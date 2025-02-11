УКР
Статус УБД вже автоматично отримали понад 2 тисячі військових, - Мінветеранів

убд

Понад 2 тисячі українських захисників та захисниць вже отримали статус учасника бойових дій (УБД) без жодних додаткових процедур. 

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.

"Менш ніж за 2 місяці з моменту запуску нової послуги Мінветеранів спільно з Мінцифрою, ми досягли того, що раніше здавалося неможливим: 2 000+ військових уже отримали статус УБД без жодних зайвих кроків, 6000+ витягів із ЄДРВВ видано через ЦНАП - за лічені хвилини", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, раніше військовим доводилося самостійно збирати пакет документів, чекати на погодження та проходити бюрократичні процедури. Тепер відомості про участь у бойових діях вносять уповноважені особи військових частин, після чого система автоматично обробляє дані та присвоює статус УБД без залучення самих військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів повністю автоматизувало процес надання військовим статусу УДБ

Крім того, статус учасника бойових дій автоматично надається військовим, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

"Після надання статусу УБД Захисники та Захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі - за кілька хвилин через сервіс "Єдине вікно", що підтверджує надання статусу та дає право на пільги. А вже незабаром і генерація е-посвідчення в "Дії" стане автоматичною", - заявили у Мінветеранів.

Як відомо, у вересні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання статусу УБД в автоматичному режимі під час воєнного стану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удосконалено процедуру надання відомостей про участь у бойових діях, - Міноборони

УБД (138) Міністерство у справах ветеранів (310)
+8
прокурори, мєнти, судді, чиновники та всі родичі перерахованих теж убд?
11.02.2025 10:54 Відповісти
+7
Всі уже бачили схематоз з інвалідністю. З УБД те саме буде
11.02.2025 10:51 Відповісти
+6
95кагал теж отримав?
11.02.2025 10:42 Відповісти
Коли уже Мінветеранів перевірить статус УБД у "тилових крис", особливо тих, які отримали цей статус до 2022 року ?
11.02.2025 10:45 Відповісти
А як Безугла отримала?
11.02.2025 10:59 Відповісти
Наче в секторі "А". Саме цікаве, що вона служила зі мною в одній бригаді, як з'ясувалося
11.02.2025 11:02 Відповісти
Служила чи була у відрядженні в бригаді?

Я зустрічав УБДшників, які отримали статус при відрядженні в Югославію, які навіть на землю там на аеродромі ногою не ступали ("потреби справили прямо із рампи літака") і повернулися назад в Україну....
11.02.2025 11:17 Відповісти
Не знаю точно. Якось читав її біографію:

"Навесні 2015-го, як військовозобов'язана, під час 4-ї хвилі мобілізації отримала повістку до військкомату. Після місячних навчальних курсів із тактичної медицини направлена у 128-му окрему гірсько-піхотну бригаду на Закарпатті, у механізований батальйон під керівництвом Дениса Чаюка (тоді як комбригом в той час був Сергій Шаптала). А вже звідти, після численних її рапортів із проханнями відправити в зону бойових дій, переведена в зону АТО в сектор А, де прослужила кілька місяців у Червоному Жовтні та в Станиці Луганській[8]. Учасник бойових дій"

Ну, там "гаряче" бувало... Так що...
11.02.2025 11:48 Відповісти
Рада + Кабмін ?
11.02.2025 10:46 Відповісти
перщими отримали баканов, єрмак, татаров,та увесь 95 квартал
11.02.2025 10:49 Відповісти
Нажаль... Як з "чорнобильцями" тощо....
11.02.2025 11:03 Відповісти
зебіли жрали кактус, плакали, але не зупинялись...
11.02.2025 11:09 Відповісти
Звернувся у Мінветеранів з проханням допомогти в отриманні статуса УБД. Відписалися, що всі питання до Міністерства оборони. Або я живу не в тій країні або ці 2000+ військових що отримали цей статус без проблем це точно інваліди прокурори, судді і мєнти. Чи може цензор.нет перевірити правдивість цієї новини від мінветеринарів?
11.02.2025 15:23 Відповісти
 
 