100 000 рапортов о смене места службы подали в приложении Армия+ за полгода

Полгода назад в приложении Армия+ появился рапорт на смену места службы. И за это время военные подали 100 000 рапортов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны Украины, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Мы запустили рапорт на смену места службы для того, чтобы люди могли переходить туда, где они смогут применять свои навыки для Сил обороны как можно эффективнее. За это время 32 000 военных уже попали в новые подразделения или готовятся к переводу. На достигнутом мы не останавливаемся. Спасибо Кадровому центру ВСУ за ежедневную работу с обработкой всех рапортов. Работаем над тем, чтобы процесс перевода становился еще более удобным для военных", - отметила заместитель.

За полгода работы рапорта в приложении команда Министерства обороны его совершенствовала. Например, улучшился процесс подачи: появился блок с шаблонами необходимых документов и автопроверкой их актуальности. Это уменьшило количество ошибок, потому что из-за недостаточного количества данных Кадровый центр ВСУ отклонял рапорты с объяснением, что надо исправить.

В случае согласования Кадровый центр ВСУ готовит приказ (для офицеров) или распоряжение (для солдат или сержантов) на перевод. Оба документа являются обязательными для исполнения. Центральное управление защиты прав военнослужащих совместно с органами военного управления реагируют на возможные случаи игнорирования командирами выполнения приказов и контролируют их выполнение.

О таких случаях военные могут сообщить, отправив заявление и сопроводительные документы на официальный электронный ящик для обращений по защите прав военнослужащих: [email protected]. Необходимо оставить email и номер мобильного телефона для обратной связи.

Напомним, в обновлении приложения "Армия+" будет добавлено еще пять рапортов в цифровом формате.