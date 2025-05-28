ВСУ будут на Курщине, пока россияне не захотят закончить войну, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины имеют хорошую наработку на Курском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава государства подчеркнул, что самые большие и сильные войска РФ сегодня находятся на Курском направлении. Их цель - вытолкнуть Силы обороны Украины с Курщины и подготовить наступление на Сумщину.
По его словам, россияне хотят создать "буферную зону" на 10 км вглубь Украины. Однако, отметил он, россияне понимают, что им не хватает возможностей.
"Сейчас это так. Хотя на Курщине, я считаю, правильно наши войска сделали. Вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Там есть у наших хорошие наработки. То есть мы там находимся, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг - прекращение огня", - сказал он.
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Бо 1000+ ішакєдов за одну ніч - то буде отвєтка.
От не порушували б ЗСУ спокій поважних росіян в мАцквє - не було б таких масованих обстрілів України.
Може варто його з більшою користю для держави витрачати?
Це русня про реальність і правду розповідати любить. Коли ані перша, ані друга її не влаштовують.
Або не Сотницький Казачок?
Там, мабуть, інша якась реальність.
Бо там же бубачка "потужну курську операцію" не влаштовував.
Якось сама русня вирішила взяти ініціативу.
Ладно не сси. Впораємося і без тебе та потожної-потужності! Не ображайся! Бувай здоров!
Ну да, нет "возможностей", по этому идут ежедневные бои и медленно продвигаются в сторону Сум...
Навіть повний ідіот може робити щось корисне, час від часу. Що корисного зробив цей громадянин - я згадати не можу.
ху#ло приватно на вушко сказало?
Правильно:
Українські будуть на курщині, як мінімум, до повного звільнення усієї української території!