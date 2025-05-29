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Новости ІТ-коалиция Военная помощь Украине
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Более 1 миллиарда евро удалось привлечь для Украины в рамках работы IT-коалиции, - Умеров

міноборони

В рамках работы IT-коалиции удалось привлечь почти 1,1 миллиарда евро для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

В 2024-2025 годах страны-партнеры под координацией Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) предоставили нашей армии 1,1 млрд евро в финансовой и материальной формах.

Умеров отметил, что только с начала этого года Силы обороны получили три отдельные поставки - на 3,3 млн евро, 7,5 млн евро и почти 2 млн евро.

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Министр подчеркнул, что это означает:

  • защищенная и стабильная связь на поле боя
  • масштабирование боевой системы DELTA
  • развитие цифрового реестра "Оберег"
  • усовершенствование приложений "Армия+" и "Резерв+".

"Партнеры поддерживают и верят в наш путь, понимая необходимость масштабирования проектов в Украине. А наша задача - углубление этого технологического сотрудничества.
Благодарен союзникам IT-коалиции. Инновации в армии - это об обороне, безопасности и победе", - подчеркнул глава Минобороны.

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Минобороны (9405) помощь (7861) Умеров Рустем (556)


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зелений дегенерат умеров, нев'їбенний переговорник!
скільки це, в тисячах ракет та мільйонах дронів?
скільки це, в звільнених квадратних кілометрах?
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29.05.2025 18:49 Ответить
в общем, распиляли бабло на "застосунки" вместо мин и снарядов. потом бурятам будут показывать на телефонах списки на расстрел с надеждой сохранить спи**енное бабло.
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29.05.2025 19:59 Ответить
 
 