Пользователи Армия+ могут поделиться QR и штрихкодами предложений с членами семьи в рамках программы Плюсы
Пользователи приложения Армия+ могут поделиться QR и штрихкодами предложений от партнеров с членами семьи в рамках программы поддержки военных Плюсы. Поделиться скидками пока можно от трех партнеров: WOG, ROZETKA и Ukrarmor.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Как поделиться предложениями с родственниками?
- В Армия+ надо зайти в сервис Плюсы,
- выбрать необходимое предложение,
- сгенерировать код в правом верхнем углу экрана,
- нажать на "Поделиться кодом" и
- отправить его любым удобным способом.
Как отмечается, код будет отображаться отдельным файлом и предоставлять скидки на топливо и широкий ассортимент товаров для дома, здоровья, а также снаряжения.
"Возможность поделиться кодом предложения со своими близкими - функция, о которой военные нас просили со старта Плюсов. Мы и наши партнеры откликнулись на запрос и реализовали его. Теперь выгоду Плюсов смогут ощутить не только пользователи Армия+. Семьи наших военных должны чувствовать также поддержку, пока их родные защищают страну", - отметила заместитель.
Плюсы - предложения для военных от бизнесов
Напомним, Плюсы запустилась в декабре 2024 года, чтобы объединить крупные бизнесы и предоставлять специальные предложения на товары и услуги для военных.
За это время предложениями воспользовались уже 960 000 раз и сэкономили на них более 92 млн гривен.
Компаниями, которые присоединились к программе, стали "Укрзализныця", "Укрнафта", Новая почта, WOG, ОККО, ROZETKA и Ukrarmor.
Программа принимает заявки от бизнесов. Если хотите стать "плюсом" и помогать военным - подавайте заявку по этой ссылке.
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