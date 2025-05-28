500 000 электронных рапортов подали военные через приложение Армия+ за 10 месяцев его работы.

За 10 месяцев работы приложения Армия+ военные подали 500 000 электронных рапортов - 1 800 в день. За этот период приложение внедрили у себя более 1 500 воинских частей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Электронные рапорты были одним из первых сервисов, которые запустились в Армия+. Именно они начали борьбу с бюрократией, упростили военным жизнь и высвободили им время на то, что действительно важно", - отметила заместитель министра.

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"Путь, который мы прошли к этой отметке, был хоть и тяжелый, но необходимый. Мы смогли завоевать доверие защитников и защитниц, а также доверие командиров, которые проявили лидерство и настойчивость во внедрении электронных рапортов на местах", - добавила она.

Екатерина Черногоренко отметила, что в целом оцифровано треть рапортов, которые покрывают основные вопросы службы. Следующими будут рапорты, связанные с получением справок и финансовыми вопросами.

Рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

Самые популярные сейчас:

рапорт на оздоровительные (30%),

годовой отпуск (23%),

смена места службы (21%).

Ранее сообщалось, что за полгода 100 000 рапортов на смену места службы подали в приложении Армия+.