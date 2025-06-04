Умеров рассказал о новых пакетах помощи по итогам заседания Рамштайн

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о пакетах помощи, принятых по результатам заседания контактной группы "Рамштайн".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Имеем значительные результаты - в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки", - отметил Умеров.

Великобритания

Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В целом, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины.

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Германия

Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение.

В пакет входит:

финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине

передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

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Нидерланды

Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.

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Бельгия

Бельгия объявила долгосрочную инициативу:

ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года,

передача противоминного корабля.

Норвегия

Норвегия выделяет:

700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса,

50 млн долларов - в фонд NSATU Trust Fund.

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Канада

45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

Швеция

440 млн евро - на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

"Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гилли и министру Писториусу, за организацию этой встречи. Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого. Наше единство приближает справедливый мир!", - резюмировал Умеров.

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