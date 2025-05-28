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Новости Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине
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ВСУ будут на Курщине, пока россияне не захотят закончить войну, - Зеленский

Сколько ВСУ еще будут на Курщине. Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины имеют хорошую наработку на Курском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что самые большие и сильные войска РФ сегодня находятся на Курском направлении. Их цель - вытолкнуть Силы обороны Украины с Курщины и подготовить наступление на Сумщину.

По его словам, россияне хотят создать "буферную зону" на 10 км вглубь Украины. Однако, отметил он, россияне понимают, что им не хватает возможностей.

"Сейчас это так. Хотя на Курщине, я считаю, правильно наши войска сделали. Вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Там есть у наших хорошие наработки. То есть мы там находимся, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг - прекращение огня", - сказал он.

Читайте: За время Курской операции ВСУ взяли в плен 971 российского военного, - Генштаб

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) боевые действия (4258) Курск (1137)


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Топ комментарии
+17
Зовсім дибіл !? Ти Сумщині захисти тепер, мерзота
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28.05.2025 11:10
+17
Комбат Ширшин саме це мав на увазі? Політична доцільність всупереч здоровому глузду?
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28.05.2025 11:11
+12
А якби на його місці "був якийсь дурачок"?
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28.05.2025 11:12
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Зовсім дибіл !? Ти Сумщині захисти тепер, мерзота
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28.05.2025 11:10 Ответить
Ще вимагайте припинити всякі удари нашими БПЛА по росії.
Бо 1000+ ішакєдов за одну ніч - то буде отвєтка.
От не порушували б ЗСУ спокій поважних росіян в мАцквє - не було б таких масованих обстрілів України.
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28.05.2025 11:12 Ответить
Майже під кожною новиною ваші коменти. Стільки вільного часу?
Може варто його з більшою користю для держави витрачати?
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28.05.2025 12:26 Ответить
Своїм вільним часом розпоряджаюсь я сам, а не держава. І тим більше не якісь ноунейми з форуму, яким мої коментарії дошкуляють зі зрозумілої причини.
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28.05.2025 12:29 Ответить
Та чому ж, зовсім не дошкуляють. Як бачу ваше ім'я то комент навіть не читаю. Сьогодні просто вирішив поцікавитися, чому так їх багато, от і все.
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28.05.2025 16:06 Ответить
Маю час і натхнення.
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28.05.2025 16:16 Ответить
Ти взагалі в іншій реальності разом із зепотужнимпдрсм перебуваєш якщо не розумієш очевидних речей!
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28.05.2025 12:41 Ответить
Звісно, я не в русской рєальності перебуваю.
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28.05.2025 12:45 Ответить
Ну звісно ж ти пребуваєш у потужній зепдрсній реальності!
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28.05.2025 12:51 Ответить
А треба ж у правільной русской.
Це русня про реальність і правду розповідати любить. Коли ані перша, ані друга її не влаштовують.
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28.05.2025 12:53 Ответить
Хочеш реальність, то приходь сюди на кордон на Сумщині і як раз допоможеш захищати від пдрв! Можливо тоді прозрієш що таке реальність, а не гудносяве виття по відосіках зепотужного пздбла!
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28.05.2025 13:05 Ответить
Чому не Вовчанськ-Липці?
Або не Сотницький Казачок?
Там, мабуть, інша якась реальність.
Бо там же бубачка "потужну курську операцію" не влаштовував.
Якось сама русня вирішила взяти ініціативу.
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28.05.2025 13:08 Ответить
Тому що тема зараз про наступ курщини та...як ти там писав..."отвєтки". Приходь допоможеш і "отвєтку" як раз зможеш зробити - штурмонеш пдрв. "Не ухиляйся" від теми
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28.05.2025 13:11 Ответить
З окопу пишете?
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28.05.2025 13:13 Ответить
А ти думав що в ЗСУ інтернета немає
Ладно не сси. Впораємося і без тебе та потожної-потужності! Не ображайся! Бувай здоров!
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28.05.2025 13:17 Ответить
І вам військової вдачі.
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28.05.2025 13:18 Ответить
За його словами, росіяни хочуть створити "буферну зону" на 10 км вглиб України. Проте, зазначив він, росіяни розуміють, що їм не вистачає можливостей.

Ну да, нет "возможностей", по этому идут ежедневные бои и медленно продвигаются в сторону Сум...
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28.05.2025 11:10 Ответить
Комбат Ширшин саме це мав на увазі? Політична доцільність всупереч здоровому глузду?
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28.05.2025 11:11 Ответить
Він мав на увазі інше - готовність виконувати будь які накази навіть всупереч здорового глузду !
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28.05.2025 15:22 Ответить
А якби на його місці "був якийсь дурачок"?
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28.05.2025 11:12 Ответить
Можливо, було б більше користі.
Навіть повний ідіот може робити щось корисне, час від часу. Що корисного зробив цей громадянин - я згадати не можу.
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28.05.2025 11:18 Ответить
Не весь кокс на вулиці пропустив.
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28.05.2025 15:32 Ответить
Може не шкодив би, наприклад Чонгар не розмінував би? Банально не додумався б до такого.
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28.05.2025 15:31 Ответить
Та на курщині хай будуть, але чому рашисти вже залізли на Сумщину? Це такий задум?
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28.05.2025 11:12 Ответить
Многоходовочка. Шаг вперёд и два назад
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28.05.2025 12:19 Ответить
Глава держави наголосив, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні перебувають на Курському напрямку. Найсильніші рашистські війска окуповують "на скору руку" українські території згідно оманського договорняку...
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28.05.2025 11:17 Ответить
ЗСУ будуть в лісосмузі на Курщині під обстрілами доки клована не полишать хворобливі фантазії
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28.05.2025 11:26 Ответить
"...хочуть створити "буферну зону" на 10 км вглиб України" - звідки взялося "10 км"?
ху#ло приватно на вушко сказало?
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28.05.2025 11:27 Ответить
Військово-аналітична агенція Діа Стейт показує мапу бойових дій станом на 27 травня 2025 року: рашистськими військами окуповано 67,5 кв. км. території Сумської області. "Сіра зона" там же становить 31,9 кв. км. Запеклі бої там тривають біля н.п. Локня, Яблунівка та Юнаківка, які знаходяться на вкрай важливій авто-трасі сполучення Локня-Суджа. Відповідно, ЗСУ на території Курської області контролюють територію площею 18 кв. км., "сіра зона" становить 21,1 кв. км. Тобто окупована російською армією територія Сумщини більш ніж утричі перевищує ту територію Курщини, яку контролюють ЗСУ!
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28.05.2025 11:29 Ответить
Не заважайте Боневтіку гнути свою переможно-потужну лінію.
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28.05.2025 11:40 Ответить
Хто про що, а вшивий про баню...
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28.05.2025 11:39 Ответить
Потрібно йти на маскву і тоді війна закінчиться дуже швидко, бо усі війська з України будуть перекинуті в кацапстан!
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28.05.2025 11:41 Ответить
Тс-с, а то Потужний справді наступатиме на мацкву...
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28.05.2025 12:07 Ответить
Яке "українці будуть на курщині до кінця воєнних дій"!

Правильно:
Українські будуть на курщині, як мінімум, до повного звільнення усієї української території!
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28.05.2025 12:23 Ответить
Приєднуйся до них, допоможеш.
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28.05.2025 12:28 Ответить
Сподіваюсь на те, що Зеля знає, що робить.
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28.05.2025 12:35 Ответить
В нього все так - спочатку щось вчверить, потім думає, як відкараскатись. Злітав в Оман - до цієї пори не знає як відстьобатись, заліз на Курщину - знов на знає, як вилізти, а за все платимо ми, народ.
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28.05.2025 15:38 Ответить
 
 