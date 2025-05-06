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Еще пять рапортов появятся в приложении "Армия+", - Умеров
В обновлении приложения "Армия+" будет добавлено еще пять рапортов в цифровом формате.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Расширяем перечень рапортов в цифровом формате. В обновлении приложения Армия+ добавили еще пять", - написал он.
Да, будет добавлено:
- справку об участии в боевых действиях;
- выписка из приказа;
- выписка из послужного списка;
- отпуск по уходу за ребенком (до трех лет);
- возвращение из отпуска и командировки или лечения.
"Эти запросы мы регулярно получали от самих военнослужащих. Теперь все доступно онлайн - без бумажной волокиты, за несколько минут.
В каждом цифровом рапорте - инфосправка с пояснениями относительно необходимых документов. Общее количество доступных рапортов - уже 31", - добавил министр.
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Алекс Скела
показать весь комментарий06.05.2025 14:19 Ответить Мне нравится 0
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