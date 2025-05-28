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Новости Рапорта в Армія+
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500 000 электронных рапортов подали военные через приложение Армия+ за 10 месяцев его работы.

Рапорты через приложение Армия+

За 10 месяцев работы приложения Армия+ военные подали 500 000 электронных рапортов - 1 800 в день. За этот период приложение внедрили у себя более 1 500 воинских частей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Электронные рапорты были одним из первых сервисов, которые запустились в Армия+. Именно они начали борьбу с бюрократией, упростили военным жизнь и высвободили им время на то, что действительно важно", - отметила заместитель министра.

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"Путь, который мы прошли к этой отметке, был хоть и тяжелый, но необходимый. Мы смогли завоевать доверие защитников и защитниц, а также доверие командиров, которые проявили лидерство и настойчивость во внедрении электронных рапортов на местах", - добавила она.

Екатерина Черногоренко отметила, что в целом оцифровано треть рапортов, которые покрывают основные вопросы службы. Следующими будут рапорты, связанные с получением справок и финансовыми вопросами.

Рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

Самые популярные сейчас:

  • рапорт на оздоровительные (30%),
  • годовой отпуск (23%),
  • смена места службы (21%).

Ранее сообщалось, что за полгода 100 000 рапортов на смену места службы подали в приложении Армия+.

Автор: 

Минобороны (9404) Армия+ (54)


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Фига себе! 1500 воинских частей! Это даже если по 200 человек на часть это получается 3 миллиона солдат! Три миллиона Карл! А у нас все жалуются "нет солдат"! А 1500 воинских частей это что? Нафига какая то мобилизация если есть 1500 воинских частей! Это в пять раз больше всей российской группировки в Украине! 3 миллиона живой силы а все жалуются "нет войск"
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28.05.2025 18:41 Ответить
1500x200 = 300 000. никакой термоядерной бомбы с такой математикой (и наукой, на остатки от распилов батальона монако) - очевидно - не стОит ждать. хорошо, что только мины бракованные не стреляли, а могли и в стволах взрываться.
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28.05.2025 19:09 Ответить
1500x200 вроде три миллиона.
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28.05.2025 19:17 Ответить
пол миллиона только рапорты подали. Какие 300 тысяч
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28.05.2025 19:18 Ответить
вот и я о том же. а за такую статистику всех "цифровизаторов" в военное время обычно надо расстреливать. а если об этом вещает замминистра - то с министром за компанию.
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28.05.2025 19:54 Ответить
Неужели российскую группировку в каких то там несчастных 600-700 тысяч "штыков". ЗСУ со своей многомиллионной армией не может разбить?Так я так полагаю что эти 1500 воинских частей это еще не полный список.Возможно численность ЗСУ намного больше. Да навалитесь всей трех-четырех миллионной оравой на москалей и "вынисете" их нахрен с Донбасса и других направлений. Там начать да закончить. Всего каких то несчастных 600 тысяч москалей
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28.05.2025 18:55 Ответить
Верно пословица гласит "На одного с Сошкой десять с Ложкой" или "Хорошо в Колхозе жить , один робэ а пять лэжить". На одного бойца на нуле целая толпа в тылу сидит
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28.05.2025 20:22 Ответить
 
 