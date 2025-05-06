793 1
Ще п’ять рапортів з’являться в застосунку "Армія+", - Умєров
В оновленні застосунку "Армія+" буде додано ще п’ять рапортів у цифровому форматі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Розширюємо перелік рапортів у цифровому форматі. В оновленні застосунку Армія+ додали ще п’ять", - написав він.
Так, буде додано:
- довідку про участь у бойових діях;
- витяг з наказу;
- витяг з послужного списку;
- відпустку для догляду за дитиною (до трьох років);
- повернення з відпустки та відрядження чи лікування.
"Ці запити ми регулярно отримували від самих військовослужбовців. Тепер усе доступне онлайн - без паперової тяганини, за кілька хвилин.
У кожному цифровому рапорті - інфодовідка з поясненнями щодо необхідних документів. Загальна кількість доступних рапортів - уже 31", - додав міністр.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
показати весь коментар06.05.2025 14:19 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль