ось ось,незабаром,хочемо,зовсім близько,меморандум,форум,план....
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28.05.2025 17:51 Ответить
 
 