Безбар’єрність у військових шпиталях: В "Армія+" стартувало нове опитування

У застосунку Армія+ запустили нове опитування, що стосується стану забезпечення безбар'єрного простору у військових шпиталях.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, управління гуманітарного забезпечення МОУ хоче дізнатися, як обладнані шпиталі зараз, отримати зворотний зв’язок від осіб, які перебувають на лікуванні, реабілітації, та зрозуміти, із чим виникають труднощі та чого бракує військовослужбовцям для повного комфорту у відновленні.

Повідомляється, що опитування складається з 19 питань, пройти його можна до 14 травня. Відповіді допоможуть удосконалити інфраструктуру шпиталів та покращити умови реабілітації, відновлення та лікування військових.

"Держава має якісно супроводжувати людину у війську. Це також стосується і лікування у шпиталі, бо у такі моменти військові є найбільш чутливими. Простір для відновлення має бути таким, щоб військові одужували якомога швидше та без жодного дискомфорту. Завдяки цьому опитуванню зберемо усі думки та допоможемо Управлінню гуманітарного забезпечення запустити необхідні зміни", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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У Міноборони нагадали, що загалом від початку роботи "Армія+" вже проведено 12 опитувань. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які порушуються в застосунку. Серед останніх змін, які відбулися за підсумками опитувань: змінилася стратегія забезпечення сухпайками у війську, а Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.

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