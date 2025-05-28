ЗСУ будуть на Курщині, поки росіяни не захочуть закінчити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України мають хороше напрацювання на Курському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні перебувають на Курському напрямку. Їхня мета - виштовхнути Сили оборони України із Курщини та підготувати наступ на Сумщину.

За його словами, росіяни хочуть створити "буферну зону" на 10 км вглиб України. Проте, зазначив він, росіяни розуміють, що їм не вистачає можливостей.

"Зараз це так. Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там знаходимося, допоки рускі не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок - припинення вогню", - сказав він.

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