Користувачі Армія+ можуть поділитися QR та штрихкодами пропозицій з членами родини в межах програми Плюси

Користувачі застосунку Армія+ можуть поділитися QR та штрихкодами пропозицій від партнерів з членами родини в межах програми підтримки військових Плюси. Поділитись знижками наразі можна від трьох партнерів: WOG, ROZETKA та Ukrarmor.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як поділитися пропозиціями з родичами?

В Армія+ треба зайти в сервіс Плюси,

вибрати необхідну пропозицію,

згенерувати код у правому верхньому кутку екрана,

натиснути на "Поділитись кодом" і

надіслати його будь-яким зручним способом.

Як зазначається, код відображатиметься окремим файлом та надаватиме знижки на пальне та широкий асортимент товарів для дому, здоров’я, а також спорядження.

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"Можливість поділитися кодом пропозиції зі своїми близькими – функція, про яку військові нас просили від старту Плюсів. Ми та наші партнери відгукнулися на запит та реалізували його. Тепер вигоду Плюсів зможуть відчути не тільки користувачі Армія+. Сім’ї наших військових повинні відчувати також підтримку, поки їхні рідні боронять країну", – зазначила заступниця.

Плюси - пропозиції для військових від бізнесів

Нагадаємо, Плюси запустилася у грудні 2024 року, щоб об’єднати великі бізнеси й надавати спеціальні пропозиції на товари та послуги для військових.

За цей час пропозиціями скористалися вже 960 000 разів і заощадили на них понад 92 млн гривень.

Компаніями, які долучилися до програми, стали "Укрзалізниця", "Укрнафта", Нова пошта, WOG, ОККО, ROZETKA та Ukrarmor.

Програма приймає заявки від бізнесів. Якщо хочете стати "плюсом" і допомагати військовим – подавайте заявку за цим посиланням.

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