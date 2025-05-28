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Новини Бойові дії на Курщині Операція ЗСУ на Курщині
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ЗСУ будуть на Курщині, поки росіяни не захочуть закінчити війну, - Зеленський

Скільки ЗСУ ще будуть на Курщині. Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України мають хороше напрацювання на Курському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні перебувають на Курському напрямку. Їхня мета - виштовхнути Сили оборони України із Курщини та підготувати наступ на Сумщину.

За його словами, росіяни хочуть створити "буферну зону" на 10 км вглиб України. Проте, зазначив він, росіяни розуміють, що їм не вистачає можливостей.

"Зараз це так. Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там знаходимося, допоки рускі не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок - припинення вогню", - сказав він.

Читайте: За час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового, - Генштаб

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) бойові дії (4014) Курськ (1148)


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Топ коментарі
+16
Зовсім дибіл !? Ти Сумщині захисти тепер, мерзота
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28.05.2025 11:10
+16
Комбат Ширшин саме це мав на увазі? Політична доцільність всупереч здоровому глузду?
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28.05.2025 11:11
+12
А якби на його місці "був якийсь дурачок"?
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28.05.2025 11:12
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Зовсім дибіл !? Ти Сумщині захисти тепер, мерзота
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28.05.2025 11:10 Відповісти
Ще вимагайте припинити всякі удари нашими БПЛА по росії.
Бо 1000+ ішакєдов за одну ніч - то буде отвєтка.
От не порушували б ЗСУ спокій поважних росіян в мАцквє - не було б таких масованих обстрілів України.
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28.05.2025 11:12 Відповісти
Майже під кожною новиною ваші коменти. Стільки вільного часу?
Може варто його з більшою користю для держави витрачати?
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28.05.2025 12:26 Відповісти
Своїм вільним часом розпоряджаюсь я сам, а не держава. І тим більше не якісь ноунейми з форуму, яким мої коментарії дошкуляють зі зрозумілої причини.
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28.05.2025 12:29 Відповісти
Та чому ж, зовсім не дошкуляють. Як бачу ваше ім'я то комент навіть не читаю. Сьогодні просто вирішив поцікавитися, чому так їх багато, от і все.
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28.05.2025 16:06 Відповісти
Маю час і натхнення.
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28.05.2025 16:16 Відповісти
Ти взагалі в іншій реальності разом із зепотужнимпдрсм перебуваєш якщо не розумієш очевидних речей!
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28.05.2025 12:41 Відповісти
Звісно, я не в русской рєальності перебуваю.
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28.05.2025 12:45 Відповісти
Ну звісно ж ти пребуваєш у потужній зепдрсній реальності!
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28.05.2025 12:51 Відповісти
А треба ж у правільной русской.
Це русня про реальність і правду розповідати любить. Коли ані перша, ані друга її не влаштовують.
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28.05.2025 12:53 Відповісти
Хочеш реальність, то приходь сюди на кордон на Сумщині і як раз допоможеш захищати від пдрв! Можливо тоді прозрієш що таке реальність, а не гудносяве виття по відосіках зепотужного пздбла!
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28.05.2025 13:05 Відповісти
Чому не Вовчанськ-Липці?
Або не Сотницький Казачок?
Там, мабуть, інша якась реальність.
Бо там же бубачка "потужну курську операцію" не влаштовував.
Якось сама русня вирішила взяти ініціативу.
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28.05.2025 13:08 Відповісти
Тому що тема зараз про наступ курщини та...як ти там писав..."отвєтки". Приходь допоможеш і "отвєтку" як раз зможеш зробити - штурмонеш пдрв. "Не ухиляйся" від теми
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28.05.2025 13:11 Відповісти
З окопу пишете?
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28.05.2025 13:13 Відповісти
А ти думав що в ЗСУ інтернета немає
Ладно не сси. Впораємося і без тебе та потожної-потужності! Не ображайся! Бувай здоров!
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28.05.2025 13:17 Відповісти
І вам військової вдачі.
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28.05.2025 13:18 Відповісти
За його словами, росіяни хочуть створити "буферну зону" на 10 км вглиб України. Проте, зазначив він, росіяни розуміють, що їм не вистачає можливостей.

Ну да, нет "возможностей", по этому идут ежедневные бои и медленно продвигаются в сторону Сум...
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28.05.2025 11:10 Відповісти
Комбат Ширшин саме це мав на увазі? Політична доцільність всупереч здоровому глузду?
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28.05.2025 11:11 Відповісти
Він мав на увазі інше - готовність виконувати будь які накази навіть всупереч здорового глузду !
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28.05.2025 15:22 Відповісти
А якби на його місці "був якийсь дурачок"?
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28.05.2025 11:12 Відповісти
Можливо, було б більше користі.
Навіть повний ідіот може робити щось корисне, час від часу. Що корисного зробив цей громадянин - я згадати не можу.
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28.05.2025 11:18 Відповісти
Не весь кокс на вулиці пропустив.
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28.05.2025 15:32 Відповісти
Може не шкодив би, наприклад Чонгар не розмінував би? Банально не додумався б до такого.
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28.05.2025 15:31 Відповісти
Та на курщині хай будуть, але чому рашисти вже залізли на Сумщину? Це такий задум?
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28.05.2025 11:12 Відповісти
Многоходовочка. Шаг вперёд и два назад
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28.05.2025 12:19 Відповісти
Глава держави наголосив, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні перебувають на Курському напрямку. Найсильніші рашистські війска окуповують "на скору руку" українські території згідно оманського договорняку...
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28.05.2025 11:17 Відповісти
ЗСУ будуть в лісосмузі на Курщині під обстрілами доки клована не полишать хворобливі фантазії
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28.05.2025 11:26 Відповісти
"...хочуть створити "буферну зону" на 10 км вглиб України" - звідки взялося "10 км"?
ху#ло приватно на вушко сказало?
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28.05.2025 11:27 Відповісти
Військово-аналітична агенція Діа Стейт показує мапу бойових дій станом на 27 травня 2025 року: рашистськими військами окуповано 67,5 кв. км. території Сумської області. "Сіра зона" там же становить 31,9 кв. км. Запеклі бої там тривають біля н.п. Локня, Яблунівка та Юнаківка, які знаходяться на вкрай важливій авто-трасі сполучення Локня-Суджа. Відповідно, ЗСУ на території Курської області контролюють територію площею 18 кв. км., "сіра зона" становить 21,1 кв. км. Тобто окупована російською армією територія Сумщини більш ніж утричі перевищує ту територію Курщини, яку контролюють ЗСУ!
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28.05.2025 11:29 Відповісти
Не заважайте Боневтіку гнути свою переможно-потужну лінію.
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28.05.2025 11:40 Відповісти
Хто про що, а вшивий про баню...
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28.05.2025 11:39 Відповісти
Потрібно йти на маскву і тоді війна закінчиться дуже швидко, бо усі війська з України будуть перекинуті в кацапстан!
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28.05.2025 11:41 Відповісти
Тс-с, а то Потужний справді наступатиме на мацкву...
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28.05.2025 12:07 Відповісти
Яке "українці будуть на курщині до кінця воєнних дій"!

Правильно:
Українські будуть на курщині, як мінімум, до повного звільнення усієї української території!
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28.05.2025 12:23 Відповісти
Приєднуйся до них, допоможеш.
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28.05.2025 12:28 Відповісти
Сподіваюсь на те, що Зеля знає, що робить.
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28.05.2025 12:35 Відповісти
В нього все так - спочатку щось вчверить, потім думає, як відкараскатись. Злітав в Оман - до цієї пори не знає як відстьобатись, заліз на Курщину - знов на знає, як вилізти, а за все платимо ми, народ.
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28.05.2025 15:38 Відповісти
 
 