3 627 9

100 000 рапортов о смене места службы подали в приложении Армия+ за полгода

Армія+

Полгода назад в приложении Армия+ появился рапорт на смену места службы. И за это время военные подали 100 000 рапортов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны Украины, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Мы запустили рапорт на смену места службы для того, чтобы люди могли переходить туда, где они смогут применять свои навыки для Сил обороны как можно эффективнее. За это время 32 000 военных уже попали в новые подразделения или готовятся к переводу. На достигнутом мы не останавливаемся. Спасибо Кадровому центру ВСУ за ежедневную работу с обработкой всех рапортов. Работаем над тем, чтобы процесс перевода становился еще более удобным для военных", - отметила заместитель.

За полгода работы рапорта в приложении команда Министерства обороны его совершенствовала. Например, улучшился процесс подачи: появился блок с шаблонами необходимых документов и автопроверкой их актуальности. Это уменьшило количество ошибок, потому что из-за недостаточного количества данных Кадровый центр ВСУ отклонял рапорты с объяснением, что надо исправить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опрос о получении статуса УБД стартовал в "Армия+"

В случае согласования Кадровый центр ВСУ готовит приказ (для офицеров) или распоряжение (для солдат или сержантов) на перевод. Оба документа являются обязательными для исполнения. Центральное управление защиты прав военнослужащих совместно с органами военного управления реагируют на возможные случаи игнорирования командирами выполнения приказов и контролируют их выполнение.

О таких случаях военные могут сообщить, отправив заявление и сопроводительные документы на официальный электронный ящик для обращений по защите прав военнослужащих: [email protected]. Необходимо оставить email и номер мобильного телефона для обратной связи.

Напомним, в обновлении приложения "Армия+" будет добавлено еще пять рапортов в цифровом формате.

Автор: 

Минобороны (9551) электронные документы (124) электронные услуги (112) Черногоренко Екатерина (127) Армия+ (67)
Навіщо поширювати подібні застосунки для армії, які легко ламають касапи,та ще в умовах війни?
Щоби особисті дані кожного з них були у касапів у одній програмі?
показать весь комментарий
19.05.2025 10:45 Ответить
Додаток облачний і його злам ні чого не дає ворогові. Там нема даних в ньому
показать весь комментарий
19.05.2025 11:04 Ответить
Наступний етап - вибори командира прямим голосуванням в закритому режимі.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:08 Ответить
наверняка же есть самые популярные "для ухода" бригады, может стоит их командиров на*уй выгнать из "армии" или перевести в пехоту (раз они так командуют)...хотя о чем это я, мы хотим победить, нифига для этого не делая (что бы как то само собой победилось)
показать весь комментарий
19.05.2025 11:26 Ответить
А вони хоч можуть правильно тлумачити цю величезну цифру, щоб зробити правильні висновки і вжити необхідні заходи?
показать весь комментарий
19.05.2025 11:32 Ответить
У нас, в 67 омбр, один офіцер 5 місяців після надходження наказу Генштабу Сухопутки, який є обов'язковим до виконання, ледве зміг добитися переведення. І це він переводився не в тил, а у 80 дшб. Бо мудрі армійські бюрократи знають, як кидати через хрін навіть документи, що є обов'язковими для виконання.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:40 Ответить
Я теж робив спробу звалити з 67 омбр до контрори, що розробляє порохи, але мене туди навіть у відрядження не відпустили. Бо там тил, і нормальний порох для ЗСУ то не особиста печаль командування 67-ки.
Та і 3 штурмова мені відворот-поворот дала, коли мій вік узнала, дарма я їх вмовляв, що здам їх нормиативи з фізпідготовки... Але їх рекрутерка відповіла, що мене в 58 років ніхто до них не візьме за будь-яких обставин...
показать весь комментарий
19.05.2025 11:53 Ответить
подали 100 тис задовольнили 32 тис, 70 % відмова
показать весь комментарий
19.05.2025 11:56 Ответить
Необхідно ввести переведення з НГУ в ЗСУ.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:42 Ответить
 
 