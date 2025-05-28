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Новости Производство украинского оружия
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Зеленский: Для полного запуска производства оружия Украине нужно 30 миллиардов долларов

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для запуска на полную украинского производства оружия необходимо дополнительно 30 миллиардов долларов.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы хотел, чтобы мы получили 30 миллиардов долларов для того, чтобы запустить наполну только украинское производство (оружия. - Ред). Чтобы вы примерно понимали, что такое война и в каких объемах. То есть, в принципе, мы недозагружены примерно на эту сумму денег. На год недозагружены. Я имею в виду и ракетную программу, и все то, что мы способны производить", - отметил Зеленский.

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По словам президента, эти средства нужны также для реализации программы по созданию отечественной баллистики.

"Мы имеем несколько шагов вперед в ракетной программе. Это такая большая сложная история под названием украинская баллистика. У нас это появляется, на это нужны деньги", - добавил он.

Президент также подчеркнул, что Украине нужны гарантии финансирования и безопасности линий уникальных производств. Для этого страна рассматривает открытие таких производств за рубежом.

"Для этого мы будем делать шаги по открытию этих производств за рубежом. Где мы решим два вопроса: и дополнительное финансирование для нас и возможность партнерам иметь соответствующие инструменты у себя после того, как у нас закончится война. Вот эти линии производств будут появляться уже в этом году", - сообщил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) производство (473) украинское оружие (170)


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Топ комментарии
+35
потруси своїх дружбанів
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28.05.2025 11:26
+28
Скажи чесно,скільки заплановано вкрасти?
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28.05.2025 11:27
+28
курва, тобі скільки не дай, все ********* по офшорам та криптогаманцям зі своїми 5-6 ефективними саботажниками мародерами. Де мільйон дронів, які ти особисто піарив в 2023 і на які виділяли 40 МІЛЬЯРДІВ грн? Де вони, мерзота брехлива? Їх нема і навіть в 3 ОШБР Білецький скаржиться що цілих ТРИ МІСЯЦІ жодного жрону фпв від держави, все волонтерське (на народні гроші куплене). Нам треба не 30 мільярдів баксів, нам треба тебе з твоїми посіпаками судити за зраду та мародерство тоді і гроші раптом знайдуться на все. Бо гроші є, але вони працюють не на Україну, а на твою шоблу.
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28.05.2025 11:33
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потруси своїх дружбанів
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28.05.2025 11:26 Ответить
так-потрібно лише позабирати у високопосадовців та дупутатів кишенькові гроші і буде навіть набагато більше...
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28.05.2025 11:30 Ответить
на распил с корешами
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28.05.2025 11:32 Ответить
Гроші це добре. Найбільш обнадійливе - зроблено кілька кроків вперед у розробці балістики. Одне цікаво - скільки км залишилося до запуску першої ракети по параші?
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28.05.2025 11:34 Ответить
Яка трагедія !!! Прийшолобся ПЕРЕСТАТИ розкрадати бюджет і інш. !!!!!!
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28.05.2025 14:28 Ответить
Тільки посів владу - більшість ВПК закрив, а зараз 30 млрд. дол. на запуск очікує! За перші 3 /три/ роки 1 /одну!/ ракету зробили! Зараз шатко-валко робиться; майже тільки обіцянки чуємо, для піару. Та ви хоч частинами запускайте наш ВПК, замість доріг і всього, за що ворог дякує! Бійтесь кари Господньої ті, хто руйнує мирну державу Україну!
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28.05.2025 17:22 Ответить
Скажи чесно,скільки заплановано вкрасти?
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28.05.2025 11:27 Ответить
асфальтом їх, асфальтом..
якого нема..
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28.05.2025 11:28 Ответить
Вже 6 років пройшло, а мені до сих пір не віриться, що в нас президент зеленьський. Наче в якомусь сні. Може я в 2022му році впав в кому і цей кошмар не настоящий?
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28.05.2025 11:39 Ответить
а как же дороги???
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28.05.2025 11:29 Ответить
У Бєні попроси....
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28.05.2025 11:30 Ответить
Беня має трошки тільки для себе
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28.05.2025 11:32 Ответить
То вже хай Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) USA розбирається.
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28.05.2025 11:35 Ответить
У того Бені, можливо, немає. Закордонне під арештом, ще й історічєская родіна потребує, він там /писали змі/ в останні 2 роки високу духовну посаду посів.
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28.05.2025 17:35 Ответить
У ненья валшебніє ачкі, завідуйте все белкі і жучки!
Беня від заздрощів обробився, а ви кажете дозволу просить.
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28.05.2025 11:35 Ответить
«21 травня 2019 року «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, - а також їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером і компаніями, зареєстрованими ними у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 мільярдів доларів - тобто майже 13 річних бюджетів України.»

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-kolomoysky-pozov/31028662.html У Мін'юсті США повідомили подробиці справи проти Коломойського (radiosvoboda.org)
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28.05.2025 11:39 Ответить
А на ДОРОГИ скільки відвалили? КРАСТИ ТРЕБА МЕНШЕ!!!
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28.05.2025 11:32 Ответить
Краще промовчу Бо це мля взагалі не заходить
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28.05.2025 11:33 Ответить
курва, тобі скільки не дай, все ********* по офшорам та криптогаманцям зі своїми 5-6 ефективними саботажниками мародерами. Де мільйон дронів, які ти особисто піарив в 2023 і на які виділяли 40 МІЛЬЯРДІВ грн? Де вони, мерзота брехлива? Їх нема і навіть в 3 ОШБР Білецький скаржиться що цілих ТРИ МІСЯЦІ жодного жрону фпв від держави, все волонтерське (на народні гроші куплене). Нам треба не 30 мільярдів баксів, нам треба тебе з твоїми посіпаками судити за зраду та мародерство тоді і гроші раптом знайдуться на все. Бо гроші є, але вони працюють не на Україну, а на твою шоблу.
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28.05.2025 11:33 Ответить
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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28.05.2025 11:34 Ответить
Це не гра - це імітація.
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28.05.2025 11:37 Ответить
Так посади, признач іншого преза і знайди 30 млрд баксів. Більше буде користі.
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28.05.2025 11:36 Ответить
Важко скинути людину яка узурпувала владу і за неї всі менти та сбвушники стоять
Вчора тут пропонували подати петицію на тему: "ДЕ НАШІ РАКЕТИ"
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28.05.2025 11:38 Ответить
Україні терміново потрібно арендувати у"трамбона" Маска.для скорочення "зелених дармоїдів і грабіжників" в Україні...
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28.05.2025 11:34 Ответить
Та тобі скільки не дай, ніхера не буде, а так хоть кошти зекономлять
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28.05.2025 11:36 Ответить
Дай, дай, дайте....
Мразота хрипата...
Скотина, введи СТАН ВІЙНИ, і все заррацює....
І вам можливо нарешті пи-да прийде....
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28.05.2025 11:42 Ответить
за гроші совісті або чесності не купиш
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28.05.2025 11:49 Ответить
З'їсти то воно з'їсть, але хто ж йому дасть? (С)

Яка нормальна країна дасть цій злодійкуватій мразоті грошей?
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28.05.2025 11:50 Ответить
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28.05.2025 11:50 Ответить
"Літаки летять, будем всіх бомбить!" (с)
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28.05.2025 11:52 Ответить
Такі гроші нам регулярно виділялись. Де вони ?
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28.05.2025 11:53 Ответить
Ну він же сказав,що витрачені на кілька кроків вперед в ракетній програмі. Ну а 95% залишку пішли в кишені 5 менеджерів та співчуваючим.
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28.05.2025 12:15 Ответить
во кагал бы ноги приделал 30 миллиардам
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28.05.2025 11:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NA0yRJ9uWiY Та нормально. Це чучело звикло клянчити гроші зі своїм 95 аналом
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28.05.2025 12:04 Ответить
пора Шмигальню на військових змінити,чи все ще не на часі?
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28.05.2025 12:10 Ответить
Партнери,дайте грошей. Красти вже нІчого.
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28.05.2025 12:10 Ответить
Кому нехватає Єрмаку?!!!
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28.05.2025 12:14 Ответить
а попередні 250 мільярдів за 3 роки від ЄС та США де?
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28.05.2025 12:17 Ответить
Коли вже ти нажерешся 🤡 #б@ний.
Імітатор куєв.
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28.05.2025 12:20 Ответить
Зєля - а ти спробуй НЕ КРАСТИ !!!
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28.05.2025 12:22 Ответить
Дайте 30млрд.$ і 5-6 дефективних мереджери Зеленського зроблять чудо з ВПК України! ***** толком не зроблять і все просруть..
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28.05.2025 12:24 Ответить
надо было перед большой войной не в асфальт бабло закатывать (и откатывать потом в свои карманы) великим крадівництвом (тьфу ты, будивныцтвом), а делать, ракеты нептуны, громы, ольхи....
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28.05.2025 12:31 Ответить
Яке кончене,ти гетьман чи недолугий невіглас не зрозумів що треба робити а не 3,14здіти шостий рік.
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28.05.2025 12:38 Ответить
І скільки з цих 30 000 000 000 долларів США підуть на виробництво зброї?
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28.05.2025 12:39 Ответить
То що, сидіти і чекати, поки якийсь добрий дядя не подарує Україні рівно 30 млрд?
Російського шпигура зєлю геть. Вибори
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28.05.2025 12:40 Ответить
А нах та ракетная программа,важнее раздуть штат дердслужбовцив на брони и простоянно поднимать им зарплату.
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28.05.2025 12:42 Ответить
Це вже з урахуванням 4-ри кратної переплатою я маю надію?!?!🤡🥳🤪🤗🧐
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28.05.2025 13:02 Ответить
Щоб Зеленский не говорив, він каже "Дайте мені грошей!"
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28.05.2025 13:31 Ответить
Час потрясти офшори?
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28.05.2025 13:49 Ответить
Ох і дорого нам цей Шапітолій обходиться
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28.05.2025 14:12 Ответить
Згідно з дослідженням Кільського інституту, Україна протягом трьох років повномасштабного вторгнення отримала близько 267 мільярдів євро допомоги - приблизно 80 млрд євро на рік. Цю суму за приблизними розрахунками можна розподілити так:

130 мільярдів євро (49%) були виділені на військову допомогу;
118 мільярдів євро (44%) на фінансову підтримку;
19 мільярдів євро (7%) на гуманітарну допомогу.
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28.05.2025 14:25 Ответить
Які ще кошти потрібні цьому ворюзі....
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28.05.2025 14:26 Ответить
Відкати відміни шобло які ти здираєш с усього що бачиш з завгоспом своїм
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28.05.2025 14:28 Ответить
Некрасти не пробував?
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28.05.2025 14:34 Ответить
 
 