500 000 электронных рапортов подали военные через приложение Армия+ за 10 месяцев его работы.
За 10 месяцев работы приложения Армия+ военные подали 500 000 электронных рапортов - 1 800 в день. За этот период приложение внедрили у себя более 1 500 воинских частей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Электронные рапорты были одним из первых сервисов, которые запустились в Армия+. Именно они начали борьбу с бюрократией, упростили военным жизнь и высвободили им время на то, что действительно важно", - отметила заместитель министра.
"Путь, который мы прошли к этой отметке, был хоть и тяжелый, но необходимый. Мы смогли завоевать доверие защитников и защитниц, а также доверие командиров, которые проявили лидерство и настойчивость во внедрении электронных рапортов на местах", - добавила она.
Екатерина Черногоренко отметила, что в целом оцифровано треть рапортов, которые покрывают основные вопросы службы. Следующими будут рапорты, связанные с получением справок и финансовыми вопросами.
Рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.
Самые популярные сейчас:
- рапорт на оздоровительные (30%),
- годовой отпуск (23%),
- смена места службы (21%).
Ранее сообщалось, что за полгода 100 000 рапортов на смену места службы подали в приложении Армия+.
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