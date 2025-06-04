Умєров розповів про нові пакети допомоги за результатами засідання Рамштайну

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про пакети допомоги ухвалені за результатами засідання контактної групи "Рамштайн".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Маємо значні результати — у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни. За підсумками зустрічі наші партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки", - зазначив Умєров.

Велика Британія

Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України.

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Німеччина

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро. Бундестаг уже затвердив це рішення.

До пакета входить:

фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні

передача систем ППО, зброї та боєприпасів.

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Нідерланди

Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони.

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Бельгія

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу:

щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року,

передача протимінного корабля.

Норвегія

Норвегія виділяє:

700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу,

50 млн доларів — до фонду NSATU Trust Fund.

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Канада

45 млн доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

Швеція

440 млн євро — на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

"Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі. Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього. Наша єдність наближає справедливий мир!", - резюмував Умєров.

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