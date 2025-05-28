Зеленский: Для полного запуска производства оружия Украине нужно 30 миллиардов долларов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для запуска на полную украинского производства оружия необходимо дополнительно 30 миллиардов долларов.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я бы хотел, чтобы мы получили 30 миллиардов долларов для того, чтобы запустить наполну только украинское производство (оружия. - Ред). Чтобы вы примерно понимали, что такое война и в каких объемах. То есть, в принципе, мы недозагружены примерно на эту сумму денег. На год недозагружены. Я имею в виду и ракетную программу, и все то, что мы способны производить", - отметил Зеленский.
По словам президента, эти средства нужны также для реализации программы по созданию отечественной баллистики.
"Мы имеем несколько шагов вперед в ракетной программе. Это такая большая сложная история под названием украинская баллистика. У нас это появляется, на это нужны деньги", - добавил он.
Президент также подчеркнул, что Украине нужны гарантии финансирования и безопасности линий уникальных производств. Для этого страна рассматривает открытие таких производств за рубежом.
"Для этого мы будем делать шаги по открытию этих производств за рубежом. Где мы решим два вопроса: и дополнительное финансирование для нас и возможность партнерам иметь соответствующие инструменты у себя после того, как у нас закончится война. Вот эти линии производств будут появляться уже в этом году", - сообщил Зеленский.
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якого нема..
Беня від заздрощів обробився, а ви кажете дозволу просить.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-kolomoysky-pozov/31028662.html У Мін'юсті США повідомили подробиці справи проти Коломойського (radiosvoboda.org)
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Мразота хрипата...
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І вам можливо нарешті пи-да прийде....
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Імітатор куєв.
Російського шпигура зєлю геть. Вибори
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19 мільярдів євро (7%) на гуманітарну допомогу.