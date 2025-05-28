ЗСУ будуть на Курщині, поки росіяни не захочуть закінчити війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України мають хороше напрацювання на Курському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Глава держави наголосив, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні перебувають на Курському напрямку. Їхня мета - виштовхнути Сили оборони України із Курщини та підготувати наступ на Сумщину.
За його словами, росіяни хочуть створити "буферну зону" на 10 км вглиб України. Проте, зазначив він, росіяни розуміють, що їм не вистачає можливостей.
"Зараз це так. Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там знаходимося, допоки рускі не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок - припинення вогню", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Бо 1000+ ішакєдов за одну ніч - то буде отвєтка.
От не порушували б ЗСУ спокій поважних росіян в мАцквє - не було б таких масованих обстрілів України.
Може варто його з більшою користю для держави витрачати?
Це русня про реальність і правду розповідати любить. Коли ані перша, ані друга її не влаштовують.
Або не Сотницький Казачок?
Там, мабуть, інша якась реальність.
Бо там же бубачка "потужну курську операцію" не влаштовував.
Якось сама русня вирішила взяти ініціативу.
Ладно не сси. Впораємося і без тебе та потожної-потужності! Не ображайся! Бувай здоров!
Ну да, нет "возможностей", по этому идут ежедневные бои и медленно продвигаются в сторону Сум...
Навіть повний ідіот може робити щось корисне, час від часу. Що корисного зробив цей громадянин - я згадати не можу.
ху#ло приватно на вушко сказало?
Правильно:
Українські будуть на курщині, як мінімум, до повного звільнення усієї української території!