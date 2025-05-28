Украина уже совсем близка к лицензированию систем ПВО, - Зеленский

Украина ведет переговоры о поставках нашей стране дополнительных систем ПВО и близка лицензирование систем ПВО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

"Относительно дополнительных систем, я думаю, что мы приближаемся к некоторым решениям, но пока не могу вам сказать. Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО - мы уже совсем близко", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина продолжает осторожно использовать ракеты для систем ПВО "Пэтриот".

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"Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают", - пояснил президент.