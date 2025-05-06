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Новини Рапорти в Армія+
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Ще п’ять рапортів з’являться в застосунку "Армія+", - Умєров

Нові рапорти в

В оновленні застосунку "Армія+" буде додано ще п’ять рапортів у цифровому форматі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Розширюємо перелік рапортів у цифровому форматі. В оновленні застосунку Армія+ додали ще п’ять", - написав він.

Так, буде додано:

  • довідку про участь у бойових діях;
  • витяг з наказу;
  • витяг з послужного списку;
  • відпустку для догляду за дитиною (до трьох років);
  • повернення з відпустки та відрядження чи лікування.

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"Ці запити ми регулярно отримували від самих військовослужбовців. Тепер усе доступне онлайн - без паперової тяганини, за кілька хвилин.

У кожному цифровому рапорті - інфодовідка з поясненнями щодо необхідних документів. Загальна кількість доступних рапортів - уже 31", - додав міністр.

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Автор: 

електронні документи (449) електронні послуги (199) Умєров Рустем (615) Армія+ (55)


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06.05.2025 14:19 Відповісти
 
 