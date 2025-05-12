Опрос о получении статуса УБД стартовал в "Армия+"

В приложении "Армия+" запустили опрос, касающийся получения статуса участника боевых действий (УБД).

Как отмечается, в Минобороны хотят узнать, как и сколько времени военные получали этот статус, а также о льготах, которые предоставляют УБД и какими из них чаще всего пользуются.

Опрос состоит из 13 вопросов, пройти его можно до 25 мая. Ответы помогут понять, какие проблемы есть у процесса, существующего сейчас, и прямо повлияют на его улучшение.

"Статус участника боевых действий - один из важнейших документов для военных. Благодаря УБД они получают льготы и услуги. Защитники и защитницы должны получать быстро и оперативно то, что им принадлежит по праву, поэтому мы хотим узнать больше мнений, как все происходит сейчас, и что надо изменить", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также в Минобороны напомнили, что всего с начала работы "Армия+" проведено 13 опросов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые поднимаются в приложении.

