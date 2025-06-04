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Новости Военная помощь Украине
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Умеров рассказал о новых пакетах помощи по итогам заседания Рамштайн

Заседание в формате Рамштайн стартовало 11 апреля 2025 года

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о пакетах помощи, принятых по результатам заседания контактной группы "Рамштайн".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Имеем значительные результаты - в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки", - отметил Умеров.

Великобритания

Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В целом, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины.

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Германия

Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение.

В пакет входит:

  • финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине
  • передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

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Нидерланды

Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.

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Бельгия

Бельгия объявила долгосрочную инициативу:

  • ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года,
  • передача противоминного корабля.

Норвегия

Норвегия выделяет:

  • 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса,
  • 50 млн долларов - в фонд NSATU Trust Fund.

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Канада

  • 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

Швеция

440 млн евро - на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

"Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гилли и министру Писториусу, за организацию этой встречи. Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого. Наше единство приближает справедливый мир!", - резюмировал Умеров.

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Автор: 

помощь (7866) Умеров Рустем (567) Рамштайн (148)


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Україна?

а зелені кладуть-ремонтують дороги.
і чим ближче до лінії боєзіткнення тим більше кладуть і ремонтують!
Суми не дадуть збрехати.
надпотужно!
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04.06.2025 20:41 Ответить
На пуйла п,дор пашеш? скільки рубльов получаєш *****?
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04.06.2025 21:09 Ответить
🖕
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04.06.2025 21:13 Ответить
А про шушукання з Медінськім за закритими дверима не розкаже? Дві з половиною години на одинці к кацапом під час війни чиновник з допуском до держтаємниці, без свідків.
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04.06.2025 21:08 Ответить
Так уже было опровержение: встреча проходила в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал посредником.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/06/3/7515385/
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04.06.2025 22:00 Ответить
Спасибо всем за помощь, в противостоянии в борьбе с российской федерацией.
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04.06.2025 22:11 Ответить
 
 