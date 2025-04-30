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Новости Скидки в Армия+
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Пользователи Армия+ могут поделиться QR и штрихкодами предложений с членами семьи в рамках программы Плюсы

армія+

Пользователи приложения Армия+ могут поделиться QR и штрихкодами предложений от партнеров с членами семьи в рамках программы поддержки военных Плюсы. Поделиться скидками пока можно от трех партнеров: WOG, ROZETKA и Ukrarmor.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как поделиться предложениями с родственниками?

  • В Армия+ надо зайти в сервис Плюсы,
  • выбрать необходимое предложение,
  • сгенерировать код в правом верхнем углу экрана,
  • нажать на "Поделиться кодом" и
  • отправить его любым удобным способом.

Как отмечается, код будет отображаться отдельным файлом и предоставлять скидки на топливо и широкий ассортимент товаров для дома, здоровья, а также снаряжения.

Также читайте: В приложении "Армия+" запустили учебный курс о финансовой грамотности для военных

"Возможность поделиться кодом предложения со своими близкими - функция, о которой военные нас просили со старта Плюсов. Мы и наши партнеры откликнулись на запрос и реализовали его. Теперь выгоду Плюсов смогут ощутить не только пользователи Армия+. Семьи наших военных должны чувствовать также поддержку, пока их родные защищают страну", - отметила заместитель.

Плюсы - предложения для военных от бизнесов

Напомним, Плюсы запустилась в декабре 2024 года, чтобы объединить крупные бизнесы и предоставлять специальные предложения на товары и услуги для военных.

За это время предложениями воспользовались уже 960 000 раз и сэкономили на них более 92 млн гривен.

Компаниями, которые присоединились к программе, стали "Укрзализныця", "Укрнафта", Новая почта, WOG, ОККО, ROZETKA и Ukrarmor.

Программа принимает заявки от бизнесов. Если хотите стать "плюсом" и помогать военным - подавайте заявку по этой ссылке.

Читайте: Адаптированный под нужды военных: в "Армия+" запустили учебный курс о финансовой грамотности

Автор: 

Минобороны (9345) Армия+ (48)


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