Опитування про отримання статусу УБД стартувало в "Армія+"

У застосунку "Армія+" запустили опитування, що стосується отримання статусу учасника бойових дій (УБД).

Як зазначається, у Міноборони хочуть дізнатися, як і скільки часу військові отримували цей статус, а також про пільги, які надають УБД і якими з них найчастіше користуються.

Опитування складається із 13 питань, пройти його можна до 25 травня. Відповіді допоможуть зрозуміти, які проблеми є у процесу, що існує зараз, та прямо вплинуть на його покращення.

"Статус учасника бойових дій - один з найважливіших документів для військових. Завдяки УБД вони отримують пільги і послуги. Захисники і захисниці мають отримувати швидко і оперативно те, що їм належить по праву, тому ми хочемо дізнатися більше думок, як усе відбувається зараз, і що треба змінити", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також у Міноборони нагадали, що загалом від початку роботи "Армія+" проведено 13 опитувань. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які порушуються в застосунку.

