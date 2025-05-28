ВСУ будут на Курщине, пока россияне не захотят закончить войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины имеют хорошую наработку на Курском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что самые большие и сильные войска РФ сегодня находятся на Курском направлении. Их цель - вытолкнуть Силы обороны Украины с Курщины и подготовить наступление на Сумщину.

По его словам, россияне хотят создать "буферную зону" на 10 км вглубь Украины. Однако, отметил он, россияне понимают, что им не хватает возможностей.

"Сейчас это так. Хотя на Курщине, я считаю, правильно наши войска сделали. Вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Там есть у наших хорошие наработки. То есть мы там находимся, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг - прекращение огня", - сказал он.

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