Умеров рассказал о новых пакетах помощи по итогам заседания Рамштайн
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о пакетах помощи, принятых по результатам заседания контактной группы "Рамштайн".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Имеем значительные результаты - в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки", - отметил Умеров.
Великобритания
Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В целом, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины.
Германия
Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение.
В пакет входит:
- финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине
- передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.
Нидерланды
Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.
Бельгия
Бельгия объявила долгосрочную инициативу:
- ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года,
- передача противоминного корабля.
Норвегия
Норвегия выделяет:
- 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса,
- 50 млн долларов - в фонд NSATU Trust Fund.
Канада
- 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.
Швеция
440 млн евро - на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.
"Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гилли и министру Писториусу, за организацию этой встречи. Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого. Наше единство приближает справедливый мир!", - резюмировал Умеров.
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а зелені кладуть-ремонтують дороги.
і чим ближче до лінії боєзіткнення тим більше кладуть і ремонтують!
Суми не дадуть збрехати.
надпотужно!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/06/3/7515385/