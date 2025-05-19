УКР
100 000 рапортів на зміну місця служби подали в застосунку Армія+ за пів року

Армія+

Пів року тому у застосунку Армія+ з'явився рапорт на зміну місця служби. І за цей час військові подали 100 000 рапортів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони України, про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми запустили рапорт на зміну місця служби для того, щоб люди могли переходити туди, де вони зможуть застосовувати свої навички для Сил оборони якомога ефективніше. За цей час 32 000 військових вже потрапили в нові підрозділи або готуються до переведення. На досягнутому ми не зупиняємося. Дякую Кадровому центру ЗСУ за щоденну роботу з опрацюванням всіх рапортів. Працюємо над тим, щоб процес переведення ставав ще зручнішим для військових", – зазначила заступниця міністра.

За пів року роботи рапорту в застосунку команда Міністерства оборони його вдосконалювала. Наприклад, покращився процес подачі: з’явився блок з шаблонами необхідних документів та автоперевіркою їхньої актуальності. Це зменшило кількість помилок, бо через недостатню кількість даних Кадровий центр ЗСУ відхиляв рапорти з поясненням, що треба виправити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опитування про отримання статусу УБД стартувало в "Армія+"

У випадку погодження Кадровий центр ЗСУ готує наказ (для офіцерів) чи розпорядження (для солдатів чи сержантів) на переведення. Обидва документи є обов’язковими для виконання. Центральне управління захисту прав військовослужбовців спільно з органами військового управління реагують на можливі випадки ігнорування командирами виконання наказів і контролюють їх виконання.

Про такі випадки військові можуть повідомити, надіславши заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку для звернень щодо захисту прав військовослужбовців: [email protected]. Необхідно залишити email і номер мобільного телефону для зворотного зв’язку.

Нагадаємо, в оновленні застосунку "Армія+" буде додано ще п’ять рапортів у цифровому форматі.

Міноборони (7641) електронні документи (457) електронні послуги (211) Черногоренко Катерина (136) Армія+ (73)
Коментувати
Сортувати:
Навіщо поширювати подібні застосунки для армії, які легко ламають касапи,та ще в умовах війни?
Щоби особисті дані кожного з них були у касапів у одній програмі?
показати весь коментар
19.05.2025 10:45 Відповісти
Додаток облачний і його злам ні чого не дає ворогові. Там нема даних в ньому
показати весь коментар
19.05.2025 11:04 Відповісти
Наступний етап - вибори командира прямим голосуванням в закритому режимі.
показати весь коментар
19.05.2025 11:08 Відповісти
наверняка же есть самые популярные "для ухода" бригады, может стоит их командиров на*уй выгнать из "армии" или перевести в пехоту (раз они так командуют)...хотя о чем это я, мы хотим победить, нифига для этого не делая (что бы как то само собой победилось)
показати весь коментар
19.05.2025 11:26 Відповісти
А вони хоч можуть правильно тлумачити цю величезну цифру, щоб зробити правильні висновки і вжити необхідні заходи?
показати весь коментар
19.05.2025 11:32 Відповісти
У нас, в 67 омбр, один офіцер 5 місяців після надходження наказу Генштабу Сухопутки, який є обов'язковим до виконання, ледве зміг добитися переведення. І це він переводився не в тил, а у 80 дшб. Бо мудрі армійські бюрократи знають, як кидати через хрін навіть документи, що є обов'язковими для виконання.
показати весь коментар
19.05.2025 11:40 Відповісти
Я теж робив спробу звалити з 67 омбр до контрори, що розробляє порохи, але мене туди навіть у відрядження не відпустили. Бо там тил, і нормальний порох для ЗСУ то не особиста печаль командування 67-ки.
Та і 3 штурмова мені відворот-поворот дала, коли мій вік узнала, дарма я їх вмовляв, що здам їх нормиативи з фізпідготовки... Але їх рекрутерка відповіла, що мене в 58 років ніхто до них не візьме за будь-яких обставин...
показати весь коментар
19.05.2025 11:53 Відповісти
подали 100 тис задовольнили 32 тис, 70 % відмова
показати весь коментар
19.05.2025 11:56 Відповісти
Необхідно ввести переведення з НГУ в ЗСУ.
показати весь коментар
21.05.2025 09:42 Відповісти
 
 