Безбарьерность в военных госпиталях: в "Армія+" стартовал новый опрос
В приложении Армія+ запустили новый опрос, касающийся состояния обеспечения безбарьерного пространства в военных госпиталях.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, управление гуманитарного обеспечения МОУ хочет узнать, как оборудованы госпитали сейчас, получить обратную связь от лиц, находящихся на лечении, реабилитации, и понять, с чем возникают трудности и чего не хватает военнослужащим для полного комфорта в восстановлении.
Сообщается, что опрос состоит из 19 вопросов, пройти его можно до 14 мая. Ответы помогут усовершенствовать инфраструктуру госпиталей и улучшить условия реабилитации, восстановления и лечения военных.
"Государство должно качественно сопровождать человека в армии. Это также касается и лечения в госпитале, потому что в такие моменты военные являются наиболее чувствительными. Пространство для восстановления должно быть таким, чтобы военные выздоравливали как можно быстрее и без всякого дискомфорта. Благодаря этому опросу соберем все мнения и поможем Управлению гуманитарного обеспечения запустить необходимые изменения", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В Минобороны напомнили, что всего с начала работы "Армія+" уже проведено 12 опросов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые поднимаются в приложении. Среди последних изменений, которые произошли по итогам опросов: изменилась стратегия обеспечения сухпайками в армии, а Национальная академия сухопутных войск имени Петра Сагайдачного получила нового руководителя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль