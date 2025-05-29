Более 1 миллиарда евро удалось привлечь для Украины в рамках работы IT-коалиции, - Умеров
В рамках работы IT-коалиции удалось привлечь почти 1,1 миллиарда евро для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
В 2024-2025 годах страны-партнеры под координацией Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) предоставили нашей армии 1,1 млрд евро в финансовой и материальной формах.
Умеров отметил, что только с начала этого года Силы обороны получили три отдельные поставки - на 3,3 млн евро, 7,5 млн евро и почти 2 млн евро.
Министр подчеркнул, что это означает:
- защищенная и стабильная связь на поле боя
- масштабирование боевой системы DELTA
- развитие цифрового реестра "Оберег"
- усовершенствование приложений "Армия+" и "Резерв+".
"Партнеры поддерживают и верят в наш путь, понимая необходимость масштабирования проектов в Украине. А наша задача - углубление этого технологического сотрудничества.
Благодарен союзникам IT-коалиции. Инновации в армии - это об обороне, безопасности и победе", - подчеркнул глава Минобороны.
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скільки це, в тисячах ракет та мільйонах дронів?
скільки це, в звільнених квадратних кілометрах?
списки на расстрелс надеждой сохранить спи**енное бабло.