Статус УБД вже автоматично отримали понад 2 тисячі військових, - Мінветеранів
Понад 2 тисячі українських захисників та захисниць вже отримали статус учасника бойових дій (УБД) без жодних додаткових процедур.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.
"Менш ніж за 2 місяці з моменту запуску нової послуги Мінветеранів спільно з Мінцифрою, ми досягли того, що раніше здавалося неможливим: 2 000+ військових уже отримали статус УБД без жодних зайвих кроків, 6000+ витягів із ЄДРВВ видано через ЦНАП - за лічені хвилини", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, раніше військовим доводилося самостійно збирати пакет документів, чекати на погодження та проходити бюрократичні процедури. Тепер відомості про участь у бойових діях вносять уповноважені особи військових частин, після чого система автоматично обробляє дані та присвоює статус УБД без залучення самих військовослужбовців.
Крім того, статус учасника бойових дій автоматично надається військовим, які потрапили в полон чи зникли безвісти.
"Після надання статусу УБД Захисники та Захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі - за кілька хвилин через сервіс "Єдине вікно", що підтверджує надання статусу та дає право на пільги. А вже незабаром і генерація е-посвідчення в "Дії" стане автоматичною", - заявили у Мінветеранів.
Як відомо, у вересні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання статусу УБД в автоматичному режимі під час воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я зустрічав УБДшників, які отримали статус при відрядженні в Югославію, які навіть на землю там на аеродромі ногою не ступали ("потреби справили прямо із рампи літака") і повернулися назад в Україну....
"Навесні 2015-го, як військовозобов'язана, під час 4-ї хвилі мобілізації отримала повістку до військкомату. Після місячних навчальних курсів із тактичної медицини направлена у 128-му окрему гірсько-піхотну бригаду на Закарпатті, у механізований батальйон під керівництвом Дениса Чаюка (тоді як комбригом в той час був Сергій Шаптала). А вже звідти, після численних її рапортів із проханнями відправити в зону бойових дій, переведена в зону АТО в сектор А, де прослужила кілька місяців у Червоному Жовтні та в Станиці Луганській[8]. Учасник бойових дій"
Ну, там "гаряче" бувало... Так що...