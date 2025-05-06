Еще пять рапортов появятся в приложении "Армия+", - Умеров

В обновлении приложения "Армия+" будет добавлено еще пять рапортов в цифровом формате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Расширяем перечень рапортов в цифровом формате. В обновлении приложения Армия+ добавили еще пять", - написал он.

Да, будет добавлено:

справку об участии в боевых действиях;

выписка из приказа;

выписка из послужного списка;

отпуск по уходу за ребенком (до трех лет);

возвращение из отпуска и командировки или лечения.

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"Эти запросы мы регулярно получали от самих военнослужащих. Теперь все доступно онлайн - без бумажной волокиты, за несколько минут.

В каждом цифровом рапорте - инфосправка с пояснениями относительно необходимых документов. Общее количество доступных рапортов - уже 31", - добавил министр.

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