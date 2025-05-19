100 000 рапортів на зміну місця служби подали в застосунку Армія+ за пів року

Пів року тому у застосунку Армія+ з'явився рапорт на зміну місця служби. І за цей час військові подали 100 000 рапортів.

"Ми запустили рапорт на зміну місця служби для того, щоб люди могли переходити туди, де вони зможуть застосовувати свої навички для Сил оборони якомога ефективніше. За цей час 32 000 військових вже потрапили в нові підрозділи або готуються до переведення. На досягнутому ми не зупиняємося. Дякую Кадровому центру ЗСУ за щоденну роботу з опрацюванням всіх рапортів. Працюємо над тим, щоб процес переведення ставав ще зручнішим для військових", – зазначила заступниця міністра.

За пів року роботи рапорту в застосунку команда Міністерства оборони його вдосконалювала. Наприклад, покращився процес подачі: з’явився блок з шаблонами необхідних документів та автоперевіркою їхньої актуальності. Це зменшило кількість помилок, бо через недостатню кількість даних Кадровий центр ЗСУ відхиляв рапорти з поясненням, що треба виправити.

У випадку погодження Кадровий центр ЗСУ готує наказ (для офіцерів) чи розпорядження (для солдатів чи сержантів) на переведення. Обидва документи є обов’язковими для виконання. Центральне управління захисту прав військовослужбовців спільно з органами військового управління реагують на можливі випадки ігнорування командирами виконання наказів і контролюють їх виконання.

Про такі випадки військові можуть повідомити, надіславши заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку для звернень щодо захисту прав військовослужбовців: [email protected]. Необхідно залишити email і номер мобільного телефону для зворотного зв’язку.

