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Новини IT-коаліція Військова допомога Україні
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Понад 1 мільярд євро вдалось залучити для України в межах роботи IT-коаліції, - Умєров

міноборони

В межах роботи IT-коаліції вдалось залучити майже 1.1 мільярда євро вдалось залучити для України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

У 2024–2025 роках країни-партнери під координацією Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) надали нашій армії 1.1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах.

Умєров зазначив, що тільки від початку цього року Сили оборони отримали три окремі поставки — на 3.3 млн євро, 7.5 млн євро та майже 2 млн євро.

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Міністр наголосив, що це означає:

  • захищений та стабільний зв’язок на полі бою
  • масштабування бойової системи DELTA
  • розвиток цифрового реєстру Оберіг
  • удосконалення застосунків Армія+ і Резерв+

"Партнери підтримують і вірять у наш шлях, розуміючи необхідність масштабування проєктів в Україні. А наше завдання — поглиблення цієї технологічної співпраці.
Вдячний союзникам IT-коаліції. Інновації у війську — це про оборону, безпеку і перемогу", - наголосив глава Міноборони.

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Автор: 

Міноборони (7456) допомога (8428) Умєров Рустем (638)


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зелений дегенерат умеров, нев'їбенний переговорник!
скільки це, в тисячах ракет та мільйонах дронів?
скільки це, в звільнених квадратних кілометрах?
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29.05.2025 18:49 Відповісти
 
 