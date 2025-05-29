Понад 1 мільярд євро вдалось залучити для України в межах роботи IT-коаліції, - Умєров

В межах роботи IT-коаліції вдалось залучити майже 1.1 мільярда євро вдалось залучити для України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

У 2024–2025 роках країни-партнери під координацією Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) надали нашій армії 1.1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах.

Умєров зазначив, що тільки від початку цього року Сили оборони отримали три окремі поставки — на 3.3 млн євро, 7.5 млн євро та майже 2 млн євро.

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Міністр наголосив, що це означає:

захищений та стабільний зв’язок на полі бою

масштабування бойової системи DELTA

розвиток цифрового реєстру Оберіг

удосконалення застосунків Армія+ і Резерв+

"Партнери підтримують і вірять у наш шлях, розуміючи необхідність масштабування проєктів в Україні. А наше завдання — поглиблення цієї технологічної співпраці.

Вдячний союзникам IT-коаліції. Інновації у війську — це про оборону, безпеку і перемогу", - наголосив глава Міноборони.

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