Безбарьерность в военных госпиталях: в "Армія+" стартовал новый опрос

В приложении Армія+ запустили новый опрос, касающийся состояния обеспечения безбарьерного пространства в военных госпиталях.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, управление гуманитарного обеспечения МОУ хочет узнать, как оборудованы госпитали сейчас, получить обратную связь от лиц, находящихся на лечении, реабилитации, и понять, с чем возникают трудности и чего не хватает военнослужащим для полного комфорта в восстановлении.

Сообщается, что опрос состоит из 19 вопросов, пройти его можно до 14 мая. Ответы помогут усовершенствовать инфраструктуру госпиталей и улучшить условия реабилитации, восстановления и лечения военных.

"Государство должно качественно сопровождать человека в армии. Это также касается и лечения в госпитале, потому что в такие моменты военные являются наиболее чувствительными. Пространство для восстановления должно быть таким, чтобы военные выздоравливали как можно быстрее и без всякого дискомфорта. Благодаря этому опросу соберем все мнения и поможем Управлению гуманитарного обеспечения запустить необходимые изменения", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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В Минобороны напомнили, что всего с начала работы "Армія+" уже проведено 12 опросов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые поднимаются в приложении. Среди последних изменений, которые произошли по итогам опросов: изменилась стратегия обеспечения сухпайками в армии, а Национальная академия сухопутных войск имени Петра Сагайдачного получила нового руководителя.

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